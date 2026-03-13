《女孩不平凡》：女孩如何和為何不平凡？

目標明確，作為平凡人代表的我，完全是為了廖子妤、余香凝、許恩怡而去看《女孩不平凡》。

入場前，沒看過Trailer，也不知道故事大概講甚麼。

一開始，看見廖子妤飾演的Lok，在香港，活得迷惘——VO讓我們知道，她的身份 / 職業是導演，只是已經有五年時間沒有拍過戲，手頭明明有寫好的劇本，一直在改，為了滿足某個可能出現而又一直沒有出現的投資者。為了生計，她去教書，教人拍短片。

返到屋企，有個伴——演她伴侶的是余香凝（這段關係這個安排，恍如《骨妹》李詩詩與張靈靈的隔世重逢），她的角色貝貝，身份 / 職業是演員，只是沒有戲拍。

平凡的一對，似乎相安無事，但如何走下去？貝貝有她的計劃，但Lok有所遲疑，遲疑是因為懷疑，懷疑這段感情，懷疑未來。

霎時間裹足不前，不如回望過去——導演徐欣羨讓我們回看女孩的過去，過去那段在台灣讀大學的日子，梳一個男仔頭，一頭橙色，跟同學近乎無法相處，對自己相信的就講出來，由外到內，都在表現一份不平凡，而這份高調的不平凡，甚至潛藏一種在突顯和藐身邊人多麼平凡的意欲。

但返本歸初，這個努力表現不平凡的女孩，也曾經是個循規蹈矩遵循父母旨意的澳門品學兼優中學生，直至遇上一個讀時裝設計的女子，她本來穩固的觀念動搖了，並開始明白，真正的生活，或許在他方——不論是外在的生活場所，又或內在的觀念思想。

人生在世，或許不是注定平凡的吧。

這是一次由果溯因的過程，倒敘地，讓我們看回這個女孩的成長，是甚麼令她踏上現在這一條路，並試圖讓她找到可以走下去的勇氣和方法。

原來不平凡，不是一種擺出來給世人望見的姿態，而是對自己所相信的堅持。

只能說，裡頭每一個階段的演員都太好，好到足以為有點單薄的故事Add Value，尤其台灣那一段，鄧濤（的眼神）功不可沒。

又或者，根本不應該覺得單薄——畢竟這是塵世間某個澳門女孩的成長，成長過程不一定風起雲湧波瀾壯闊，事實上，當我們回望前塵往事，也不過是一連串極其平凡的事，連嘗試不平凡的一點點勇氣都沒有。然後，就這樣過了大半世。

這個女孩，至少有嘗試過。