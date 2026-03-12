副線品牌、聯名限定、明星化妝師都愛用？韓國DAISO美妝必買推薦！

行藥妝店是去韓國旅行的必要行程之一，除了大家熟悉的Olive Young外，原來DAISO的美妝部也十分好逛！別以為韓國的DAISO和香港或日本的DAISO一樣，在美妝方面，韓國的DAISO真的大勝。不少護膚品及化妝品都很受韓國女生歡迎，有的品牌更是韓國知名化妝品牌的副線或聯乘限定，只有韓國DAISO才買到，質素絕對不輸大品牌，就連韓國明星化妝師也會用DAISO的化妝品為藝人化妝。今次就和大家分享韓國DAISO有什麼必買推薦，也分享筆者用完覺得不錯的產品。

首先推薦的是今年 DAISO 與韓國知名化妝師鄭瑄茉（JUNG SAEM MOOL）聯名推出的Zoom by Jung Saem Mool，產品以底妝為主，產品有妝前打底、粉底液、Cushion粉底及定妝噴霧等。

筆者事前有做功課，看了不少韓國網民的評價，最後買了它的Glow Prep Booster光澤感妝前乳。它的質地比想像中清爽水潤，很快就被肌膚吸收。化好底妝後，會有很自然的水光感，一點也不油膩，十分喜歡。

逛DAISO時，我也試用了Zoom by Jung Saem Mool的定妝噴霧，噴霧非常細緻，就像煙霧一樣，不會在臉上留下水珠，也沒有明顯的化學香味。由於韓國天氣乾燥，未知定妝效果如何。如果大家旅行時行李有空位的話，也不妨買來一試。

另一推薦的品牌是TAG，它是Too Cool For School在DAISO的副線，有齊粉底、眼影、胭脂、唇膏等。其中TAG的氣墊粉底很受歡迎，網民讚它的遮瑕度高，粉底加入玻尿酸及植物油等保濕成份，質地滋潤貼服。

筆者亦買了TAG新推出的Dewy Melting Balm 唇膏，妝感十分水潤有光澤，顏色粉嫩，讓我想起KATE的怪獸級持色唇膏，不過TAG這支的質地會再輕盈一些，持久度也很不錯。

再來必買的是韓國知名化妝師Happyrim推薦的啡色眼線筆，它的筆身比較粗，筆頭也比一般的眼線液粗，不過畫出來很順滑，防水效果也不錯。筆者喜歡用它來畫內眼線，基本上畫一下已經可以填補到睫毛間的空隙，但如果想畫尖長的眼尾就要輕輕力拉長，要練習一下。

最後一件推薦的產品是VT的PDRN Glow Sun Essence防曬，因為筆者這次旅行忘記帶防曬出門才隨便買來替用，本來打算不帶回香港，但使用後覺得很有驚喜！這支防曬精華含有植物性Panax PDRN（野生人參萃取），有助促進肌膚修復再生、提升彈力、淡化細紋；有60% 精華基底，質地很水潤，上粉底後不會起「擦膠碎」，既有護膚功效，又可以防曬，相信會再回購。