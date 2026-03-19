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拒絕隨波逐流：Saint Laurent堅持做自己反而贏得時尚話語權
Fashion News
Celebrity Style

拒絕隨波逐流：Saint Laurent堅持做自己反而贏得時尚話語權

TEXT:TheoPHOTO:官網、 IG@museeyslparis

　　當各大精品牌忙於更換設計師、追逐最新潮流之際，Saint Laurent 卻選擇了一條完全不同的路——堅守自己的法式搖滾 DNA。結果？2025 年第三季 LYST 全球最熱品牌排行榜上，Saint Laurent 首次登頂，擊敗了近年風頭一時無兩的 Miu Miu。

 

　　一對售價約 1,000 美元的 Le Loafer 樂福鞋，搜尋量在短短三個月內暴增 66%，成為全球第二熱銷單品。這個現象反映出一個有趣的市場轉變：當消費者面對通脹壓力與經濟不確定性時，他們更傾向投資於「經得起時間考驗」的經典單品，而非一時興起的潮流款式。Saint Laurent 的成功，正正印證了在瞬息萬變的時尚圈中，「清楚知道自己是誰」比盲目追隨潮流更重要。

 

拒絕隨波逐流：Saint Laurent堅持做自己反而贏得時尚話語權

Source/IG@museeyslparis

 

打破性別界限的女性美

 

　　要細說這個時裝帝國，必須從 1961 年說起。天才設計師 Yves Saint Laurent 與拍檔 Pierre Bergé 共同創立了這個同名品牌。其實他的才華早於 1957 年便嶄露頭角，當年只有 21 歲便臨危受命成為 Dior 的首席設計師。1958 年，在一場晚宴上邂逅了一生摯愛兼商業拍檔 Pierre Bergé，兩人一拍即合，決定離開 Dior 自立門戶。當年，他們設定了明確的風格，以極具顛覆性的思維，將男裝剪裁融入女裝之中。

 

拒絕隨波逐流：Saint Laurent堅持做自己反而贏得時尚話語權

Source/IG@museeyslparis

 

　　1966 年，他受到畫家 Niki de Saint Phalle 穿著男士西裝的啟發，破天荒推出了「Le Smoking」吸煙裝。這套西裝徹底打破了當時社會對女性穿搭的刻板印象，賦予女性前所未有的獨立與強悍氣場。除了吸煙裝，他更帶來了將幾何畫作融入時裝的「Mondrian Dress」（蒙德里安連身裙）、Nude Look（透視裝）以及展現野性美的「Safari Jacket」（狩獵裝）。他曾表示：「Chanel 解放了女性，而我賦予她們力量。」

 

拒絕隨波逐流：Saint Laurent堅持做自己反而贏得時尚話語權

Source/IG@museeyslparis

 

拒絕隨波逐流：Saint Laurent堅持做自己反而贏得時尚話語權

Source/IG@museeyslparis

 

拒絕隨波逐流：Saint Laurent堅持做自己反而贏得時尚話語權

Source/IG@museeyslparis

 

　　事實上，品牌雖然以高級訂製服起家，卻展現出驚人的前瞻性，率先推出高級成衣系列「Saint Laurent Rive Gauche」，將高質素的時裝美學引進日常。這種敢於推翻傳統、擁抱年輕街頭文化的基因，讓品牌從起初階段便與平庸二字劃清界線，並以極致的黑色、俐落線條及皮革材料起家，完美演繹出現代巴黎都會的野性美。Yves Saint Laurent 賣的從來不只是衣服，而是一種賦權（Empowerment），讓穿上 YSL 的女性能散發出一種「生人勿近」的高級性感。

 

拒絕隨波逐流：Saint Laurent堅持做自己反而贏得時尚話語權

Source/IG@museeyslparis

 

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Source/IG@museeyslparis

 

從 Hedi Slimane到 Vaccarello的皇者之路

 

　　然而，數十年來，品牌經歷過不少風雨。自創辦人於 2002 年退下火線後，Saint Laurent 經歷了多位設計師的洗禮。Tom Ford (1999–2004) 以極致的荷里活式性感魅惑（如 2001 年的絲絨西裝）開創了 90 年代末的性感新定義；Stefano Pilati (2004–2012) 則帶來了知性優雅的法式美學，其設計的 Muse Bag 更是當年的 IT Bag 始祖。

 

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　　到了 Hedi Slimane（2012–2016）時代，他大刀闊斧將品牌名稱從「Yves Saint Laurent」改為「Saint Laurent」，雖然引來極大爭議，卻成功為品牌注入搖滾與年輕氣息。他的 Skinny 牛仔褲、Biker Jacket 與 Sac de Jour 手袋令業績起死回生。值得一提的是，雖然品牌早在 1974 年便推出男裝，但真正在引起注目，是在 Hedi Slimane 執掌時期，他將 Saint Laurent 男裝重新演繹成新世代的叛逆美學。

 

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　　2016 年 Anthony Vaccarello 接任後，則將這股冷冽的性感推向極致。他沒有迷失於潮流之中，反而不斷深化品牌的經典元素。多年來，品牌孕育出無數 Signature 單品，由 Kate、Niki 手袋，到近期在 LYST 排行榜中搜尋量暴升 66% 的 Le Loafer 樂福鞋，每一款都精準擊中現代女性對實用與質感的追求，帶領品牌走出低潮，再次站上時裝界的頂峰。

 

 

漠視潮流的氣魄

 

　　近年時裝界被低調奢華的「老錢風」（Old Money)及 Y2K 熱潮全面攻陷，各大品牌紛紛轉舵迎合。然而，Saint Laurent 卻彷彿置身事外，依然故我，繼續專注其最擅長的女性權力形象。

 

拒絕隨波逐流：Saint Laurent堅持做自己反而贏得時尚話語權

Source/IG@ysl

 

　　在剛剛發布的 2026 春夏系列中，Anthony Vaccarello 交出了一張極具野心的成績單。這一季聚焦 80 年代的「Power Dressing」——寬肩西裝褸、收腰直身裙、巨型太陽眼鏡、尖頭高跟鞋。每個造型都在傳達一個訊息：這是給現代女強人的戰袍。有趣的是，整場 show 竟然沒有展示任何手袋——這在精品界幾乎前所未聞。品牌選擇將焦點完全放在服裝本身，強調的是一種生活態度而非單純的商品推銷。

 

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Source/IG@ysl

 

　　這種克制與專注，正是 Saint Laurent 能夠在眾多品牌中突圍的關鍵。當其他品牌忙於推出聯名系列、限量版袋款時， Saint Laurent 卻選擇專注強化品牌核心價值。結果證明，消費者非常受落——根據集團報告，Saint Laurent 是集團內少數錄得正增長的品牌。
時尚圈的風向總是變幻莫測，但 Saint Laurent 的成功告訴大家：在這個資訊爆炸的年代，「少即是多」的哲學依然奏效。品牌不需要討好所有人，只需要忠於自己，自然會吸引志同道合的追隨者。正如 Yves Saint Laurent 先生曾說：「時尚會褪色，但風格永存。」60 多年過去了，這句話依然是 Saint Laurent 屹立不倒的最佳註解。

 

拒絕隨波逐流：Saint Laurent堅持做自己反而贏得時尚話語權

Source/IG@ysl

 

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Tags:#Saint Laurent#LYST 排行榜#法式搖滾#Anthony Vaccarello#Power Dressing#樂福鞋#時尚趨勢#YSL#Yves Saint Laurent
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