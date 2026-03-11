歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

高纖蔬菜|高纖飲食不必靠超級食物，8種日常蔬菜推薦
健康飲食 欣欣食乜嘢

高纖蔬菜|高纖飲食不必靠超級食物，8種日常蔬菜推薦
Diptyque Orphéon系列回歸:一杯雞尾酒的香氣，...
Beauty

Diptyque Orphéon系列回歸:一杯雞尾酒的香氣，...
55歲宣萱童年照曝光，可愛表情被讚由細靚到大
影視娛樂 娛樂

55歲宣萱童年照曝光，可愛表情被讚由細靚到大
diva
全文搜索
Facebook Instagram
股票
美股
Highlight:
【美股頁面大革新】立即探索新功能！
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
香港藝術節《卡拉瓦喬》 :光影之外的掙扎
Culture
Artcation

香港藝術節《卡拉瓦喬》 :光影之外的掙扎

香港‧寶‧藏
Alex Lai
香港‧寶‧藏

　　自從在意大利佛羅倫斯Ufizzi，以及2014年在Asia Society看過Caravaggio的展覽，一直對這位畫家念念不忘。那幅初次來港的油畫真跡，其明暗對照法的震撼至今猶在心頭。十二年後，當得知香港藝術節2026年呈獻由Mauro Bigonzetti編舞、Roberto Bolle主演的芭蕾舞劇《Caravaggio》，我滿懷期待走進文化中心大劇院，渴望看見畫家筆下的光影如何在舞台上流轉。

 

香港藝術節《卡拉瓦喬》 :光影之外的掙扎

香港藝術節《卡拉瓦喬》 :光影之外的掙扎

 

　　燈暗幕啟，Bruno Moretti改編的Monteverdi巴洛克樂章徐徐流淌。舞台上不見敘事性的情節推進，取而代之的是舞者身體的極致張力。Roberto Bolle飾演的畫家，以雕塑般的肌肉線條成為全劇的視覺焦點——這確實是卡拉瓦喬式的「光」，但非來自畫筆，而是來自肉身的完美。燈光設計精準地投射在舞者身上，那明暗交界處的肌肉起伏，我在台下近觀，彷彿畫布上的人體再現，不禁讚嘆當年這位由Nurejev hand pick、如今「歸來仍是少年」的意大利國寶，年屆50身段仍如雕塑般健美。

 

香港藝術節《卡拉瓦喬》 :光影之外的掙扎

香港藝術節《卡拉瓦喬》 :光影之外的掙扎

 

　　編舞家Bigonzetti顯然無意複製畫家生平，而是選擇深入其靈魂的幽微之處。Maria Khoreva飾演的「光明」純淨而飄逸，卻又脆弱得不堪一擊；Ildar Gaynutdinov帶來的「黑暗」能量銳利而原始，每一個動作都充滿吞噬性的張力。畫家遊走其間，是創造，也是掙扎。

 

香港藝術節《卡拉瓦喬》 :光影之外的掙扎

香港藝術節《卡拉瓦喬》 :光影之外的掙扎

香港藝術節《卡拉瓦喬》 :光影之外的掙扎

 

　　下半場 Gioacchino Starace 飾演的殺手身影浮現，與畫家的雙人舞既像鏡像，又似宿命。當他與代表「黑暗」的 Anastasia Matvienko 共舞時，那陰影中的纏繞令我想起卡拉瓦喬畫中《大衛與歌利亞》的自畫像隱喻——創作者與毀滅者，原是一體兩面。

 

香港藝術節《卡拉瓦喬》 :光影之外的掙扎

香港藝術節《卡拉瓦喬》 :光影之外的掙扎

 

　　誠然，這不是一部容易「看懂」的舞作。若期待看到卡拉瓦喬繪製《聖馬太蒙召》的場景，或他街頭鬥毆的戲劇化再現，恐怕會失望。編舞家的抽象處理，或讓部分觀眾感到敘事模糊，甚至略顯自我沉溺。但若將之視為一場關於創作本質的靈魂拷問，那些看似重複的肢體糾纏、光影追逐，或許正是畫家內在「tensions of the body」的外化——正如卡拉瓦喬筆下那些不完美的聖徒，粗糙、真實且充滿矛盾。

 

香港藝術節《卡拉瓦喬》 :光影之外的掙扎

 

　　散場後，我再次想起12年前在亞洲協會看到的那幅油畫。畫布上的光影是永恆凝結的瞬間，而舞台上的光影則隨着舞者的呼吸流轉消逝。Bolle與他的夥伴們用肉身的精準與極限，向我們展示了另一種形式的明暗對照法——在光影之外，還有創作者永恆的掙扎與磨礪，絕非甜茶一句「沒人關注歌劇和芭蕾舞」了得。

 

香港藝術節《卡拉瓦喬》 :光影之外的掙扎

香港藝術節《卡拉瓦喬》 :光影之外的掙扎

香港藝術節《卡拉瓦喬》 :光影之外的掙扎

香港藝術節《卡拉瓦喬》 :光影之外的掙扎

Tags:#HKArtsFestival#HKAF#HongKongArtsFestival#HKAF54#香港藝術節#第54屆香港藝術節#羅伯特波雷#波雷#卡拉瓦喬#Roberto Bolle#Caravaggio
Add a comment ...Add a comment ...
馬年蹄印與城史年輪：回顧一代代香港馬王的傳奇
更多香港‧寶‧藏文章
馬年蹄印與城史年輪：回顧一代代香港馬王的傳奇
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處