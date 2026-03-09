歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

22
三月
沙田馬場｜馬壇矚目盛事「2026寶馬香港打吡大賽」3月22日沙田馬場隆重舉行 四歲新星一戰成名　甄子丹續任「打吡大使」見證巔峰對決 沙田馬場｜馬壇矚目盛事「2026寶馬香港打吡大賽」3月22日沙田馬場隆重舉行 四歲新星一戰成名　甄子丹續任「打吡大使」見證巔峰對決
節慶活動 文化藝術
沙田馬場｜馬壇矚目盛事「2026寶馬香港打吡大賽」3月22日沙田馬場隆重舉行 四歲新星一戰成名　甄子...
推介度：
22/03/2026
10
四月
灣仔香港藝術中心｜馬年爆笑舞台喜劇《三一萬能合》 Sica一人分飾三角挑戰忍笑極限！ 灣仔香港藝術中心｜馬年爆笑舞台喜劇《三一萬能合》 Sica一人分飾三角挑戰忍笑極限！
文化藝術 劇場
灣仔香港藝術中心｜馬年爆笑舞台喜劇《三一萬能合》 Sica一人分飾三角挑戰忍笑極限！
推介度：
10/04/2026 - 19/04/2026
diva
全文搜索
Facebook Instagram
美股
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
《無聲夜》：吳宇森的靜默殺戮美學
Movie & Drama

《無聲夜》：吳宇森的靜默殺戮美學

電影寓言
朱相楠
電影寓言

　　《無聲夜》（Silent Night）在平安夜演殺人戲，卻不像《虎膽龍威》（Die Hard）爆破等同喝采。可觀眾偏偏這麼期待，誰叫導演是吳宇森。《辣手神探》（Hard Boiled）兄弟仗義，不惜濫殺無辜，惹來西方驚嘆，只怪太投入那暴力美學。妙在，和平鴿從未缺席。縱使以暴制暴、伸張血性，自有現代俠義，視之為可貴情操。多年以後，吳宇森沒有急於致敬自己，畢竟新篇的《喋血雙雄》（The Killer）已有商榷，便另闢蹊徑，拍出無對白的復出之作。看似是電影語言的撥亂反正，要畫面重奪敘事權，頗有革命的前兆。 

 

《無聲夜》：吳宇森的靜默殺戮美學

 「無聲夜」 一語雙關，既是平安夜，也是毫無對白的殺戮夜，相隔一年，有仇必報。（《無聲夜》劇照） 

 

　　然而，若想在《無聲夜》中看到浩浩蕩蕩地革命，必然失望透頂。本片直白得驚人，講述凡夫俗子Brian（Joel Kinnaman 飾）被幫派械鬥所誤，淪為喪子啞巴，最終唯有單刀赴會殲滅仇家。這類「孤膽英雄」的勇捍，觀眾看慣。除非節奏緊湊、編排新奇，否則難以娛樂。轉眼到《無聲夜》，開頭是預熱，交代 Brian 追凶不果，反倒中槍，記住了仇人面目，以追逐戲定調。不乏誇張廝殺，配上變速鏡頭，凝聚動感。但聲畫設計上，實感為主，不如以往喧賓奪主，連緊張配樂也沒有貫徹。這並非新鮮事，始終吳宇森醉心於類型片，比起中式飄逸，美國片廠更實在，有些變通已神色自若，別妄求所有觀眾都是塔倫天奴（Quentin Tarantino）。 

 

《無聲夜》：吳宇森的靜默殺戮美學

塔倫天奴對吳宇森電影愛得透徹，哪場死多少人，白鴿何時出現，角色出場的次序，比導演本人更有印象。（《辣手神探》劇照）      

 

　　但接下來，《無聲夜》居然沒有大開殺戒，始終據聞是無對白，又是動作片，難免揣測是無間斷打戲。結果吳宇森放緩步伐，跟拍夫妻無力相對。意外歸來的第一場戲，Brian 說不出口，卻用氣息和嘴型勉強擠出一句「救我」，換來妻子含糊不清的「 怎救？」，是專屬《無聲夜》的問答，報仇成為唯一救贖。伴隨著大段的觸景生情，從 Brian 躺在被單、凝視後院，漸變到兒子生前投懷、悲劇前嬉戲。從前男兒意氣風發，流血不流淚，才有深情按捺不住。現在先拍英雄流淚，以柔情先聲奪人，似乎是吳宇森心境所趨，但價值觀未變。 

 

　　中段回復陽剛，本來已是壯漢的 Brian，若神勇殺敵，外觀上勉強能矇混。《無聲夜》則有模有樣，拍英雄養成，閉關鍛鍊、槍法漸進，不是一味過火，而是初嘗邏輯。這才明白，吳宇森一言不發，流露出通俗語言的老練：飄蕩於天空的紅氣球、枯葉變落葉的轉場、以匹配剪接滲入回憶，還有慈父手握音樂盒，聲淚俱下地懷念兒子。包括正反對立的形象，甚為刻板，勝在一目了然。警探和灰色地帶的英雄惺惺相惜，更是自己的招牌。正因元素屢見不鮮，卻十足普世。《無聲夜》毫無廢話，只留下人物和搏殺，其實是去蕪存菁。視野看似陳舊，實則從未收窄。 

 

《無聲夜》：吳宇森的靜默殺戮美學

《無聲夜》簡化到似乎單薄，卻是自知之明。（《無聲夜》劇照）  

 

　　當然，這未必符合觀眾預期，粗淺地看，只會覺得：吳宇森鏡頭下的英雄婆媽了。見鮮血淋漓，不適嘔吐，被敵人推倒，會瞪大眼睛，驚慌失措。最後的結局，能量傾瀉而出，慢動作爆破，後有追兵，警察助攻。長鏡頭拍 Brian 單打獨鬥，死裏逃生，充滿生命力。除了鏡頭的臨場感，直觀的感官刺激，也處處點綴，尤其那場纏鬥後腦漿四濺，俯拍角度增色不少。街道上廢料和碎紙飛揚，都令《無聲夜》帶勁，細節取巧，比前半段潔淨敞亮的房間豐富得多。

 

　　論及美術，Brian 直闖毒販窩點，金碧輝煌配上骷髏頭投影，顯然是有意為之的庸俗華美，敗絮其中。到處陳設的蠟燭，也許是審美趣味，更多是教堂變相。可惜最後兩輪決鬥都排場欠奉，潑婦掃射，自以為是疤面煞星（Scarface）。和毒梟對壘，更缺乏招式，運鏡和走位，都罕有儀式感。臨危靠半路邀功的警察救急，雙槍一閃而過，有點洩氣。反倒是 Brian 看著滿天搖曳的華燈，在最糜爛的燈飾下，看到人生跑馬燈。暖黃色的調子，和毒癮與性癮相襯，也最代表天倫之樂的溫情。說吳宇森老套，不如說他大病初癒，對生命有了最基本也最終極的看重。

 

Tags:#無聲夜#吳宇森#動作片#復仇電影#暴力美學#塔倫天奴#影評
Add a comment ...Add a comment ...
《屍物招領》：反轉再反轉的懸疑力作
更多電影寓言文章
《屍物招領》：反轉再反轉的懸疑力作
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處