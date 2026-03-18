歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

15
三月
鴨脷洲洪聖古廟、洪聖廣場、海濱公園、鴨脷洲街道及鴨脷洲公園｜承傳中國傳統非物質文化遺產 鴨脷洲年度盛事： 2026鴨脷洲洪聖傳統文化節 3月15日至4月1日隆重展開 鴨脷洲洪聖古廟、洪聖廣場、海濱公園、鴨脷洲街道及鴨脷洲公園｜承傳中國傳統非物質文化遺產 鴨脷洲年度盛事： 2026鴨脷洲洪聖傳統文化節 3月15日至4月1日隆重展開
大型盛事 節慶活動
鴨脷洲洪聖古廟、洪聖廣場、海濱公園、鴨脷洲街道及鴨脷洲公園｜承傳中國傳統非物質文化遺產 鴨脷洲年度盛...
推介度：
15/03/2026 - 01/04/2026
免費
20
十一月
香港故宮文化博物館｜古埃及文明大展：埃及博物館珍藏 香港故宮文化博物館｜古埃及文明大展：埃及博物館珍藏
展覽 文化藝術
香港故宮文化博物館｜古埃及文明大展：埃及博物館珍藏
推介度：
20/11/2025 - 31/08/2026
diva
全文搜索
Facebook Instagram
股票
美股
Highlight:
【美股頁面大革新】立即探索新功能！
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
比起得到別人稱羨，炫富惹來的煩厭感更深遠
Love Philosophy

比起得到別人稱羨，炫富惹來的煩厭感更深遠

我單身但我快樂
Ayu 阿愚
我單身但我快樂

　　稍早前看到一位女士在社交媒體敘述自身故事，去年她誕下孩子不久，任職中學教師的丈夫卻發現罹癌，經歷一連串大小治療，至今體重驟降逾50磅，情況令人擔憂。事到如今，她惟有為著丈夫的醫療費用及養育小孩的開支而公開籌款。

 

　　香港人的嘴巴雖以「刻薄」見稱，但說到善心卻從來不賴。短短數日，已有不少人把捐款存入該名女士的帳戶內。

 

　　然而，很快便有網民發現，夫妻二人生活富裕，擬似住在私人大宅、出入高級場所、妻子常用的名牌手袋和首飾款式又多又新，就連初生嬰兒穿的都是名品。反之，捐錢給他們的人往往只是平民百姓，當中甚至有位學生日常省吃省喝，卻選在別人危難時，獻上了他保貴的一千大元。

 

　　悲慘故事來到這裏瞬間大逆轉，全城都在聲討這位女士，即使男方辯稱妻子用的名品只屬冒牌貨，但網民顯然並不接受這解釋；就算手袋是贋品，房子和車不會是假貨吧！何不先把那些身外物變現，到真正需要幫忙時才向外界求助？

 

　　女人啊！你大概從沒想過，日常炫富而已，最終竟然自食其果。

 

　　社交網的有趣之處就在這裏，許多人每時每刻都想，讓別人知道自己過得很好，既有精緻的臉孔、姣好的身段，也有令人稱羨的美滿家庭，穿的、吃的、住的全都是優質尚品……

 

　　或許你真的很幸福，或許你在裝幸福，但有必要刻意展露人前，塑造高尚尊貴的人設嗎？我想，這鬧劇不只是女事主一個人聲名狼藉，而是對所有喜歡炫富的人一記當頭棒喝。你以為炫富能令你在社交圈子抬起頭來，贏盡艷羨目光？

 

　　可別人並不是這麼想，他們只覺得莫明煩厭，那種感覺不一定出於妒忌，而是對於身在朋友列中，被逼滿足你的分享慾而感到厭惡。遇上同樣喜歡攀比的人，便形成了暗中較勁，彷彿不表現得華貴一點，就會被對方比下去，變成烘托別人的墊腳石。

 

　　無論這家人是真的富裕，抑或只不過虛有其表，但當你染上炫富的陋習，便不應再期望得到別人的金錢援助。你看起來如此優越，如今卻在懇求大家好心憐憫，未免太違和了吧！大家的憤怒絕對能夠理解，畢竟沒有誰能接受自己的善心栽在自私的人手上。人與人之間的信任，也同時被毀掉了。

 

　　奉勸同樣慣性炫富的人，你永遠不會知道將要面對甚麼事情；拐了一整個大彎，結果竟是搬石頭砸自己的腳，多麼可笑。

 

　　要炫耀，就炫耀自己的可愛寵物吧！起碼看起來讓人開心舒壓，比起看你賣人設討喜得多。

 

Tags:#兩性#情感關係#愛情#Love Philosophy#罹癌#炫富#婚姻
Add a comment ...Add a comment ...
分居後還該派利是嗎？真正讓人難受的，是心底那份不安和尷尬
更多我單身但我快樂文章
分居後還該派利是嗎？真正讓人難受的，是心底那份不安和尷尬
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處