Hermès 2026秋冬｜月光騎士神秘夜行　Birkin披雨衣、Picotin變迷你

剛過去的巴黎時裝周，Hermès 選在共和國衛隊軍營（Garde Républicaine）舉行大 show。創意總監 Nadège Vanhée 今季以「臨界之境」（A Liminal Realm）為題，帶大家走進黃昏到深夜的魔幻時刻。那種似暗還明、藍黑交錯的暮色，成為 2026 秋冬系列的設計靈感。

這場 show 貫徹品牌低調奢華的「老錢風」（Old Money Style），透過皮革與針織的碰撞，塑造出神秘又充滿力量的女騎士形象。而最令時裝迷興奮的，是經典手袋的全新演繹：Picotin 縮成 14cm 迷你版、Birkin 披上「雨褸」、Bolide 變奏出的橫向新比例。整場 show 不只展示服飾，更像一趟冒險旅程。

由黃昏餘暉到清冷月色

Hermès 今季在色調處理上極具巧思，精準捕捉日落過渡到深夜的視覺變化。開場先見硫磺黃、深酒紅與胭脂紅在暗影中跳出，像夕陽最後一抹餘溫，帶暖意卻充滿張力。隨著系列推進，色調轉向深邃的墨藍與森林綠，構建出深夜森林般的視覺層次。

物料運用才是真正見功架的地方。Nadège Vanhée 利用亮面皮革、磨砂羊毛與馬海毛（Mohair）的對比，讓服裝隨現場光線產生明暗變化。最令人驚喜的是「底面互換」的細節：原本低調深沉的羊毛外，步履擺動間翻摺出鮮艷的內襯。這種 Inside-out 處理打破秋冬沉悶，將Hermès「低調的奢華」發揮得淋漓盡致。

60年代復古遇上現代馬術美學

今季設計巧妙翻玩藝術大師 A.M. Cassandre 於 1951 年創作的 Perspective 方巾圖案，將那些建築感的幾何線條注入絎縫背心與 Bomber Jacket 之中。布料上的線條產生微妙的視覺錯位，將平面絲巾美學轉化成動態的立體空間。

至於剪裁方面，系列流露出一股 60 至 70 年代的 Mod Style 叛逆氣息。 A 字短裙配上學院風領帶，再加一對過膝長靴，呈現出既 modern 又具備戶外冒險精神的形象。其中最厲害是皮革處理——四口袋軍裝皮褸、Salopettes 爬山吊帶褲，以至肩位加入 Biker 護墊元素的絎縫外套，每件單品都在實用與高級美感之間取得完美平衡。這種剛柔並濟的設計，正好回應現代女性追求高效日常的需求。

經典袋款的創新變奏

手袋向來是 Hermès 的重頭戲。今季最受矚目的 Picotin 縮小至 14CM，並改用挺身的 Box 皮革，與過往柔軟的印象形成強烈對比，精緻比例顯得格外優雅。Bolide 則進化成 East-West 橫向設計，手柄延伸成皮革長帶，深淺皮色拼接令視覺更豐富。

最具話題性的，莫過於為 Birkin 打造的專屬外套——在經典手袋外層加入保護結構，形成獨特的疊加效果。至於 Kelly 則增加了多個實用隔層，並以鱷魚皮圍邊勾勒線條。另外，Bride de Jour 馬蹄形手袋以深棕色調現身，圓弧線條配金屬鎖扣，低調卻有質感。還有帆布結合鱷魚皮的笑臉圖案、大小信封包重疊手提，每款新設計都展現出品牌在傳統工藝上的創新玩味。