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跨界聯名經典重生：L.L. Bean靠日系美學重回潮流神壇
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跨界聯名經典重生：L.L. Bean靠日系美學重回潮流神壇

先行入手
Onki Chan
先行入手

　　曾幾何時，筆者的鞋櫃被 L.L. Bean 徹底統治。

　　那是 City Boy 風格剛冒起的年代，日本潮流雜誌《Popeye》把原本有點老派美國大叔味的獵鴨靴（Duck Boots）捧到神壇位置。那時候筆者簡直是中了毒般把長、中、短筒通通收齊，再加上手拎一個 L.L. Bean 的 Boat and Tote，打造出一身美式戶外風格。

 

跨界聯名經典重生：L.L. Bean靠日系美學重回潮流神壇

Source/ strato、BIOTOP

 

　　潮流來得快、退得也快，City Boy 風格熱潮退去之後，L.L.Bean 沉寂了很長一段時間。畢竟傳統美版 L.L.Bean 那些偏重機能取向的單品，放在亞洲身形和生活場景裡，有時難免顯得有點「大叔」感，直到近年 L.L.Bean Japan Edition 的誕生，這個百年老牌終於找到一條通往新世代的生路。

 

跨界聯名經典重生：L.L. Bean靠日系美學重回潮流神壇

L.L.Bean Prospect Harbor Field Coat ¥26,400

Source/ strato

 

跨界聯名經典重生：L.L. Bean靠日系美學重回潮流神壇

L.L.Bean Milo Anorak ¥20,900

Source/ strato

 

跨界聯名經典重生：L.L. Bean靠日系美學重回潮流神壇

L.L.Bean Livermore Jacket ¥31,900

Source/ L.L.Bean Japan

 

　　日本人一向擅長把經典拆解再重組，在極度尊重百年歷史的前提下，巧妙調整比例、顏色與細節，讓原本可能被視為「老套」的設計，搖身一變成為搶手的時尚單品。走進東京的 United Arrows、FREAK’S STORE 或 JOURNAL STANDARD ，你看到的 L.L. Bean 不再顯得老氣橫秋，而是一整排讓人想立刻試穿的粉彩色 Field Coat。

　　最近連筆者也忍不住入手了一件 Field Coat，日版將美版原本略顯魁梧的比例修正，改成 boxy fit 方正寬鬆版型，並貼心地推出長、短兩種長度，配色柔和得出乎意料，而且穿上瞬間就知道買對了，就算是女生也能輕鬆駕馭。值得留意的是，Field Coat 標誌性的燈芯絨領口，與當前流行的「Barn fit」審美不謀而合。

 

跨界聯名經典重生：L.L. Bean靠日系美學重回潮流神壇

L.L.Bean Orono Shirt ¥16,500

Source/ SEILIN

 

跨界聯名經典重生：L.L. Bean靠日系美學重回潮流神壇

L.L.Bean for SALON手提袋和飾品袋 ¥7,920

Source/ Salon Adam et Rope

 

跨界聯名經典重生：L.L. Bean靠日系美學重回潮流神壇

ROSE BUD Exclusive L.L.Bean Grocery Tote ¥6,600

Source/ ROSE BUD

 

　　日版 Field Coat 在春季大放異彩，與此同時，誕生於 1944 年、最初用來搬運冰塊的 Boat and Tote，也成為日本各大品牌的聯乘首選。從 Salon Adam et Rope、BIOTOP 到藤原浩主理的 VA TOKYO，紛紛為這款經典帆布袋注入新意。這款以極高耐用性著稱的布袋，會隨著使用留下迷人的經年變化痕跡。

　　此外，各大聯名企劃更賦予了它多元的功能性：BIOTOP 的版本專為盛裝花材設計，bonjour records 的版本則完美契合黑膠唱片，用途愈發多元。L.L. Bean 在翻紅的同時，並未忘記品牌初衷，品牌已於 2024 年底全面停止使用有害的 PFAS（永久性化學物質）。在追求風格之餘，這份對環境友善的承諾，讓日系美式風穿搭更符合當代的價值觀，確實值得高分評價。

 

跨界聯名經典重生：L.L. Bean靠日系美學重回潮流神壇

L.L.Bean for BIOTOP Exclusive GARDEN TOTE BAG ¥11,000

Source/ BIOTOP

 

跨界聯名經典重生：L.L. Bean靠日系美學重回潮流神壇

L.L.Bean for bonjour records 2026 ¥6,600

Source/ bonjour records

 

跨界聯名經典重生：L.L. Bean靠日系美學重回潮流神壇

L.L.Bean for VA TOKYO Boat And Tote Large ¥18,700

Source/ VA TOKYO

 

　　經典回歸，從 City Boy 必備的獵鴨靴、Field Coa t 到 Boat and Tote 帆布袋，  L.L. Bean 靠日系美學重回潮流神壇，將美式戶外風格完美轉化為現代潮流。

 

查詢：L.L.Bean JapanstratoSEILINSalon Adam et RopeROSE BUDbonjour recordsVA TOKYO

 

Tags:#BIOTOP#ROSE BUD#無 PFAS 化學物質#ShoppingGuide#Fashion#Trending Items#掃貨#潮流趨勢#L.L.Bean Japan#VATOKYO#FreakStore#藤原浩
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