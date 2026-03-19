拒絕隨波逐流：Saint Laurent堅持做自己反而贏得時尚話語權

當各大精品牌忙於更換設計師、追逐最新潮流之際，Saint Laurent 卻選擇了一條完全不同的路——堅守自己的法式搖滾 DNA。結果？2025 年第三季 LYST 全球最熱品牌排行榜上，Saint Laurent 首次登頂，擊敗了近年風頭一時無兩的 Miu Miu。

一對售價約 1,000 美元的 Le Loafer 樂福鞋，搜尋量在短短三個月內暴增 66%，成為全球第二熱銷單品。這個現象反映出一個有趣的市場轉變：當消費者面對通脹壓力與經濟不確定性時，他們更傾向投資於「經得起時間考驗」的經典單品，而非一時興起的潮流款式。Saint Laurent 的成功，正正印證了在瞬息萬變的時尚圈中，「清楚知道自己是誰」比盲目追隨潮流更重要。

打破性別界限的女性美

要細說這個時裝帝國，必須從 1961 年說起。天才設計師 Yves Saint Laurent 與拍檔 Pierre Bergé 共同創立了這個同名品牌。其實他的才華早於 1957 年便嶄露頭角，當年只有 21 歲便臨危受命成為 Dior 的首席設計師。1958 年，在一場晚宴上邂逅了一生摯愛兼商業拍檔 Pierre Bergé，兩人一拍即合，決定離開 Dior 自立門戶。當年，他們設定了明確的風格，以極具顛覆性的思維，將男裝剪裁融入女裝之中。

1966 年，他受到畫家 Niki de Saint Phalle 穿著男士西裝的啟發，破天荒推出了「Le Smoking」吸煙裝。這套西裝徹底打破了當時社會對女性穿搭的刻板印象，賦予女性前所未有的獨立與強悍氣場。除了吸煙裝，他更帶來了將幾何畫作融入時裝的「Mondrian Dress」（蒙德里安連身裙）、Nude Look（透視裝）以及展現野性美的「Safari Jacket」（狩獵裝）。他曾表示：「Chanel 解放了女性，而我賦予她們力量。」

事實上，品牌雖然以高級訂製服起家，卻展現出驚人的前瞻性，率先推出高級成衣系列「Saint Laurent Rive Gauche」，將高質素的時裝美學引進日常。這種敢於推翻傳統、擁抱年輕街頭文化的基因，讓品牌從起初階段便與平庸二字劃清界線，並以極致的黑色、俐落線條及皮革材料起家，完美演繹出現代巴黎都會的野性美。Yves Saint Laurent 賣的從來不只是衣服，而是一種賦權（Empowerment），讓穿上 YSL 的女性能散發出一種「生人勿近」的高級性感。

從 Hedi Slimane到 Vaccarello的皇者之路

然而，數十年來，品牌經歷過不少風雨。自創辦人於 2002 年退下火線後，Saint Laurent 經歷了多位設計師的洗禮。Tom Ford (1999–2004) 以極致的荷里活式性感魅惑（如 2001 年的絲絨西裝）開創了 90 年代末的性感新定義；Stefano Pilati (2004–2012) 則帶來了知性優雅的法式美學，其設計的 Muse Bag 更是當年的 IT Bag 始祖。

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到了 Hedi Slimane（2012–2016）時代，他大刀闊斧將品牌名稱從「Yves Saint Laurent」改為「Saint Laurent」，雖然引來極大爭議，卻成功為品牌注入搖滾與年輕氣息。他的 Skinny 牛仔褲、Biker Jacket 與 Sac de Jour 手袋令業績起死回生。值得一提的是，雖然品牌早在 1974 年便推出男裝，但真正在引起注目，是在 Hedi Slimane 執掌時期，他將 Saint Laurent 男裝重新演繹成新世代的叛逆美學。

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2016 年 Anthony Vaccarello 接任後，則將這股冷冽的性感推向極致。他沒有迷失於潮流之中，反而不斷深化品牌的經典元素。多年來，品牌孕育出無數 Signature 單品，由 Kate、Niki 手袋，到近期在 LYST 排行榜中搜尋量暴升 66% 的 Le Loafer 樂福鞋，每一款都精準擊中現代女性對實用與質感的追求，帶領品牌走出低潮，再次站上時裝界的頂峰。

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漠視潮流的氣魄

近年時裝界被低調奢華的「老錢風」（Old Money)及 Y2K 熱潮全面攻陷，各大品牌紛紛轉舵迎合。然而，Saint Laurent 卻彷彿置身事外，依然故我，繼續專注其最擅長的女性權力形象。

在剛剛發布的 2026 春夏系列中，Anthony Vaccarello 交出了一張極具野心的成績單。這一季聚焦 80 年代的「Power Dressing」——寬肩西裝褸、收腰直身裙、巨型太陽眼鏡、尖頭高跟鞋。每個造型都在傳達一個訊息：這是給現代女強人的戰袍。有趣的是，整場 show 竟然沒有展示任何手袋——這在精品界幾乎前所未聞。品牌選擇將焦點完全放在服裝本身，強調的是一種生活態度而非單純的商品推銷。

這種克制與專注，正是 Saint Laurent 能夠在眾多品牌中突圍的關鍵。當其他品牌忙於推出聯名系列、限量版袋款時， Saint Laurent 卻選擇專注強化品牌核心價值。結果證明，消費者非常受落——根據集團報告，Saint Laurent 是集團內少數錄得正增長的品牌。

時尚圈的風向總是變幻莫測，但 Saint Laurent 的成功告訴大家：在這個資訊爆炸的年代，「少即是多」的哲學依然奏效。品牌不需要討好所有人，只需要忠於自己，自然會吸引志同道合的追隨者。正如 Yves Saint Laurent 先生曾說：「時尚會褪色，但風格永存。」60 多年過去了，這句話依然是 Saint Laurent 屹立不倒的最佳註解。