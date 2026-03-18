比起得到別人稱羨，炫富惹來的煩厭感更深遠

稍早前看到一位女士在社交媒體敘述自身故事，去年她誕下孩子不久，任職中學教師的丈夫卻發現罹癌，經歷一連串大小治療，至今體重驟降逾50磅，情況令人擔憂。事到如今，她惟有為著丈夫的醫療費用及養育小孩的開支而公開籌款。

香港人的嘴巴雖以「刻薄」見稱，但說到善心卻從來不賴。短短數日，已有不少人把捐款存入該名女士的帳戶內。

然而，很快便有網民發現，夫妻二人生活富裕，擬似住在私人大宅、出入高級場所、妻子常用的名牌手袋和首飾款式又多又新，就連初生嬰兒穿的都是名品。反之，捐錢給他們的人往往只是平民百姓，當中甚至有位學生日常省吃省喝，卻選在別人危難時，獻上了他保貴的一千大元。

悲慘故事來到這裏瞬間大逆轉，全城都在聲討這位女士，即使男方辯稱妻子用的名品只屬冒牌貨，但網民顯然並不接受這解釋；就算手袋是贋品，房子和車不會是假貨吧！何不先把那些身外物變現，到真正需要幫忙時才向外界求助？

女人啊！你大概從沒想過，日常炫富而已，最終竟然自食其果。

社交網的有趣之處就在這裏，許多人每時每刻都想，讓別人知道自己過得很好，既有精緻的臉孔、姣好的身段，也有令人稱羨的美滿家庭，穿的、吃的、住的全都是優質尚品……

或許你真的很幸福，或許你在裝幸福，但有必要刻意展露人前，塑造高尚尊貴的人設嗎？我想，這鬧劇不只是女事主一個人聲名狼藉，而是對所有喜歡炫富的人一記當頭棒喝。你以為炫富能令你在社交圈子抬起頭來，贏盡艷羨目光？

可別人並不是這麼想，他們只覺得莫明煩厭，那種感覺不一定出於妒忌，而是對於身在朋友列中，被逼滿足你的分享慾而感到厭惡。遇上同樣喜歡攀比的人，便形成了暗中較勁，彷彿不表現得華貴一點，就會被對方比下去，變成烘托別人的墊腳石。

無論這家人是真的富裕，抑或只不過虛有其表，但當你染上炫富的陋習，便不應再期望得到別人的金錢援助。你看起來如此優越，如今卻在懇求大家好心憐憫，未免太違和了吧！大家的憤怒絕對能夠理解，畢竟沒有誰能接受自己的善心栽在自私的人手上。人與人之間的信任，也同時被毀掉了。

奉勸同樣慣性炫富的人，你永遠不會知道將要面對甚麼事情；拐了一整個大彎，結果竟是搬石頭砸自己的腳，多麼可笑。

要炫耀，就炫耀自己的可愛寵物吧！起碼看起來讓人開心舒壓，比起看你賣人設討喜得多。