歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

diva
全文搜索
Facebook Instagram
股票
美股
Highlight:
【美股頁面大革新】立即探索新功能！
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
Hermès 2026秋冬：月光騎士神秘夜行，Birkin披雨衣、Picotin變迷你
Fashion News
Trending Items

Hermès 2026秋冬：月光騎士神秘夜行，Birkin披雨衣、Picotin變迷你

TEXT:TheoPHOTO:官方圖片

　　剛過去的巴黎時裝周，Hermès 選在共和國衛隊軍營（Garde Républicaine）舉行大 show。創意總監 Nadège Vanhée 今季以「臨界之境」（A Liminal Realm）為題，帶大家走進黃昏到深夜的魔幻時刻。那種似暗還明、藍黑交錯的暮色，成為 2026 秋冬系列的設計靈感。

 

　　這場 show 貫徹品牌低調奢華的「老錢風」（Old Money Style），透過皮革與針織的碰撞，塑造出神秘又充滿力量的女騎士形象。而最令時裝迷興奮的，是經典手袋的全新演繹：Picotin 縮成 14cm 迷你版、Birkin 披上「雨褸」、Bolide 變奏出的橫向新比例。整場 show 不只展示服飾，更像一趟冒險旅程。

 

Hermès 2026秋冬｜月光騎士神秘夜行　Birkin披雨衣、Picotin變迷你

source/Hermès

 

由黃昏餘暉到清冷月色

 

　　Hermès 今季在色調處理上極具巧思，精準捕捉日落過渡到深夜的視覺變化。開場先見硫磺黃、深酒紅與胭脂紅在暗影中跳出，像夕陽最後一抹餘溫，帶暖意卻充滿張力。隨著系列推進，色調轉向深邃的墨藍與森林綠，構建出深夜森林般的視覺層次。

 

Hermès 2026秋冬｜月光騎士神秘夜行　Birkin披雨衣、Picotin變迷你

source/Hermès

 

Hermès 2026秋冬｜月光騎士神秘夜行　Birkin披雨衣、Picotin變迷你

source/Hermès

 

　　物料運用才是真正見功架的地方。Nadège Vanhée 利用亮面皮革、磨砂羊毛與馬海毛（Mohair）的對比，讓服裝隨現場光線產生明暗變化。最令人驚喜的是「底面互換」的細節：原本低調深沉的羊毛外，步履擺動間翻摺出鮮艷的內襯。這種 Inside-out 處理打破秋冬沉悶，將Hermès「低調的奢華」發揮得淋漓盡致。

 

Hermès 2026秋冬｜月光騎士神秘夜行　Birkin披雨衣、Picotin變迷你

source/Hermès

 

Hermès 2026秋冬｜月光騎士神秘夜行　Birkin披雨衣、Picotin變迷你

source/Hermès

 

60年代復古遇上現代馬術美學

 

　　今季設計巧妙翻玩藝術大師 A.M. Cassandre 於 1951 年創作的 Perspective 方巾圖案，將那些建築感的幾何線條注入絎縫背心與 Bomber Jacket 之中。布料上的線條產生微妙的視覺錯位，將平面絲巾美學轉化成動態的立體空間。

 

Hermès 2026秋冬｜月光騎士神秘夜行　Birkin披雨衣、Picotin變迷你

source/Hermès

 

Hermès 2026秋冬｜月光騎士神秘夜行　Birkin披雨衣、Picotin變迷你

source/Hermès

 

　　至於剪裁方面，系列流露出一股 60 至 70 年代的 Mod Style 叛逆氣息。 A 字短裙配上學院風領帶，再加一對過膝長靴，呈現出既 modern 又具備戶外冒險精神的形象。其中最厲害是皮革處理——四口袋軍裝皮褸、Salopettes 爬山吊帶褲，以至肩位加入 Biker 護墊元素的絎縫外套，每件單品都在實用與高級美感之間取得完美平衡。這種剛柔並濟的設計，正好回應現代女性追求高效日常的需求。

 

Hermès 2026秋冬｜月光騎士神秘夜行　Birkin披雨衣、Picotin變迷你

source/Hermès

 

Hermès 2026秋冬｜月光騎士神秘夜行　Birkin披雨衣、Picotin變迷你

source/Hermès

 

經典袋款的創新變奏

 

　　手袋向來是 Hermès 的重頭戲。今季最受矚目的 Picotin 縮小至 14CM，並改用挺身的 Box 皮革，與過往柔軟的印象形成強烈對比，精緻比例顯得格外優雅。Bolide 則進化成 East-West 橫向設計，手柄延伸成皮革長帶，深淺皮色拼接令視覺更豐富。

 

Hermès 2026秋冬｜月光騎士神秘夜行　Birkin披雨衣、Picotin變迷你

source/Hermès

 

Hermès 2026秋冬｜月光騎士神秘夜行　Birkin披雨衣、Picotin變迷你

source/Hermès

 

　　最具話題性的，莫過於為 Birkin 打造的專屬外套——在經典手袋外層加入保護結構，形成獨特的疊加效果。至於 Kelly 則增加了多個實用隔層，並以鱷魚皮圍邊勾勒線條。另外，Bride de Jour 馬蹄形手袋以深棕色調現身，圓弧線條配金屬鎖扣，低調卻有質感。還有帆布結合鱷魚皮的笑臉圖案、大小信封包重疊手提，每款新設計都展現出品牌在傳統工藝上的創新玩味。

 

Hermès 2026秋冬｜月光騎士神秘夜行　Birkin披雨衣、Picotin變迷你

source/Hermès

 

Hermès 2026秋冬｜月光騎士神秘夜行　Birkin披雨衣、Picotin變迷你

source/Hermès

 

Hermès 2026秋冬｜月光騎士神秘夜行　Birkin披雨衣、Picotin變迷你

source/Hermès

 

Tags:#Hermès#巴黎時裝周#Nadège Vanhée#Picotin#Birkin#Kelly#2026 秋冬
Add a comment ...Add a comment ...
更多Fashion文章
情人節2026｜今年不再粉紅！以柔軟粉嫩Baby Blue，解鎖低調俏麗的3大約會穿搭法
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處