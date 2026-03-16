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武俠重生 : 袁和平與《鏢人：風起大漠》的硬橋硬馬新境界！
Movie & Drama
Culture

武俠重生 : 袁和平與《鏢人：風起大漠》的硬橋硬馬新境界！

電影寓言
朱相楠
電影寓言

　　經過徐克一流新派武俠片的洗禮，觀眾已厭倦一招一式。更何況，電影推陳出新，已不知多少載。舊時長鏡頭的擺法，也許是「硬橋硬馬」的交手，現在戰爭片、動作片的更迭，長鏡頭可以更在乎調度，甚至化為一種製概念。好像《1917：逆戰救兵》 （《1917》），固然有借位，但完成得很漂亮。

 

　　誠然，不單止技術上的縫合縝密，騙過了感官，還嚴苛地使用自然光，美感天然。如今《鏢人：風起大漠》，照樣是實景拍攝，縱使演員因稅務問題須替換，也不惜工本，要重返現場。這是匠心所在，令遼闊的景觀，不得虛構。景別上，真多選擇。
開頭幾個遠景，已帶出大銀幕的魅力， 得益於其海納百川之勢。人置身其中，身影既遠且近，可以非常渺小，或是鏡頭推近， 化為主角。看那鏢人刀馬（吳京 飾）帶著孩子，直闖大漠，應了《東邪西毒》裏，洪七公（張學友 飾）的那句：「誰說闖蕩江湖不能拉家帶口？ 」

 

武俠重生 : 袁和平與《鏢人：風起大漠》的硬橋硬馬新境界！

武俠片今昔非比。（《東邪西毒》劇照）   

 

　　當然，刀馬之所以踏上西域，還有小夥伴，前前後後，有太多意外。《鏢人：風起大漠》先拍求財、義理兩不誤，重點在於他拔刀相助，是緊湊打戲的前哨，其中的武打默契，是惺惺相惜，流露出拳腳功夫和充滿實感的兵刃相接，奠定了顯身手、出奇招的風格。袁和平的盛名，源自武行，所以《鏢人：風起大漠》亮出兵器，就代表人物。常說美國電影聰明，皆因形象鮮明。就算過火了，或是平庸之作，頂多刻板，不會無從辨識。《鏢人：風起大漠》拿兵器的角色，都相當出彩。如何用、怎麼用，都另有玄機。尤其是當中刀馬持長刀、雙錘、斧頭輪番上陣，是全才。他的追兵之一，謝霆鋒所飾的諦聽，揮舞雙鞭，力大無窮，和他報仇意欲，狠勁相符。當然造型不俗，也歸功於選角。例如于適飾演的「玉面鬼」，白髮飄逸，劍法露鋒芒。比 《封神第一部》 的一臉正直，來得有個性，陰柔兼備。

 

　　動作場面更是集大成，要知道《鏢人：風起大漠》的主線是護送「天字第一號通緝犯」，各路高手或者孤魂野鬼般的賊人窮追不捨，叫得上公路電影。「玉面鬼」由中途點火劫掠，見錢眼開，到以命還命，俠道復出。然而，戰局上，立場調換，談不上轉折深刻，只是聽命於大是大非，卻勝在角色成長分明、表態向善。阿育婭 （陳麗君 飾）挽弓射箭，想要精準斃命，為父報仇。那場全片最沉浸的風沙戲，除了富有武俠片的誇飾，讓角色在沙塵暴中唸出恩怨。似乎論英雄，比邏輯重要。全片玩世不恭的阿育婭，還殺紅了眼，穿插著老莫（梁家輝 飾）生前的溺愛。就算是煽情，也要放在場面最大的部份，打戲規模和感情份量成正比。至於整場戲的瑕疵，坊間普遍認為，是那句漫畫中熱血、但電影裏惹笑的「我就是大沙暴！」也許畫面足夠澎湃，氣勢滿溢。這樣補一句台詞作比喻，的確多餘。

 

武俠重生 : 袁和平與《鏢人：風起大漠》的硬橋硬馬新境界！

陳麗君能文能武，片中角色也是至情至性，難怪受歡迎。（《鏢人：風起大漠》劇照）

 

　　談及文戲得失，雖然《鏢人：風起大漠》志不在此，尚且俐落。尤其千禧年的合拍片充斥半生不熟的兩地文化，現今本地電影又妙語連珠，努力言志。《鏢人：風起大漠》沒有處處挑明，讓權謀和爭鋒自然發生，已是爽快。況且險象環生，看得過癮。但前面所說，手執兵器的角色好看，反之，沒有兵器的角色都格調欠奉……這也許是無心之失。老莫相對流暢，至少引人憐愛。得益於梁家輝溫文的演繹，影像上，又切入他徒步腳走沙漠。配樂飽滿下，斬釘截鐵地要觀眾共情。最可惜之處，莫過於護送的貴人，堪稱「天字第一號通緝犯」知世郎（孫藝洲 飾），身為「大儒之家」，號稱要「花滿天下」，卻帶著面具不見得光。所有人只管為之賣命，他的手無縛雞之力、囉嗦的措辭，通通淪為笑柄。

 

　　老實說，知世郎的驚慌，令硬派的劇作輕鬆不少。但看似有深度的角色，卻是最滑稽。不得不懷疑，《鏢人》莫非是諷刺道學家只懂紙上談兵？亂世只信真功夫？以及「燕子娘」（李雲霄 飾） 的亡命妓女也是無功無過，演出了大大咧咧的真性情，卻沒有勾引的境界。劇份又太直白，只剩俗艷。

 

武俠重生 : 袁和平與《鏢人：風起大漠》的硬橋硬馬新境界！

文戲本來可以深藏不露，但《鏢人》 也有自知之明，打 戲才見真章。（《鏢人：風起大漠》劇照）

 

Tags:#袁和平#武俠電影#吳京#謝霆鋒#電影評論#鏢人風起大漠
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