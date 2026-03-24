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手袋也要個性化！從Hermès到Miu Miu 精選5大必買精品掛飾
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手袋也要個性化！從Hermès到Miu Miu 精選5大必買精品掛飾

TEXT:TheoPHOTO:官網

　　說到近年最受矚目的時尚小物，絕對非掛飾莫屬。從手機殼到手袋，只要加上設計獨特的掛飾，層次感瞬間提升。近年不少 luxury brand 如 Hermès、Louis Vuitton、Loewe、Bottega Veneta 及 Miu Miu 均推出富趣味性兼具工藝感的精品掛飾，從經典公仔、動物角色到仿食物造型的 Bag Charms，每一款都可愛至極。這股風潮從高級時裝 show 延燒至社交媒體，甚至成為品牌提升銷量的關鍵。

 

　　這股熱潮並非偶然，而是時尚圈重新審視傳奇偶像 Jane Birkin 的風格。她從不「供奉」名牌包，而是將其裝滿雜物，並掛上貼紙、佛珠和紀念品，這種讓手袋呈現「被生活過 Lived-in」的態度，被稱為 「Birkin-ifying」。事實上，在經歷長期的簡約主義後，大家開始追求更具情感、更混亂的視覺表達，掛飾正好提供了低門檻的極繁主義實踐。無論是從 Lisa 帶起的 Labubu 效應，到全球瘋搶的 Jellycat， Bag Charms 已不再是配角，而是手袋的靈魂所在。

 

手袋也要個性化！從Hermès到Miu Miu 精選5大必買精品掛飾

Source/Getty Images、IG@lalalalisa_m

 

Hermès：將經典縮到最小，價值放到最大

 

　　說起 Hermès 的掛飾，絕對是教科書級別的存在。品牌將製作 Birkin 和 Kelly 的頂級工藝濃縮在掌心大小的配件上，每件都是可以世代相傳的小型收藏品。當中最經典的，絕對是 Rodeo 小馬系列，選用柔軟的小羊皮（Milo）及小牛皮（Swift）製成，盡顯品牌的極致工藝技術。最受歡迎的 Rodeo Pegasus 在二手市場的保值程度堪比手袋本身。

 

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Hermès（@hermes）分享的貼文

 

　　不過，說到近年最觸目的莫過於 Kellyfestival 掛飾，將經典手袋 Kelly 按比例縮小。雖然體積變小，但品質並沒有減弱，如實展現旋轉扣與翻蓋設計。此外，Oran Nano 將標誌性的涼鞋微縮，連鞋底縫線都清晰可見；Sac Orange 則將橙色購物袋化作掛飾，趣味十足。在「撞袋」率極高的社交場合，一款獨特的掛飾絕對能讓你的手袋更具辨識度。

 

題:手袋也要個性化！從Hermès到Miu Miu 精選5大必買精品掛飾

Kelly bag charm in Swift calfskin $29,100

 

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Pegase charm in Milo lambskin and Swift calfskin $6,800

 

題:手袋也要個性化！從Hermès到Miu Miu 精選5大必買精品掛飾

Horse charm in Epsom calfskin$7,600

 

Louis Vuitton：從經典到聯乘，掛飾也要玩跨界

 

　　LV 的掛飾策略可說是最聰明的——將品牌最經典的元素濃縮成迷你版本，如 Speedy、Noé、Alma 等比例縮小成「Micro Bag」。除了 Monogram 帆布，品牌亦常推出吉祥物 Vivienne 系列。Vivienne 每年都會根據節日或旅遊目的地推出限定造型，如滑雪或和服造型，極具收藏價值。此外，還有與藝術家如草間彌生及村上隆的聯乘系列，既有話題性，價格又相對親民，難怪成為搶手貨。

 

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Louis Vuitton（@louisvuitton）分享的貼文

 

　　掛飾是令舊手袋煥然一新的低成本方式。配合近年流行的掛飾疊加（Layering），一個袋掛上兩三個不同款的吊飾，展現隨性且具層次感的時尚感。

 

題:手袋也要個性化！從Hermès到Miu Miu 精選5大必買精品掛飾

LV x TM Micro Alma Monogram Multicolor$8,600

 

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Vivienne Fashionista Bag Charm$10,900

 

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LV Chocolate Bar Figurine Key Holder and Bag CharmK$5,850

 

Miu Miu：極致少女感與「亂搭」美學

 

　　相比於其他品牌的工藝感，Miu Miu 近年憑「隨性凌亂美」（Messy Bag Trend）於 GEN Z 界爆紅。Miu Miu 定義了全新的穿搭法：多重疊加。品牌鼓勵大家在袋上同時掛上兩至四個不同款式掛飾。

 

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Miu Miu（@miumiu）分享的貼文

 

　　這些掛飾看起來像是隨手掛上的鑰匙或證件套，營造出一種「忙碌都市女性」的精緻感。Miu Miu 的掛飾最厲害之處在於物料上的混搭：攀爬繩索配搭 Matelassé 絎縫皮革、鉤織花混合金屬鏈條、布質蝴蝶結加上仿舊黃銅……每個組合都充滿反差感。與此同時，還有縮小版的芭蕾舞鞋及微型皮革手環，都是營造 「Miucore」 風格的必備元素。這種「掛滿、掛亂」的方法，在混亂中仍能展現獨特的審美觀。

 

題:手袋也要個性化！從Hermès到Miu Miu 精選5大必買精品掛飾

Leather micro trick $2,250

 

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Leather key ring trick $5,250

 

題:手袋也要個性化！從Hermès到Miu Miu 精選5大必買精品掛飾

Leather micro trick $2,000

 

Loewe：工藝與童趣的結合

 

　　如果說其他品牌的掛飾是配件，Loewe 的掛飾更像是一件能隨身攜帶的迷你雕塑。上一任創意總監 Jonathan Anderson 成功將品牌深厚的皮革工藝，揉合一份帶點反叛的童心。Loewe 掛飾最為熟悉的就是，其立體動物系列（Animal Series）。單憑皮革的摺疊與縫製，就能將堅韌的皮革轉化為栩栩如生的立體大象、企鵝或兔子，這份對材質的掌控力，正是品牌工藝的縮影。

 

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LOEWE（@loewe）分享的貼文

 

　　不只如此，Loewe 的個人化「Dice & customisable accessories」更是將 DIY 精神發揮得淋漓盡致。大家可以先選定皮革掛繩，再按個人喜好穿入各種字母、星座符號或 Anagram Logo 骰子，打造專屬自己的 Bag Charms。

 

題:手袋也要個性化！從Hermès到Miu Miu 精選5大必買精品掛飾

Mushroom charm in classic calfskin $4,400

 

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Shell charm in leather $5,250

 

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Horse charm in felt $4,600

 

Bottega Veneta：大人的童心，編織工藝的微型雕塑

 

　　品牌的掛飾延續了品牌無 Logo 的低調美學，將極致的編織工藝（Intrecciato）融入設計。相比其他品牌，BV 的掛飾更像是一件微型皮革雕塑，展現出一種大人的幽默感。

 

 

 

　　掛飾幾乎全數採用標誌性的 Nappa 羊皮編織而成，保留了與大袋一致的觸感。上一任的創意總監 Matthieu Blazy 以愛犬為靈感設計的編織小狗掛飾 「John John」 形態簡約卻極具神韻，難怪成為品牌的 IT Item。另外，立體編織的大象、貓咪甚至海扇殼元素，都為原本沉穩成熟的手袋增添幾分幽默感。

 

題:手袋也要個性化！從Hermès到Miu Miu 精選5大必買精品掛飾

Cat Charm $4,900

 

題:手袋也要個性化！從Hermès到Miu Miu 精選5大必買精品掛飾

Angolo Coin Purse Charm $4,700

 

題:手袋也要個性化！從Hermès到Miu Miu 精選5大必買精品掛飾

Letter B Charm $3,700

 

Tags:#Birkinifying#BagCharms#MiuMiu#Hermes#Loewe#Bottega Veneta#Louis Vuitton#LuxuryAccessories#2026時尚趨勢
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