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同時擁有婚內婚外兩段關係，是想在愛裏得到更多，或是對愛認識得太少？
Love Philosophy

同時擁有婚內婚外兩段關係，是想在愛裏得到更多，或是對愛認識得太少？

性治療師手記
古錦榮
性治療師手記

　　愛，不僅是情感投放的表達，更是一面照見自我的鏡子。

 

　　「你可以check下我個電話，我已經delete哂佢所有嘅聯絡資料同紀錄，我保證以後唔會再同佢有任何接觸。」他對太太說：「我對你嘅感情係真嘅，仲好愛你，希望你畀個機會我。」

 

　　他與前女同事在四個月前開始婚外情，被太太揭發後，他第一時間決定離開第三者。

 

　　「保證？哼！」太太對他鄙視的笑了一聲。對於一個有心瞞騙、信任已經破產的人，他的保證，沒有任何重量。

 

　　「如果唔係畀我發現，你會唔會主動斷絕同個女人接觸？」她對他的所謂「愛」，有很大質疑：「講到尾，咪係你自私同貪心！」

 

　　「係，係我唔啱、係我錯。」當找不到一個合理解釋去解釋自己的不忠，他只有返回「錯就要認、打就企定」的策略。

 

　　他心裏有一絲絲的覺得，跟第三者斬纜、重歸婚姻是一種愛的選擇；但她卻認為如果是愛，不可能出現愛這個，卻又愛上另一個的一腳踏兩船。

 

　　「一個人可以同時鍾意兩個人嗎？」她曾經問我。

 

　　「當然可以，因為感情係一種流動狀態，可以喜歡呢個人，同時會對另一個人有情感動心。」我對她說。

 

　　感情從來都不是非此即彼的單一選擇是非題，他會希望安全穩定卻又渴望新鮮刺激，離不開日夕相對的那一個，卻又有野心想走去征服另一個。

 

　　「係呀，由起初曖昧到後來成功得到，都幾開心，特別係對方比自己後生成十年。」當他跟我回顧出軌的內心狀態時，發現最大的滿足是，覺得自己吸引力仍在，而且有能力繼續征服，這種心理勃起的亢奮，倍於生理上勃起。

 

　　在情性關係中，男人面對的最大挑戰不是選擇愛哪一個，而是他有沒有界線知所進退，有沒有本事和能力管理自己？說愛之時，是否明白世上沒有完美的伴侶能夠包辦你所有需要？

 

　　對別的異性動心並不稀奇，難的是心動後會有意識和有能力去停。

 

　　如果沒有自我約制能力，他所形容的「情真、愛在」，另一面可能只是一種對自己的放任。

 

　　一個人可不可以同時喜歡兩個人？當然可以，但先要弄清：這是愛，還是傷害？

 

Tags:#兩性#性治療師#性治療#情感關係#愛情#Love Philosophy#出軌#拍拖#性#婚姻
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