奢華與酒香交織：澳門銀河嘉佩樂 Pony & Plume 酒吧

去年起，澳門奢華酒店版圖又添一位重量級新成員——澳門銀河嘉佩樂（Capella at Galaxy Macau）。半個月前，我特地親身走進這位剛開幕不久的奢華新貴參觀。酒店於2026年2月正式開幕，隱身銀河綜合度假城內，卻像一座靜謐的私人府邸。全館僅95間全套房與空中別墅，徹底捨棄普通客房，專注極致空間、私隱與細膩服務。讓人特別感受到尊貴與一絲不苟的，還有當中的餐廳與酒吧，尤其Pony & Plume酒吧，擁有超過650款威士忌，不僅在亞洲區獨領風騷，在全球威士忌愛好者心中，也已躋身數一數二的殿堂級存在！

到達酒店大堂時，已感受到其藝術感

澳門銀河嘉佩樂由巴黎Moinard Bétaille工作室操刀，以「奢金叢林」為靈感，融合熱帶雨林意象、鎏金細節與柔和曲線，營造出寧靜奢雅的沉浸氛圍。到達地下大堂一刻，便會被「生命之樹」LED藝術裝置、多感官數碼藝術與手工玻璃雕塑所震撼。正中央是那棵象徵「生命之樹」的核心裝置，由香港藝術家張文盈（LaLa Curio創辦人）操刀的三米高沉浸式LED多感官作品。它以雨林的律動為靈感，融合岩石、自然形體與火爐元素，畫面會隨著一天的晨昏悄然轉變：白天柔和脈動，像陽光灑落樹冠；夜晚則「呼吸」起來，伴隨環境聲效，化作螢火蟲與流星的光芒盛宴，讓人感覺室內外時間在同步流動。周圍圓形水池邊綠意盎然，一群手工雕刻的木鷺優雅佇立，彷彿真的找到了棲息之所；上方還懸掛捷克Lasvit品牌的訂製《Splash》玻璃雕塑，一組霧面手工玻璃如水花傾瀉在光影水池上，動感詩意滿分。站在LED裝置前，就像置身童話中的森林，與斑馬、貓頭鷹作伴。

藝術感從大堂那片「奢金叢林」的沉浸式氛圍一路延伸到每間套房與空中別墅，讓人感覺整座酒店就是一座私人藝術館，不只是裝飾，而是把叢林的呼吸與光影融入奢華。套房內最吸睛的，莫過於香港藝術家張文盈親手完成的叢林風格牆飾。設計師Bruno Moinard的當代抽象油畫與水粉作品，也零星點綴在公共區域與部分房型。頂級空中別墅空間還融入訂製織物門面、柔和曲線的木質元素，以及少量委約陶瓷雕塑，讓每一個轉角都像在翻閱一本立體的藝術書。套房和別墅由128平方米起，配有室內或私人戶外泳池，就像一座靜謐的私人府邸。

澳門銀河嘉佩樂的餐廳Botanica，也延續了整座酒店的「奢金叢林」美學。餐廳同樣由巴黎Moinard Bétaille操刀設計，光線充沛、水光倒映，彷彿坐在熱帶藤蔓下用餐。空間裡綠植攀爬柱子、懸掛天花，柔軟菇菌造型裝置沿高空蔓延，搭配墨西哥藝術家Joel Escalona的紅橡木雕塑和玻璃屏風，區隔出通透卻私密的氛圍。行政總廚徐培凱（Stephen Hsu）主理，以自然為靈感，重塑國際經典暖心菜餚，融入亞洲風味。是夜便品嚐了三道菜晚餐，單單是三款口味的麵包已給人驚喜；主菜的雞，採用了不同部位和烹調方法，口味層次豐富而精緻；甜品加上了魚子醬，增添海洋氣息，卻與朱古力和榛子的香氣毫無違和感。

而這次到澳門銀河嘉佩樂，可說是衝著Pony & Plume而來。推開Pony & Plume的大門，暖黃燈光、淡淡橡木與皮革的香氣混著輕柔卻活潑的拉丁節奏迎面撲來。裝潢由巴黎Moinard Bétaille工作室，氣氛截然不同。設計師借鏡馬球與馬術元素，高聳的雙層木樑、外露結構、奔馬壁畫、皮革馬具細節，把歐洲貴族運動的優雅與澳門昔日作為貿易樞紐的歷史完美融合。坐進柔軟的皮革扶手椅，感覺像走進老派紳士俱樂部，卻又帶著現代的親密溫暖。

一走進去，視線直接被那座壯觀的威士忌金字塔吸走。超過650款酒按八大風味譜系整整齊齊排列，從底層輕盈的花果甜香款式，層層往上爬到頂端的濃烈泥煤煙燻與陳年橡木，燈光打下來像一座琥珀色的寶藏山脈，每個標籤都閃著年份與產區的誘惑。威士忌愛好者，應該覺得這金字塔充滿神秘力量。印象中，這陣仗在亞洲沒有第二家能比。更讓人興奮的是角落那個專屬珍藏櫃，裡頭藏著那些「獨角獸」級的老酒桶最後珍品——不是隨便秀給觀光客看，而是留給真正懂行的人慢慢尋寶的驚喜。單是能目睹，已不枉此行！

酒吧最多只容納60位賓客，每個角度都恰到好處，不會覺得擁擠，也不會冷清。現場樂隊男的有型、女的性感，拉丁節奏輕快有活力，讓整個氛圍既放鬆又充滿律動，時間彷彿在這裡被拉長了半拍。

酒單可說是調酒師Billy Choi寫給澳門的一封情書，分成兩幕，第一幕「煙霧中的舊時光」，向澳門地標、傳說與傳統風味致敬。點了Islay Libre古島自由，煙燻版的Cuba Libre，用Laphroaig 10、Zacapa 23冧酒、香料可樂加上聖木煙霧。那股濃郁泥煤瞬間把我拉回澳門古港口的霧氣中，接著甜潤的冧酒與香料在舌尖爆開，層次豐富到讓人忍不住閉眼回味，彷彿聽見當年帆船靠岸的聲音。

第二杯Africolada非洲椰香則完全是另一種驚喜，這杯熱帶風味威士忌雞尾酒，基底以威士忌為主，融入濃郁的花生醬般堅果香、絲滑的椰奶質地、溫潤的香料層次，再點綴清新多汁的菠蘿。這杯酒的魅力就在於它把澳門作為昔日貿易樞紐的飲食遺產，轉化成液體形式：花生與椰子的亞洲熱帶基調、菠蘿的果香呼應海上絲路帶來的異國元素、香料的溫暖則像舊時香料船靠岸的氣息。喝起來不只是一杯雞尾酒，更像在舌尖上重走一條古老的香料路徑。

第二幕「此刻之味」則捕捉澳門當代的璀璨動感。選擇了Pony Ale千里香爾，用蘇格蘭威士忌加烘焙穀物、蕎麥茶、啤酒花、墨西哥Tepache與香蕉，喝起來像一杯澳門版的精釀啤酒——威士忌的骨架撐起清爽的hops與果香，易入口卻餘韻悠長，配著現場輕快的拉丁節奏，簡直完美。

另一杯Almond Cookie Godfather杏仁餅教父更絕，以澳門著名杏仁餅為靈感，杏仁奶洗脂加雪莉酒，甜中帶鹹，杏仁香氣濃郁得像剛咬一口熱騰騰的杏仁餅，配上威士忌的深度，根本就是把澳門街頭小吃變成液體，每一口都讓我感受到Billy Choi說的「威士忌從頭到尾都是主角」的用心。

小食也沒讓人失望，主廚Stephane Hsu把「Plume」的煙霧主題玩得淋漓盡致：柑橘木煙燻三文魚入口即化，煙香與魚鮮完美呼應；熱溶芝士拉絲誘人，脆蘋果配威士忌意大利雪糕則是甜點界的隱藏驚喜，每一口都像在杯中煙霧的延伸。而非威士忌與無酒精選擇都超有誠意，Umami Martini的鹹鮮荔枝橄欖，以及Passionate Soul與Banana Milk Punch，前者活力滿滿，後者帶著懷舊蜂蜜香，可以清醒地一起沉浸享受奢華。

澳門的奢華浮誇已讓人開始「見慣不怪」，但Pony & Plume在澳門這片奢華戰場中仍能讓人感到驚艷。它不靠浮誇場面取勝，而是用故事、精準調配與溫暖細節，把每杯酒變成一場私人探索。這裡不只是新開張，而是今年亞洲最值得專程飛來朝聖的威士忌聖地。

Pony & Plume

地址：澳門路氹城「澳門銀河™」綜合渡假城澳門銀河嘉佩樂1樓

電話：+853 8883 2221

營業時間：星期一至四 6pm-1am；星期五、六 6pm-2am