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2026春分塔羅啟示：用直覺選牌，揭示即將迎來的好消息！
Horoscopes

2026春分塔羅啟示：用直覺選牌，揭示即將迎來的好消息！

牌緣指引
身心靈塔羅師美子
牌緣指引

　　新的一年，宇宙的能量正在翻動，你是否感受到內心的悸動？三月春分，象徵平衡與行動的開始，提醒我們不再停留於原地，而是勇敢邁步向前。

 

　　邀請大家在以下3個選項中，以直覺選出認為最適合自己的塔羅牌。

 

2026春分塔羅啟示：用直覺選牌，揭示即將迎來的好消息！

2026春分塔羅啟示：用直覺選牌，揭示即將迎來的好消息！

 

選擇A：魔鬼+力量（Devil + Strength ）

 

　　這組合代表你即將「一反常態」，比以往更大膽。無論是工作還是生活，你會挑戰高難度，迎來內在的解放與重生。魔鬼牌提醒你，過去可能長期受自我懷疑、拖延、壞習慣或不信任的枷鎖束縛；而力量牌則帶來溫暖而堅定的能量，讓你放下負擔，輕鬆十倍。

 

　　很多人抽到這組合後，短時間內就會辭職、斷聯、戒掉壞習慣，甚至勇敢表白或和解，生活因此大逆轉！

 

2026春分塔羅啟示：用直覺選牌，揭示即將迎來的好消息！

 

選擇B：魔杖九＋聖杯九（Nine of Rods + Nine of Cups）

 

　　這組合象徵「船到橋頭自然直」。你可能正處於疲憊、堅持到最後一刻的狀態，魔杖九顯示你拼盡全力，守住最後的希望。

 

　　然而聖杯九——願望牌告訴你，惡夢即將結束，光芒開始顯現。所有熬夜與眼淚都會在短期內得到回報，讓你終於能喘一口氣！

 

2026春分塔羅啟示：用直覺選牌，揭示即將迎來的好消息！

 

選擇C：魔杖六＋聖杯二（Six of Rods + Two of Cups）

 

　　這組合代表「榮耀與連結」。你的努力與實力將被看見，並獲得眾人讚賞。魔杖六象徵事業上的肯定與機會，可能來自上司的美言或公開的讚譽。

 

　　聖杯二則帶來共鳴與歸屬感——你不再孤軍作戰，身邊出現願意傾聽與支持的人。這份鼓勵會減輕壓力，讓你煥然一新。下班不妨與他們相約，會發現彼此非常契合。

Tags:#Horoscopes#占卜#塔羅#運程#塔羅牌#2026年運程#新開始#目標#計劃#挑戰
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