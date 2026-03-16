奧斯卡2026紅毯造型十大Best Pick！Anne Hathaway黑色花裙壓場、Michael B. Jordan封帝軍裝戰衣

年度影壇盛事第98屆奧斯卡頒獎禮，於美國時間3月15日（香港時間3月16日早上8時）在洛杉磯荷里活杜比劇院隆重舉行。今年除了入圍名單競爭激烈，頒獎嘉賓名單亦極具份量。由 Conan O'Brien 二度執起主持棒，現場氣氛輕鬆不少，但紅地氈上的時裝角力依然緊湊。

然而，這場被譽為時尚界終極舞台的盛事，一向是各大名牌與頂級造型師為一眾巨星打造最具記憶點戰衣的戰場。尤其在經歷過一輪創意總監更換大潮後，這屆奧斯卡正好是新官上任後的交卷時刻。到底誰能大方得體地贏得全場焦點？

Anne Hathaway in Valentino

近年狀態大勇的 Anne Hathaway，憑藉《穿PRADA的惡魔2》即將上映的消息，再度成為時尚界的話題女王。雖然今屆她以頒獎嘉賓身份出席，但一踏上紅地氈已散發出準影后級的氣場。她揀選了 Valentino 黑色花卉定製晚裝，美人魚式的低胸剪裁完美突顯其身段，配搭同色系長手套，充分展示出華麗而神秘的魅力。這套戰衣沒有多餘的累贅細節，反而帶出一種從容不迫的高級感，堪稱全場最美之一。

Anna Wintour in Dior

提到奧斯卡紅地氈，怎能不提真正的「時尚女魔頭」Anna Wintour？作為《VOGUE》總編輯，每次出席大型頒獎禮的造型都備受時尚界關注，今次她與 Anne Hathaway 一同頒發「最佳服裝設計」與「最佳化妝及髮型設計」兩個獎項。大家本以為她會一如既往選穿 Chanel，誰知她今次竟然換上由 Maria Grazia Chiuri 操刀的 Dior 高級訂製服。這個舉動在時裝圈引起不少討論，甚至有評論認為這象徵著一個舊時代的交替。這套 Dior 晚裝呈現出一種極致的細膩感，刺繡工藝繁複而精緻，完美配合她標誌性的髮型與太陽眼鏡。

Emma Stone in Louis Vuitton

憑《暴蜂尼亞》（Bugonia）角逐今屆最佳女主角的 Emma Stone，身穿 Louis Vuitton 定製禮服絕對是完美的壓軸之作。晚裝那柔和流暢的線條，猶如水滴般輕盈垂墜，加上細節位處理得相當用心，例如挺身的帽袖設計與微微提高的高腰剪裁，令整體比例顯得更加修長。而且，Emma Stone向來懂得挑選適合自己氣質的衣服，這身造型沒有過分賣弄性感，反而散發出一種空靈的仙氣，將她獨有的白皙膚色與優雅氣質表露無遺。

Nicole Kidman in Chanel

每次踏上紅地氈都自帶女王光環的 Nicole Kidman，今次她選擇了 Chanel 的羽毛細節晚裝，再次證明了自己駕馭高訂時裝的實力！這套禮服充滿了輕盈的羽毛裝飾，簡直夢幻至極。整條裙由數以千計的鴕鳥羽毛手工縫製而成，每根羽毛均經特別染色處理，呈現由深至淺的漸變效果。而 Nicole Kidman 高挑的身形將其輕鬆駕馭得恰到好處，華麗而不落俗套，完美演繹出法國頂級時裝的奢華氣派。

Jessie Buckley in Chanel

今屆憑《哈姆奈特》（Hamnet）大熱封后的 Jessie Buckley，同樣穿上了 Chanel 的出品。不過，對於這套封后戰衣，筆者略嫌有少少保留。雖然整體感覺優雅，但柔和的線條略嫌單調乏味，欠缺了一種令人嘩然的驚喜。作為今屆的頂頭大熱，她絕對值得擁有一套更具爆發力、更搶眼的紅地氈戰衣。雖然現在這身打扮不至於「炒車」，但放在星光熠熠的奧斯卡會場中，實在有點被比下去，未能完全展現出新科影后的霸氣與光芒。

Teyana Taylor in Chanel

如果說 Jessie Buckley 的 Chanel 造型略顯平淡，那麼憑《一戰再戰》（One Battle After Another）入圍最佳女配角的 Teyana Taylor 就絕對是將 Chanel 穿出了另一種極致的型格！她一出場，就知道「Tens across the board」（全場滿分）！Teyana 將品牌經典的優雅元素與她自身強烈的街頭叛逆感完美融合，打破了大家對 Chanel 的既定印象。這身造型毫不造作，自信滿滿，完全展現出她獨有的個性魅力。能夠將高級定製服穿得如此有態度，今晚的最佳衣着名單絕對有她的一份！

Timothée Chalamet in Givenchy

甜茶（Timothée Chalamet）早前因為一番牽涉芭蕾舞與歌劇的言論而捲入失言風波，連大會司儀 Conan O'Brien 開場時都忍不住拿他來開玩笑。不過，這絕對無損這位憑《Marty Supreme：癲造之才》角逐影帝男星的心情。他穿上 Givenchy 的定製白色西裝登場，化身白馬王子。今次這套西裝剪裁貼身，細節處盡顯心思，將他那種帶點憂鬱的貴族氣質完美演繹出來。雖然最終失落影帝寶座，但單論造型，他依然是全場最吸睛的男星之一。

Michael B. Jordan in Louis Vuitton

2026奧斯卡最受矚目的最佳男主角，最終由《罪人們》（Sinners）男星 Michael B. Jordan 奪得！當第一次入圍奧斯卡並踏上最大的紅地氈時，很容易會選擇最安全、傳統的黑色燕尾服。但也正因如此，他選擇了這套 Louis Vuitton 戰衣。他穿上一件充滿軍裝風格的外套，腰間配搭了一條金屬鍊條，似乎是在向電影中角色的懷錶鍊致敬。整體造型既有強烈的個人特色，又不顯得過於浮誇，將其粗獷氣質與高級時裝完美結合，這套封帝戰衣絕對贏得漂亮！

Jacob Elordi in Bottega Veneta

憑《科學怪人》（Frankenstein）首次問鼎奧斯卡最佳男配角的 Jacob Elordi，身高近兩米的他本身已經是個行走的衣架。今晚的 Bottega Veneta 三件套造型可謂話題十足。外翻尖銳的西裝領、刻意塑形的背心摺線，再配襯打摺西裝褲，層次豐富得確實有點「科學怪人」的感覺。不過這個造型也有小瑕疵，褲腳稍嫌過長，而且明顯需要熨燙。但整體而言，Jacob Elordi依然是今晚最養眼的男星之一。

Pedro Pascal in Chanel

最後不得不提剃掉招牌鬍鬚、以清爽面貌示人的 Pedro Pascal！儘管 Chanel 至今仍未正式推出男裝系列，但他的一身造型無疑再次證明了這個法國時裝巨頭為男性打造服裝的潛力。整套服裝最精彩的部分莫過於他胸前的羽毛胸針，完全取代了傳統領帶或袋巾的沉悶，為造型畫龍點睛。有了這件如此華麗又搶眼的配飾，誰還需要傳統沉悶的西裝外套？他以一種不費吹灰之力的隨性態度，打破了男星走紅地毯的刻板印象，為整晚的時裝戰畫上一個充滿驚喜的句號。