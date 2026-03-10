歷史悠久的西倫敦市集Frock Me：感受頂級時裝古著品味

逛市集是倫敦人生活的一部分，無論是搬屋買家品、節日送禮、著裝造型，抑或吃過 Sunday Roast 後與家人無聊閒逛，市集就是週末假日的必備節目。不同的主辦單位各具特色，有免費亦有收費；除了東面有隨性親民的 Hackney Gangs，西面亦有偏向奢華華麗的古著及設計師市集，集中在 Kensington、Chelsea 一帶。當中數一數二高質的，便是擁有近 30 年歷史的 Frock Me！去過便知這裡與一般遊客區市集有多大分野，起碼保證不會出現賣廉價金錶或國旗手信的檔攤。

不論參展商輪候名單還是入場人士也大排長龍，因為 Frock Me 基本上是信心保證，會場佔地三層，容納過百檔商戶，因為全部經過主辦商精挑細選，從而確保貨源質量。而且更是少數具備主題特色的市集，從今次海報便能感受到 1920 年代美學風格，令整個市集的形象更鮮明突出，滿足到大家心目中想要的畫面與體驗，肯定對得住£8的入場費。

先談店主的收藏，這裡隨時可以見到近百年的古著放在眼前，不少 Edwardian Era 至一戰時期的裙、帽及珠寶首飾均不會放進博物館，大家樂意將它們帶回衣櫃、融入日常穿搭，尤其是 Jazz Age 時代的晚裝及花裙，艷麗的紅、綠顏色組合正正是在倫敦街頭最常見的女生打扮。

這裡的男裝比例較少，但依然充滿誠意。例如這間 Costume Antique Fashion 便是 Portobello 市集的常客，一系列 1920-50 年代的男裝收藏價廉物美，很多大褸款式均用料上乘。如果遇上合適尺碼，以這個價錢購買當年的手工，肯定比購買現在的量產品好。

除了歷史悠久的古著，此處亦有販售近代時裝，比方說是 1980-2000 年代的二手名牌。在這班品味超卓的古著買手精心挑選下，款式多、質量好，實在叫人目不暇給；尤其是最常出現的兩個品牌 Moschino 與 Saint Laurent 的套裝珍藏，非常吸引眼球。。同場還有散發著東方色彩的古著及本地designer labels，從中可見倫敦女生的多元口味，以及對鮮豔色彩的接受能力又相當之高。