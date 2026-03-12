歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

diva
全文搜索
Facebook Instagram
股票
美股
Highlight:
【美股頁面大革新】立即探索新功能！
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
副線品牌、聯名限定、明星化妝師都愛用？韓國DAISO美妝必買推薦！
Skincare
Makeup
Body Care & Hair

副線品牌、聯名限定、明星化妝師都愛用？韓國DAISO美妝必買推薦！

Lazy Girl Beauty Hacks
Jessica CC
Lazy Girl Beauty Hacks

　　行藥妝店是去韓國旅行的必要行程之一，除了大家熟悉的Olive Young外，原來DAISO的美妝部也十分好逛！別以為韓國的DAISO和香港或日本的DAISO一樣，在美妝方面，韓國的DAISO真的大勝。不少護膚品及化妝品都很受韓國女生歡迎，有的品牌更是韓國知名化妝品牌的副線或聯乘限定，只有韓國DAISO才買到，質素絕對不輸大品牌，就連韓國明星化妝師也會用DAISO的化妝品為藝人化妝。今次就和大家分享韓國DAISO有什麼必買推薦，也分享筆者用完覺得不錯的產品。

 

副線品牌、聯名限定、明星化妝師都愛用？韓國DAISO美妝必買推薦！

副線品牌、聯名限定、明星化妝師都愛用？韓國DAISO美妝必買推薦！

 

　　首先推薦的是今年 DAISO 與韓國知名化妝師鄭瑄茉（JUNG SAEM MOOL）聯名推出的Zoom by Jung Saem Mool，產品以底妝為主，產品有妝前打底、粉底液、Cushion粉底及定妝噴霧等。

 

在 Instagram 查看這則貼文

다이소（@daisolife）分享的貼文

 

　　筆者事前有做功課，看了不少韓國網民的評價，最後買了它的Glow Prep Booster光澤感妝前乳。它的質地比想像中清爽水潤，很快就被肌膚吸收。化好底妝後，會有很自然的水光感，一點也不油膩，十分喜歡。

 

副線品牌、聯名限定、明星化妝師都愛用？韓國DAISO美妝必買推薦！

副線品牌、聯名限定、明星化妝師都愛用？韓國DAISO美妝必買推薦！

 

　　逛DAISO時，我也試用了Zoom by Jung Saem Mool的定妝噴霧，噴霧非常細緻，就像煙霧一樣，不會在臉上留下水珠，也沒有明顯的化學香味。由於韓國天氣乾燥，未知定妝效果如何。如果大家旅行時行李有空位的話，也不妨買來一試。

 

副線品牌、聯名限定、明星化妝師都愛用？韓國DAISO美妝必買推薦！

 

　　另一推薦的品牌是TAG，它是Too Cool For School在DAISO的副線，有齊粉底、眼影、胭脂、唇膏等。其中TAG的氣墊粉底很受歡迎，網民讚它的遮瑕度高，粉底加入玻尿酸及植物油等保濕成份，質地滋潤貼服。

 

副線品牌、聯名限定、明星化妝師都愛用？韓國DAISO美妝必買推薦！

 

　　筆者亦買了TAG新推出的Dewy Melting Balm 唇膏，妝感十分水潤有光澤，顏色粉嫩，讓我想起KATE的怪獸級持色唇膏，不過TAG這支的質地會再輕盈一些，持久度也很不錯。

 

副線品牌、聯名限定、明星化妝師都愛用？韓國DAISO美妝必買推薦！

 

　　再來必買的是韓國知名化妝師Happyrim推薦的啡色眼線筆，它的筆身比較粗，筆頭也比一般的眼線液粗，不過畫出來很順滑，防水效果也不錯。筆者喜歡用它來畫內眼線，基本上畫一下已經可以填補到睫毛間的空隙，但如果想畫尖長的眼尾就要輕輕力拉長，要練習一下。

 

副線品牌、聯名限定、明星化妝師都愛用？韓國DAISO美妝必買推薦！

副線品牌、聯名限定、明星化妝師都愛用？韓國DAISO美妝必買推薦！

 

　　最後一件推薦的產品是VT的PDRN Glow Sun Essence防曬，因為筆者這次旅行忘記帶防曬出門才隨便買來替用，本來打算不帶回香港，但使用後覺得很有驚喜！這支防曬精華含有植物性Panax PDRN（野生人參萃取），有助促進肌膚修復再生、提升彈力、淡化細紋；有60% 精華基底，質地很水潤，上粉底後不會起「擦膠碎」，既有護膚功效，又可以防曬，相信會再回購。

 

副線品牌、聯名限定、明星化妝師都愛用？韓國DAISO美妝必買推薦！

副線品牌、聯名限定、明星化妝師都愛用？韓國DAISO美妝必買推薦！

 

 

Tags:#韓國DAISＯ#韓國美妝#美妝#makeup#Skincare#Body Care
Add a comment ...Add a comment ...
BLACKPINK世巡落幕！盤點Jisoo、Jennie、Rosé和Lisa的愛用化妝品，舞台背後的美妝密碼！
更多Lazy Girl Beauty Hacks文章
BLACKPINK世巡落幕！盤點Jisoo、Jennie、Rosé和Lisa的愛用化妝品，舞台背後的美妝密碼！
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處