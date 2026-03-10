歡迎回來

投票區
告別轉季暗啞｜由內而外亮起來！4款高效保養品：高效補水、減淡細紋，打造透亮玻璃肌
Skincare

告別轉季暗啞｜由內而外亮起來！4款高效保養品：高效補水、減淡細紋，打造透亮玻璃肌

TEXT:TheoPHOTO:官方圖片

　　每逢換季，肌膚經常出現各種問題——暗粒湧現、膚色暗啞無光，色斑問題更是令人困擾。春季回南天濕度驟升，肌膚更需要輕盈而高效的補水配方，維持水油平衡。要達致水潤透亮的理想膚質，選擇合適的精華液成為護膚關鍵。

 

　　精華液蘊含高濃度活性成分，能夠直接滲透肌底，迅速改善乾燥、暗沉等肌膚問題，效果遠勝面霜和乳液。本次精選4大品牌的皇牌精華，從法國Caudalie的葡萄藤淡斑萃取，到Clé de Peau Beauté的深海亮白珍萃，Kanebo的42天煥采配方，以至The Ordinary的創新輕盈補水科技。前兩款專門針對淡斑亮白，後兩款則著重深層補水與膚質提升。無論追求7天快速淡斑，還是期望長效補水煥采，總有一款能滿足春日美肌需求。

 

Caudalie ── 7 天有感法式淨白

 

　　若你對美白成分敏感，或是擔心傳統成分會令皮膚乾燥，法國天然品牌 Caudalie 的葡萄蔓系列絕對是你的救星。品牌深耕二十多年，核心在於專利 Viniferine™ 葡萄蔓萃取液，淡斑效能比維他命  C 高出 62 倍，最重要是性質極度溫和，連孕婦及敏感肌也能安心使用。

 

　　最新數據顯示，針對亞洲女性最困擾的「黑、黃、紅」三大難題，這支淡斑精華只需連續使用  7 天便有驚喜。能全方位圍堵黑色素，淡化色斑之餘，更有效改善皮膚因轉季而出現的泛紅與黃氣。質地水潤清爽，仿如乳液般親膚，即使停用兩星期，亮白效果依然持久，不會出現「反彈」情況。配合系列中的去角質泡沫與精華露使用，能進一步掃走老舊角質，讓後續吸收事半功倍，肌膚整天透出健康的水潤光環。

 

告別轉季暗啞｜由內而外亮起來！4款高效保養品：高效補水、減淡細紋，打造透亮玻璃肌

葡萄蔓極緻淡斑亮白精華  $510/30ml；$710/50ml

 

告別轉季暗啞｜由內而外亮起來！4款高效保養品：高效補水、減淡細紋，打造透亮玻璃肌

極緻亮白去角質泡沫  $140/50ml

 

告別轉季暗啞｜由內而外亮起來！4款高效保養品：高效補水、減淡細紋，打造透亮玻璃肌

極緻亮白精華露 $250/100ml

 

查詢／購買：Caudalie

 

Clé de Peau Beauté ── 轉化色斑基因

 

　　今次將目光投向神秘的海洋，研發出升級版高效煥采亮白系列。重點成分是來自法國寒冷海域、會發光的「七色海藻」，結合深海煥白酵母，並非單純在皮膚表面塗抹亮粉，而是從基因底層入手，抑制色斑蛋白質生成，讓皮膚慢慢養成「抗斑體質」。

 

　　這支精華加入了 3 倍高濃度的 4MSK 專利成分，配合 F.A.S.T. 迅速傳導技術，養分能即時滲透。除了美白，它更具備抗老化功能，能同時修復乾燥細紋與鬆弛。對於生活節奏急促的香港女性，品牌的 2-Step 面膜儀式更是周末必備的 Home Spa 方案：先用溫感去角質霜帶走雜質並促進循環，再敷上冷卻鎮靜的面膜，一次過對抗偏藍、偏啡、偏黃等五種暗沉色調，讓疲憊肌即時重現澄澈均勻。

 

告別轉季暗啞｜由內而外亮起來！4款高效保養品：高效補水、減淡細紋，打造透亮玻璃肌

高效煥采亮白精華 $2,600/40ml

 

告別轉季暗啞｜由內而外亮起來！4款高效保養品：高效補水、減淡細紋，打造透亮玻璃肌

高效煥采亮白護理面膜  $2,450/6sets

 

查詢／購買：Clé de Peau Beauté

 

Kanebo ── 超越抗老傳統理念

 

　　品牌提出了一個很有趣的護膚觀點：不要將歲月流逝看成「老化」，而是將其視為一種「進化」的過程。新推出的「煥采再生微精華水」正是為蛻變而設。這瓶精華水以 42 天為一個週期，象徵著皮膚細胞由內到外的更新步調。

 

　　它的質感介乎化妝水與精華之間，蘊含獨家 TAISHI™ Micro-Lipo 微型化胎凝脂技術。能模擬皮膚天然脂質，讓豐盈的水分與油分能均勻延展於每一寸毛孔縫隙，將潤澤深深鎖進肌底。隨著日復日的護理，會發現皮膚不再因為轉季而變得脆弱，反而更有彈性且充滿水分，從根本提升肌膚的自我修復能力，令肌膚狀態持續提升，呈現日漸細緻的質感。

 

告別轉季暗啞｜由內而外亮起來！4款高效保養品：高效補水、減淡細紋，打造透亮玻璃肌

煥采再生微精華水 $820/168ml

 

查詢／購買：Kanebo

 

 The Ordinary ── 重新定義強效保濕

 

　　追求極致性價比與科學護膚的朋友，一定會留意 The Ordinary。品牌新出的 Rice Lipids + Ectoin Microemulsion 保濕霜完全打破了「強效補水必然厚重」的定律。這款乳狀配方質感輕盈如水，完全沒有黏膩感，卻能提供長達 24 小時的鎖水效果。

 

　　秘密在於使用了微流控技術，將大米脂質與依克多因（Ectoin）等高效成分揉合。依克多因是一種能在極端環境下生存的分子，能幫助肌膚應對缺水壓力，並即時減退紅印。而大米脂質則強化了皮膚屏障，鎖住水分。這款產品定價非常親民，百多元港幣就有交易，單次使用已能讓皮膚看起來更飽滿。如果你偏愛韓式那種輕薄、水亮、層層遞進的護膚感，這款絕對是今季不容錯過的補水神器。

 

告別轉季暗啞｜由內而外亮起來！4款高效保養品：高效補水、減淡細紋，打造透亮玻璃肌

Rice Lipids + Ectoin Microemulsion $118/60ml；$203/120ml

 

查詢／購買：The Ordinary

 

Tags:#轉季護膚#淡斑精華#春季美白#補水保濕#法國護膚#深海成分#輕盈質地#Clé de Peau Beauté#Kanebo#The Ordinary#Caudalie
Add a comment ...Add a comment ...
