定妝必備！開箱NARS全新色調原生光蜜粉餅：妝感自然不浮粉

NARS的皇牌產品必定是定妝蜜粉，不論是美妝新手還是專業達人，化妝枱上總少不了一盒。香港天氣潮濕悶熱，一款好用的定妝蜜粉更是必備良物。今期NARS推出兩款全新色調，DIVA編輯部率先開箱吧！

NARS Light Reflecting™原生光蜜粉餅推出兩款全新色調：「FOG」和「PEBBLE」，都偏向啞緻質感，相比以往的「大白餅」，今次全新色調都偏向自然霧面效果，若追求自然妝感的你，不妨一試！

先看看適合淺色肌膚的「FOG」，上手後妝效自然貼服，沒有「浮粉」問題；而針對中等膚色的「PEBBLE」也同樣出色。小編更找來一位膚色偏深的同事實測，效果依然明顯，展現出色的貼膚度與自然感。

上完粉底後，用粉撲或化妝掃輕輕一抹，能塑造全天候細緻的底妝；補妝時能做到控油功效，瞬間回復最佳妝態。小編更喜歡用化妝掃，即使早上手忙腳亂定妝，或是中午快速補妝，都能輕鬆完成。

原生光蜜粉餅的粉末細緻輕盈，推開時毫不厚重，不會出現「浮粉」的尷尬感，妝效自然貼服。配方更加入甘油與水解蛋白，全天候抵抗乾燥，令妝感清爽同時保持肌膚舒適，妝容持久不脫，十分適合上班一族使用。

查詢／購買：NARS