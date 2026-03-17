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Prime 劇集《青年夏洛克》： 名導Guy Ritchie下的維多利亞風格狂想曲
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Prime 劇集《青年夏洛克》： 名導Guy Ritchie下的維多利亞風格狂想曲

The Dapper Style
汝勤
The Dapper Style

　　成功的商業片導演是現今串流平台的搶手貨，作品產出穩定又叫好叫座的英國名導 Guy Ritchie 剛與 Netflix 拍攝了《瘋狂紳士幫》（The Gentlemen）系列，接著又與 Prime Video 攜手炮製出信心保證的《青年夏洛克》（Young Sherlock），上週播出後各大男裝媒體當然率先留意到劇中服飾設計，賞心悅目之餘其實暗藏導演的叛逆玩味。

 

英國名導狂想曲：超時空維多利亞風格《Young Sherlock》

Source/Prime Video

 

　　事實上，有過《神探福爾摩斯 》(2009)（Sherlock Holmes）的成功，大家亦預期主角會接近 Robert Downey Jr. 版本的跳脫，絕非古書籍裏的傳統紳士偵探，畢竟 Guy Ritchie 近年的公式總是將其黑幫電影調子、快鏡動作剪接及流行音樂應用到「古裝片」，或是格格不入的拘謹情節與典雅背景，衝突效果充滿娛樂性往往大受歡迎。而這次的《青年夏洛克》也不例外，大量碎鏡、動畫特效及迷幻影像很有時代感，即使聽到 Placebo、Radiohead 亦不覺「出戲」，觀眾可能期待更多的《夠薑四小強》（Lock, Stock and Two Smoking Barrels）風格影子。

 

英國名導狂想曲：超時空維多利亞風格《Young Sherlock》

Source/Prime Video

　然而，整體觀感上，筆者認為較為礙眼的反倒是戲服造型：Sherlock 與 Moriarty 兩位主角身處 1870 年代時空，身穿的 roped shoulder 西裝、spread collar 裇衫卻明顯屬二十世紀初款式。理論上 Victorian Era 到中後期的男裝依然以 Morning Coat、Frock Coat為主，絕不可能如戲中般滿街都是三件頭西裝。坊間亦有評論指場景太過整淨乾淨，接近夢幻境界，跟當時沙塵滾滾、衛生欠佳的真實倫敦存在很大出入。

 

英國名導狂想曲：超時空維多利亞風格《Young Sherlock》

Source/Prime Video
 

　　至於女主角的造型設定甚至天馬行空，不論是清朝公主抑或刺客打扮都充滿西方視覺想像，演員的超標準英語更令異國風情大減。不過，細看斗篷上精心混入了東方圖案元素，美指又在多套戲服上有作出大膽發揮，只要能接受這部是 Guy Ritchie 狂想曲，拋開既有認知概念，說不定大家都能看得津津有味。

 

英國名導狂想曲：超時空維多利亞風格《Young Sherlock》

Source/Prime Video

 

英國名導狂想曲：超時空維多利亞風格《Young Sherlock》

Source/Prime Video

 

Tags:#YoungSherlock#GuyRitchie#維多利亞時代#戲服設計#Prime Video#福爾摩斯#英國男裝
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