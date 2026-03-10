歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

香港藝術節《卡拉瓦喬》 :光影之外的掙扎
Art & Living 香港‧寶‧藏

香港藝術節《卡拉瓦喬》 :光影之外的掙扎
中醫治糖尿病|針灸三層次喚醒自癒力，減少依賴糖尿藥
中醫養生 美女中醫

中醫治糖尿病|針灸三層次喚醒自癒力，減少依賴糖尿藥
ETF攻略

中東戰火升溫黃金避險點揀？
diva
全文搜索
Facebook Instagram
股票
美股
Highlight:
【美股頁面大革新】立即探索新功能！
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
逾半世紀浪漫瑞士餐廳重新演繹！黑松露雜菌芝士火鍋、火焰啤酒、即製蒙布朗栗子蛋糕，幸福感滿分！
Dining

逾半世紀浪漫瑞士餐廳重新演繹！黑松露雜菌芝士火鍋、火焰啤酒、即製蒙布朗栗子蛋糕，幸福感滿分！

Yan Can Taste
Yan Chung
Yan Can Taste

　　開業於1965年的半島酒店內的瑞樵閣（Chesa）最近進行了升級，於是相約幾位朋友「假裝去瑞士」。說起來，這地方對我來說真的有種特別的時光濾鏡。多年前，先生帶我來這吃芝士火鍋，起碼製造了一些浪漫回憶。當年，還沒流行打卡。如今Chesa剛完成這次升級，不是大刀闊斧的改變，而是細膩地注入當代元素和儀式感。除了浪漫，現在的Chesa更多了份瑞士山間的歡樂！

 

逾半世紀浪漫瑞士餐廳重新演繹！黑松露雜菌芝士火鍋、火焰啤酒、即製蒙布朗栗子蛋糕，幸福感滿分！

當古老號角聲吹起，一秒將人帶入瑞士。

 

　　來到Chesa便見阿爾卑斯長號（Alphorn），當古老號角聲吹起，一秒將人帶入瑞士的雪山之下、草地之上，城市的喧囂在門口戛然而止。Chesa宛如一間從阿爾卑斯山，直接移植到香港市中心的傳統瑞士小木屋，充滿溫馨、樸實卻又帶點浪漫的懷舊氛圍。整體以深色木頭為主調，結節松木樑柱、厚實的深色木牆板和手工雕刻的木製元素，營造出濃厚的山居質感。天花板是低矮的木梁結構，帶有微微的弧度或波浪邊飾，燈光多用暖黃調的壁燈和吊燈，投射出層次豐富的柔和光影，讓空間顯得更窩心、更有層次。

 

逾半世紀浪漫瑞士餐廳重新演繹！黑松露雜菌芝士火鍋、火焰啤酒、即製蒙布朗栗子蛋糕，幸福感滿分！

逾半世紀浪漫瑞士餐廳重新演繹！黑松露雜菌芝士火鍋、火焰啤酒、即製蒙布朗栗子蛋糕，幸福感滿分！

逾半世紀浪漫瑞士餐廳重新演繹！黑松露雜菌芝士火鍋、火焰啤酒、即製蒙布朗栗子蛋糕，幸福感滿分！

逾半世紀浪漫瑞士餐廳重新演繹！黑松露雜菌芝士火鍋、火焰啤酒、即製蒙布朗栗子蛋糕，幸福感滿分！

Chesa宛如一間從阿爾卑斯山直接移植到香港市中心的傳統瑞士小木屋

 

　　窩心舒適的卡座，搭配層次分明的暖意燈光與精緻的餐桌飾件。其中一扇「窗外」，還是琉森湖光山色的風景圖片。坐在「窗邊」，就像置身那湖邊，等待天鵝遊到旁邊與你打招呼！空間保留了手工雕刻的瑞士建築工藝，溫潤的木調、窩心舒適的卡座，搭配層次分明的燈光和精緻餐桌飾件，一切都像在致敬傳統，卻又讓人感覺更生動、更現代。

 

逾半世紀浪漫瑞士餐廳重新演繹！黑松露雜菌芝士火鍋、火焰啤酒、即製蒙布朗栗子蛋糕，幸福感滿分！

逾半世紀浪漫瑞士餐廳重新演繹！黑松露雜菌芝士火鍋、火焰啤酒、即製蒙布朗栗子蛋糕，幸福感滿分！

逾半世紀浪漫瑞士餐廳重新演繹！黑松露雜菌芝士火鍋、火焰啤酒、即製蒙布朗栗子蛋糕，幸福感滿分！

層次分明的燈光和精緻餐桌飾件，一切都像在致敬傳統。

 

　　餐廳桌上放了色彩各異的牛牛藝術裝飾品，配合悠揚的牛鈴聲響，現場切片的麵包，接著是驚喜的「La Tournée du Patron」——餐廳招待的飲品端上來，讓大家一起舉杯，大家心情也好起來。友人忍不住說：「沒想過半島酒店也有此如playful又fun的空間！」充滿儀式感的活動還未完，但先來點餐。

 

逾半世紀浪漫瑞士餐廳重新演繹！黑松露雜菌芝士火鍋、火焰啤酒、即製蒙布朗栗子蛋糕，幸福感滿分！

逾半世紀浪漫瑞士餐廳重新演繹！黑松露雜菌芝士火鍋、火焰啤酒、即製蒙布朗栗子蛋糕，幸福感滿分！

逾半世紀浪漫瑞士餐廳重新演繹！黑松露雜菌芝士火鍋、火焰啤酒、即製蒙布朗栗子蛋糕，幸福感滿分！

一切儀式感令氣氛充滿輕鬆歡樂

 

　　餐牌上有不少新菜式，前菜有櫸木煙燻鱒魚配紅菜頭薄片及辣根忌廉，鱒魚經過精心煙燻，帶有淡淡的木香和煙燻風味，肉質細嫩。新鮮紅菜頭切成薄片，完美平衡煙燻的濃郁；搭配的辣根忌廉則是點睛之筆，微辣清新、帶點奶香，輕輕一拌就能喚醒味蕾。而傳統酥皮風乾牛肉薏米忌廉湯是Grisons地區的經典薏米忌廉湯的升級版，餐廳用酥脆的酥皮蓋住熱騰騰的湯碗。敲開酥皮的那一刻，熱氣撲面而來，薏米煮得軟糯綿密，混著濃郁的忌廉湯底，帶有蔬菜的清甜和風乾牛肉的鹹香與嚼勁。風乾牛肉薄切入湯，增添煙燻肉香和深度，湯頭暖心不膩。

 

逾半世紀浪漫瑞士餐廳重新演繹！黑松露雜菌芝士火鍋、火焰啤酒、即製蒙布朗栗子蛋糕，幸福感滿分！

櫸木煙燻鱒魚配紅菜頭薄片及辣根忌廉 $380

 

逾半世紀浪漫瑞士餐廳重新演繹！黑松露雜菌芝士火鍋、火焰啤酒、即製蒙布朗栗子蛋糕，幸福感滿分！

逾半世紀浪漫瑞士餐廳重新演繹！黑松露雜菌芝士火鍋、火焰啤酒、即製蒙布朗栗子蛋糕，幸福感滿分！

傳統酥皮風乾牛肉薏米忌廉湯 $220

 

　　法式風格但帶瑞士家常感的蒜茸香草焗田螺配烤酸種麵包，用蒜茸、香草和牛油焗得香氣爆棚，每顆田螺飽滿多汁，牛油汁滲入螺肉，入口時蒜香、香草清新和淡淡奶油味交織，超級誘人。

 

逾半世紀浪漫瑞士餐廳重新演繹！黑松露雜菌芝士火鍋、火焰啤酒、即製蒙布朗栗子蛋糕，幸福感滿分！

逾半世紀浪漫瑞士餐廳重新演繹！黑松露雜菌芝士火鍋、火焰啤酒、即製蒙布朗栗子蛋糕，幸福感滿分！

蒜茸香草焗田螺配烤酸種麵包 $260/6件；$480/12件

 

　　芝士始終是瑞樵閣的靈魂，接下來，不得不吃瑞士芝士火鍋。經典的芝士火鍋款式仍然保留，而餐廳最新推出黑松露雜菌芝士火鍋，芝士基底精選格呂耶爾（Gruyère）和埃曼塔（Emmental）——格呂耶爾貢獻深沉的堅果與輕微鹹香，埃曼塔則帶來極致絲滑的拉絲質感，兩者融化後質地細膩不分層。新鮮香草點綴其中，增添清新草本層次，避免濃郁過頭。重點是融入的季節性雜菌和黑松露：雜菌帶來脆嫩咬口與鮮甜大地味，黑松露薄片或碎末緩緩釋放強烈卻優雅的香氣，讓每一口都像深入瑞士森林。

 

逾半世紀浪漫瑞士餐廳重新演繹！黑松露雜菌芝士火鍋、火焰啤酒、即製蒙布朗栗子蛋糕，幸福感滿分！

黑松露雜菌芝士火鍋 $420

 

　　主菜還沒完，先來火焰啤酒。現場即席炮製的火焰啤酒充滿儀式感，服務生會推著專屬餐車，將啤酒倒入巨型杯中，點燃表面，讓酒精瞬間燃起藍色或橙色的火光，火焰在杯內舞動，帶動全枱氣氛。火焰熄滅後，啤酒帶有輕微的焦糖化或溫熱香氣，口感更順滑，麥香十足。

 

逾半世紀浪漫瑞士餐廳重新演繹！黑松露雜菌芝士火鍋、火焰啤酒、即製蒙布朗栗子蛋糕，幸福感滿分！

逾半世紀浪漫瑞士餐廳重新演繹！黑松露雜菌芝士火鍋、火焰啤酒、即製蒙布朗栗子蛋糕，幸福感滿分！

火焰啤酒

 

　　餐牌上不少分享美食，適合大班朋友齊齊食，如經典維也納炸小牛 扒配沙律及炸薯條，一大塊薄切小牛扒裹上細膩麵包糠，炸得金黃酥脆，外層鼓起輕微氣泡，邊緣微微捲起，呈現經典的「puff up」效果——這是正宗Wiener Schnitzel的標誌，證明火候掌握得剛好。牛扒本身薄而嫩，肉質細膩不柴，入口先是脆脆的外殼喀滋一聲，接著是小牛肉的鮮甜與淡淡奶香，油炸後的清爽不油膩。擠上新鮮檸檬片，酸香中和油炸的豐富，讓每口都清新平衡。

 

逾半世紀浪漫瑞士餐廳重新演繹！黑松露雜菌芝士火鍋、火焰啤酒、即製蒙布朗栗子蛋糕，幸福感滿分！

逾半世紀浪漫瑞士餐廳重新演繹！黑松露雜菌芝士火鍋、火焰啤酒、即製蒙布朗栗子蛋糕，幸福感滿分！

經典維也納炸小牛扒配沙律及炸薯條 $980

 

　　香煎澳洲安格斯肉眼扒配香草及幼薯條也是重頭戲，澳洲安格斯肉眼油花分佈均勻，燒烤至外焦內嫩，帶有完美的Maillard反應脆邊，內裡粉紅多汁、肉質嫩滑。重點是淋上的Café de Paris醬汁，以牛油為基底，混入香草、蒜、芥末、辣椒、鳳尾魚、檸檬等秘密配方，融化後灑在熱牛扒上，醬汁微微滲入肉汁，帶來豐富的鹹香、微辣與奶油滑順，餘韻悠長。

 

逾半世紀浪漫瑞士餐廳重新演繹！黑松露雜菌芝士火鍋、火焰啤酒、即製蒙布朗栗子蛋糕，幸福感滿分！

逾半世紀浪漫瑞士餐廳重新演繹！黑松露雜菌芝士火鍋、火焰啤酒、即製蒙布朗栗子蛋糕，幸福感滿分！

香煎澳洲安格斯肉眼扒配香草及幼薯條 $1,280/2人份

 

　　鹿肉羅西尼配香煎鵝肝、法式蘑菇蓉、油封乾蔥及煙燻薯蓉，一款十分歐陸的菜式。將經典法式Tournedos Rossini以鹿肉重新演繹。鹿肉柳表面煎得金褐焦香，內裡粉紅多汁，鹿肉的野性風味與嫩滑質地完美平衡。頂上是一片厚切香煎鵝肝，煎至外脆內融，奶油般滑順，油脂在熱度下微微融化，滲入鹿肉，帶來極致豐富的口感。配合法式蘑菇蓉、油封乾蔥及煙燻薯蓉，帶來溫暖的煙燻餘韻與奶香。

 

逾半世紀浪漫瑞士餐廳重新演繹！黑松露雜菌芝士火鍋、火焰啤酒、即製蒙布朗栗子蛋糕，幸福感滿分！

鹿肉羅西尼配香煎鵝肝、法式蘑菇蓉、油封乾蔥及煙燻薯蓉 $580

 

　　從步入Chesa的一刻，我已經期待甜品，因為甜品有及即點即製的瑞士蒙布朗栗子蛋糕Mont Blanc。現場看著栗子壓出細細的栗子蓉，像金黃色的「麵條」或「雪絲」般一圈圈堆疊成小山形，充滿治療感。Mont Blanc最外層是細膩的栗子絲，入口即化，配上粒粒粟子口感，充滿層次。栗子香而不甜不膩，中間的蛋白霜脆而鬆化，超級滿足！

 

逾半世紀浪漫瑞士餐廳重新演繹！黑松露雜菌芝士火鍋、火焰啤酒、即製蒙布朗栗子蛋糕，幸福感滿分！

逾半世紀浪漫瑞士餐廳重新演繹！黑松露雜菌芝士火鍋、火焰啤酒、即製蒙布朗栗子蛋糕，幸福感滿分！

逾半世紀浪漫瑞士餐廳重新演繹！黑松露雜菌芝士火鍋、火焰啤酒、即製蒙布朗栗子蛋糕，幸福感滿分！

瑞士蒙布朗栗子蛋糕 $238

 

逾半世紀浪漫瑞士餐廳重新演繹！黑松露雜菌芝士火鍋、火焰啤酒、即製蒙布朗栗子蛋糕，幸福感滿分！

火焰雪山也是充滿幸福感的甜品

 

　　把這份幸福記下，再寄給自己吧！Chesa內設有瑞士郵筒，亦提供瑞士風景主題明信片，如阿爾卑斯山滑雪景、小木屋、雪山等經典瑞士元素。寫下你的心聲，直接投進餐廳內的瑞士郵筒，餐廳便會代為寄出，把這晚的幸福打包寄給他、她，或你自己！

 

逾半世紀浪漫瑞士餐廳重新演繹！黑松露雜菌芝士火鍋、火焰啤酒、即製蒙布朗栗子蛋糕，幸福感滿分！

把這份幸福記下，再寄給自己吧！

 

Chesa

地址：尖沙咀梳士巴利道香港半島酒店一樓

電話：2696 6769

營業時間：星期一至日 12nn-3pm、6pm-11pm

 

Tags:#Chesa#半島酒店#瑞士菜#尖沙咀#瑞士餐廳#Dining
Add a comment ...Add a comment ...
利園全新日法燻香料理餐廳！罕有和牛最嫩部位烤出油脂芳香、龍蝦尾南瓜馬鈴薯糰子如鮮撈大海鮮味
更多Yan Can Taste文章
利園全新日法燻香料理餐廳！罕有和牛最嫩部位烤出油脂芳香、龍蝦尾南瓜馬鈴薯糰子如鮮撈大海鮮味
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處