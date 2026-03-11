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闊少的二次元求婚：誰不想找到一個能陪你傻笑、發瘋的終身伴侶？
Love Philosophy

闊少的二次元求婚：誰不想找到一個能陪你傻笑、發瘋的終身伴侶？

我單身但我快樂
Ayu 阿愚
我單身但我快樂

　　近期城中熱話，莫過於百億闊少模仿動漫情節向政壇小花求婚一事。朋友們知道我是巨人迷，紛紛傳來短訊問我「點睇」？

 

　　本來別人怎樣求婚，他們本人高興就好，不必理會外界有何看法。但當然他們將求婚片段剪輯公開，自是希望吸引到群眾眼球，成為網民的話題。基於這一點，先不論正負評，我想這個目的已算是超額完成。

 

　　怎樣求婚才稱得上優質？那些關鍵字不外乎是誠意、驚喜、見證、浪漫、感動。在此之上，投其所好大概就是重中之重。

 

　　我不懂得那位小花是否同樣喜歡巨人，但她的男友為了裝扮成男主角，花了大量人力物力，經過多番嘗試、綵排，才能從高處飛躍下來給她披上紅圍巾。坦白說，初次看到片段時，我也是笑得人仰馬翻，代入女主角當刻的心情，嘴角該上揚到哪個角度，才不讓人看得出她是高興抑或尷笑？

 

　　後來再細心想想，求婚這回事，的確被引導成必須以女方的喜好為先，但這些約定俗成的法則，當然沒有遵守的必要，就如女向男求婚，其實也屢見不鮮。雖然這次求婚過程被很多人批評為「中二病」，但如果我真的很愛這個男人，我是絕不介意陪他瘋一次，只要他高興就好。暫且放下其他意圖的聯想，我們這輩子，其實都只想找到一個願意陪我們一起發瘋、一起傻笑的人，旁人欣賞與否，不妨礙我們「自high」！

 

　　另一個網民留意到的重點，是男方其實並沒有問對方願不願意嫁予自己，面對大家的質疑，他只留下一句：「我冇問過佢問題，我叫佢嫁俾我」。

 

　　人家的情趣，儘管不理解，但還是沒有批評的必要。只能說，有人喜歡貼心暖男，有人喜歡霸道總裁，你是怎麼樣的人，自然會吸引怎麼樣的伴侶，沒有人強迫你接受無感覺，甚至不喜歡的人。倘若真的有外力或誘因迫使你就範，那就要問問自己，何以會走到這一步。

 

　　我們當中，大概沒多少人有過被富豪求婚的經驗，不知道這種只讓他本人「過足癮」兼且非提問式的求婚，是否純粹為了走流程。只想到，他大概胸有成竹，知道不會被對方拒絕，才會選擇來一場震驚七百萬人的「大龍鳳」。

 

　　若說愛情是一個願打，一個願捱，你放棄反抗，某程度上便代表已默許這種單向的行事模式。不知道他們的婚禮是否將會再次以二次元為題材，惟望一生只一次的婚禮，會是一個雙方都滿意的美好回憶。

 

Tags:#兩性#情感關係#愛情#Love Philosophy#婚禮#求婚#婚姻
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