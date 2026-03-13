Diptyque Orphéon系列回歸：一杯雞尾酒的香氣，重返聖日耳曼的爵士時光

回到1960年代，夕陽西下，巴黎的燈光開始閃爍，埃菲爾鐵塔在星空下閃耀如夢。街道上，咖啡館和酒吧的人聲鼎沸，音樂悠悠，伴隨著笑聲與交談。

在聖日耳曼區，有著一間Orphéon爵士酒吧，而旁邊正是Diptyque的首間精品店。如今，前酒吧已成為精品店的一部分，記載著當年創作者們的靈感與熱情。

今年，Diptyque 推出經典全新Orphéon（爵夢）淡香水，一如既往，以Orphéon爵士酒吧作為靈感，從 Orphéon淡香水到香氛護手霜，彷彿重回Orphéon酒吧，手握雞尾酒，伴隨爵士樂聲，在酒吧渡過一個恣意晚上。

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系列圖案由Diptyque 合作插畫家 Gianpaolo Pagni 繪製而成。靈感來自Orphéon 及其藍色柱子，除此之外，淡香水瓶身都同樣繪製了三位創辦人的形象，既低調又展現到Diptyque 的獨特美學。

Orphéon 淡香水以木質香為基調，前調是青橘與日本柚子交織的清新柑橘香，隨後杜松子、粉紅胡椒與生薑的辛香層次，最後以雪松與麝香的溫潤木香收尾。豐富的香氣宛如一杯週五晚的雞尾酒，酒杯碰撞，享受著歡樂時光。

此外，髮香噴霧有山茶花精油成分，為秀髮注入滋養並散發馥郁香氣，而香氛護手霜在保濕、滋養及呵護肌膚同時，也散發著淡淡香氣，適合送禮或自用。

查詢/購買：Diptyque