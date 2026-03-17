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奧斯卡2026：《一戰再戰》——黑色幽默下的父愛救贖
Movie & Drama

奧斯卡2026：《一戰再戰》——黑色幽默下的父愛救贖

TEXT:Angel SPHOTO:Warner Bros

　　2026年奧斯卡金像獎圓滿落幕，今年的提名名單星光熠熠，其中呼聲最高的作品包括《罪人》（Sinners）與《一戰再戰》（One Battle After Another）等等。最終，《一戰再戰》不負眾望，奪得最佳電影，並同時橫掃最佳導演、最佳男配角、最佳剪接等六項大獎，成為本屆最大贏家。

 

奧斯卡2026：《一戰再戰》——在政治荒謬與極權下，唯一不變的是父愛

Source@ Warner Bros

 

　　《一》這部既具黑色幽默又充滿魅力的作品，早在上映前便被評論界視為年度最佳電影。它所呈現的，不僅是美國左右兩翼的意志角力，更是一場對當代社會的深刻控訴。

 

　　在Paul Thomas Anderson的作品，由《不羈夜》(Boogie Nights)、《甘草披薩》(Licorice Pizza)，到《一》也好，總帶有陣陣的懷舊與古典的風味。《一》的拍攝手法用上傳統的 VistaVision 大片幅攝影技術，這種工藝在數位時代已屬罕見，卻為影像注入了獨特的質感與深度。

 

奧斯卡2026：《一戰再戰》——在政治荒謬與極權下，唯一不變的是父愛

Source@ Warner Bros

 

　　《一》故事改編自Thomas Pynchon於1990年出版的小說《葡萄園》（Vineland）。    故事講述一名曾參與反抗運動的父親Bob Ferguson（Leonardo DiCaprio 飾）與女兒Willa（Chase Infiniti Payne飾）過著與世隔絕的生活。直到某日，昔日宿敵Steven Lockjaw（Sean Penn 飾）再度現身，命運隨之翻轉—— Willa被極右翼軍官擄走，迫使 Bob 再次重出江湖。在營救女兒的過程中，他不得不與昔日的戰友重新聯手，也交織著對過去的回憶。

 

　　回到電影的開端，美國一個激進武裝組織「法國75」（French 75），宣稱要解放美國與墨西哥的邊境，槍劫銀行，到處放置炸彈等宣示。但令Bob著迷的不一定是反社會帶來的狂烈，而是與Perfidia （Teyana Taylor飾）的熱情與激情，如軍人般的主動和率直，更把頹廢的Bob更沉醉，兩人更生下女兒Willa，但可惜是Steven的骨肉。

 

奧斯卡2026：《一戰再戰》——在政治荒謬與極權下，唯一不變的是父愛

Source@ Warner Bros

 

　　Perfidia 沒因為育有一女而放下未完成的革命，然而執著於烏托邦的追求。而被拋下的Bob要獨立撫養女兒Willa。不久「法國75」就被政府盯上，在一次行動失敗，Perfidia 被捕郤背叛了組織，變成污點證人，也供出其他成員。從此Bob和Willa展開16年的逃亡生活。

 

　　一直背負着「沒用」、「醉鬼」標籤的Bob，卻因女兒失蹤而覺醒，渴望成為一個好父親。也許正是導演想傳遞給觀眾的訊息。看完整部電影，編者心中百感交集。政治成分雖則濃烈，但親情更為重要，那份對女兒堅定的父愛，遠遠超越了立場與極權思維，即使是思維單純、曾經頹廢的 Bob，也不會受到政治立場影響對女兒的愛。

 

奧斯卡2026：《一戰再戰》——在政治荒謬與極權下，唯一不變的是父愛

Source@ Warner Bros

 

　　除了政治與親情，《一》一貫的敘事風格也值得一看：PTA善於透過人物的掙扎與矛盾，折射出社會的荒謬與人性的複雜。《一》是編者首次接觸PTA的作品，以黑色幽默去包裝內裏想表達的情感與政治，在極端意識形態與個人情感之間掙扎，最終選擇了最原始也最真實的情感依歸。

 

奧斯卡2026：《一戰再戰》——在政治荒謬與極權下，唯一不變的是父愛

Source@ Warner Bros



Tags:#電影#保羅·湯瑪斯·安德森#影評#李奧納多狄卡皮歐#西恩潘#Leonardo DiCaprio#Sean Penn#一戰再戰#One Battle After Another#第98屆奧斯卡金像獎#奧斯卡金像獎#最佳影片#最佳導演#最佳男配角
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