逾半世紀浪漫瑞士餐廳重新演繹！黑松露雜菌芝士火鍋、火焰啤酒、即製蒙布朗栗子蛋糕，幸福感滿分！

開業於1965年的半島酒店內的瑞樵閣（Chesa）最近進行了升級，於是相約幾位朋友「假裝去瑞士」。說起來，這地方對我來說真的有種特別的時光濾鏡。多年前，先生帶我來這吃芝士火鍋，起碼製造了一些浪漫回憶。當年，還沒流行打卡。如今Chesa剛完成這次升級，不是大刀闊斧的改變，而是細膩地注入當代元素和儀式感。除了浪漫，現在的Chesa更多了份瑞士山間的歡樂！

來到Chesa便見阿爾卑斯長號（Alphorn），當古老號角聲吹起，一秒將人帶入瑞士的雪山之下、草地之上，城市的喧囂在門口戛然而止。Chesa宛如一間從阿爾卑斯山，直接移植到香港市中心的傳統瑞士小木屋，充滿溫馨、樸實卻又帶點浪漫的懷舊氛圍。整體以深色木頭為主調，結節松木樑柱、厚實的深色木牆板和手工雕刻的木製元素，營造出濃厚的山居質感。天花板是低矮的木梁結構，帶有微微的弧度或波浪邊飾，燈光多用暖黃調的壁燈和吊燈，投射出層次豐富的柔和光影，讓空間顯得更窩心、更有層次。

窩心舒適的卡座，搭配層次分明的暖意燈光與精緻的餐桌飾件。其中一扇「窗外」，還是琉森湖光山色的風景圖片。坐在「窗邊」，就像置身那湖邊，等待天鵝遊到旁邊與你打招呼！空間保留了手工雕刻的瑞士建築工藝，溫潤的木調、窩心舒適的卡座，搭配層次分明的燈光和精緻餐桌飾件，一切都像在致敬傳統，卻又讓人感覺更生動、更現代。

餐廳桌上放了色彩各異的牛牛藝術裝飾品，配合悠揚的牛鈴聲響，現場切片的麵包，接著是驚喜的「La Tournée du Patron」——餐廳招待的飲品端上來，讓大家一起舉杯，大家心情也好起來。友人忍不住說：「沒想過半島酒店也有此如playful又fun的空間！」充滿儀式感的活動還未完，但先來點餐。

餐牌上有不少新菜式，前菜有櫸木煙燻鱒魚配紅菜頭薄片及辣根忌廉，鱒魚經過精心煙燻，帶有淡淡的木香和煙燻風味，肉質細嫩。新鮮紅菜頭切成薄片，完美平衡煙燻的濃郁；搭配的辣根忌廉則是點睛之筆，微辣清新、帶點奶香，輕輕一拌就能喚醒味蕾。而傳統酥皮風乾牛肉薏米忌廉湯是Grisons地區的經典薏米忌廉湯的升級版，餐廳用酥脆的酥皮蓋住熱騰騰的湯碗。敲開酥皮的那一刻，熱氣撲面而來，薏米煮得軟糯綿密，混著濃郁的忌廉湯底，帶有蔬菜的清甜和風乾牛肉的鹹香與嚼勁。風乾牛肉薄切入湯，增添煙燻肉香和深度，湯頭暖心不膩。

法式風格但帶瑞士家常感的蒜茸香草焗田螺配烤酸種麵包，用蒜茸、香草和牛油焗得香氣爆棚，每顆田螺飽滿多汁，牛油汁滲入螺肉，入口時蒜香、香草清新和淡淡奶油味交織，超級誘人。

芝士始終是瑞樵閣的靈魂，接下來，不得不吃瑞士芝士火鍋。經典的芝士火鍋款式仍然保留，而餐廳最新推出黑松露雜菌芝士火鍋，芝士基底精選格呂耶爾（Gruyère）和埃曼塔（Emmental）——格呂耶爾貢獻深沉的堅果與輕微鹹香，埃曼塔則帶來極致絲滑的拉絲質感，兩者融化後質地細膩不分層。新鮮香草點綴其中，增添清新草本層次，避免濃郁過頭。重點是融入的季節性雜菌和黑松露：雜菌帶來脆嫩咬口與鮮甜大地味，黑松露薄片或碎末緩緩釋放強烈卻優雅的香氣，讓每一口都像深入瑞士森林。

主菜還沒完，先來火焰啤酒。現場即席炮製的火焰啤酒充滿儀式感，服務生會推著專屬餐車，將啤酒倒入巨型杯中，點燃表面，讓酒精瞬間燃起藍色或橙色的火光，火焰在杯內舞動，帶動全枱氣氛。火焰熄滅後，啤酒帶有輕微的焦糖化或溫熱香氣，口感更順滑，麥香十足。

餐牌上不少分享美食，適合大班朋友齊齊食，如經典維也納炸小牛 扒配沙律及炸薯條，一大塊薄切小牛扒裹上細膩麵包糠，炸得金黃酥脆，外層鼓起輕微氣泡，邊緣微微捲起，呈現經典的「puff up」效果——這是正宗Wiener Schnitzel的標誌，證明火候掌握得剛好。牛扒本身薄而嫩，肉質細膩不柴，入口先是脆脆的外殼喀滋一聲，接著是小牛肉的鮮甜與淡淡奶香，油炸後的清爽不油膩。擠上新鮮檸檬片，酸香中和油炸的豐富，讓每口都清新平衡。

香煎澳洲安格斯肉眼扒配香草及幼薯條也是重頭戲，澳洲安格斯肉眼油花分佈均勻，燒烤至外焦內嫩，帶有完美的Maillard反應脆邊，內裡粉紅多汁、肉質嫩滑。重點是淋上的Café de Paris醬汁，以牛油為基底，混入香草、蒜、芥末、辣椒、鳳尾魚、檸檬等秘密配方，融化後灑在熱牛扒上，醬汁微微滲入肉汁，帶來豐富的鹹香、微辣與奶油滑順，餘韻悠長。

鹿肉羅西尼配香煎鵝肝、法式蘑菇蓉、油封乾蔥及煙燻薯蓉，一款十分歐陸的菜式。將經典法式Tournedos Rossini以鹿肉重新演繹。鹿肉柳表面煎得金褐焦香，內裡粉紅多汁，鹿肉的野性風味與嫩滑質地完美平衡。頂上是一片厚切香煎鵝肝，煎至外脆內融，奶油般滑順，油脂在熱度下微微融化，滲入鹿肉，帶來極致豐富的口感。配合法式蘑菇蓉、油封乾蔥及煙燻薯蓉，帶來溫暖的煙燻餘韻與奶香。

從步入Chesa的一刻，我已經期待甜品，因為甜品有及即點即製的瑞士蒙布朗栗子蛋糕Mont Blanc。現場看著栗子壓出細細的栗子蓉，像金黃色的「麵條」或「雪絲」般一圈圈堆疊成小山形，充滿治療感。Mont Blanc最外層是細膩的栗子絲，入口即化，配上粒粒粟子口感，充滿層次。栗子香而不甜不膩，中間的蛋白霜脆而鬆化，超級滿足！

把這份幸福記下，再寄給自己吧！Chesa內設有瑞士郵筒，亦提供瑞士風景主題明信片，如阿爾卑斯山滑雪景、小木屋、雪山等經典瑞士元素。寫下你的心聲，直接投進餐廳內的瑞士郵筒，餐廳便會代為寄出，把這晚的幸福打包寄給他、她，或你自己！

Chesa

地址：尖沙咀梳士巴利道香港半島酒店一樓

電話：2696 6769

營業時間：星期一至日 12nn-3pm、6pm-11pm