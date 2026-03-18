歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容
政經專訪

【陸東專訪】港股打好底上看三萬一，不投AI及機器人「新」概念有因
伊朗戰事的衝擊被低估
財富管理 陶冬天下

伊朗戰事的衝擊被低估
Jennie、鄺玲玲大愛！盤點今季必買長柄袋，CHANEL與...
Fashion 先行入手

Jennie、鄺玲玲大愛！盤點今季必買長柄袋，CHANEL與...
diva
全文搜索
Facebook Instagram
股票
美股
Highlight:
【美股頁面大革新】立即探索新功能！
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
燕麥可以降膽固醇？最新德國研究：降膽固醇不只纖維，腸道菌群才是關鍵！
Eat Well
Keep Fit

燕麥可以降膽固醇？最新德國研究：降膽固醇不只纖維，腸道菌群才是關鍵！

識食Hea住瘦
曾欣欣
識食Hea住瘦

　　很多人習慣在早餐時進食燕麥，而大家亦知道燕麥片的好處，尤其是對降膽固醇的功效。不過，究竟要食多少能立即降膽固醇功效？一項最新德國研究指出，燕麥如何降低膽固醇。

 

燕麥降膽固醇的雙重機制

 

　　長久以來，營養學界認為燕麥中的水溶性纖維β-葡聚糖是主要功臣。這個營養素進入消化系統後，會形成凝膠狀物質，結合含膽固醇的膽汁酸，從而減少壞膽固醇LDL水平。之前的臨床研究證實，每日攝取至少3克燕麥β-葡聚糖，可使總膽固醇和LDL膽固醇水平降低5% 至10%。

 

　　然而，德國大學剛剛在一月刊登的研究，就揭示了更深層的作用— 腸道菌群。在分解燕麥的過程中，腸道細菌會產生多酚類物質，例如阿魏酸Ferulic acid。這些多酚活性分子從而被吸收回血液，正面影響肝臟對膽固醇的調控。

 

　　這個機制，正正就是腸道菌群微妙之處，分解了有益纖維及益生元後，代謝出活性物質反給吸收回體內，進然參與膽固醇代謝的關鍵角色。

 

最新研究：兩天高劑量燕麥提供六星期健康效益

 

　　這項德國大學臨床試驗，共招募32名患有代謝綜合症的成年人參與，所有參與者均未患有糖尿病，但均屬發展為糖尿病的高風險人群。參與者被隨機分配至為期兩天的高劑量燕麥飲食組（每天進食300克燕麥）、或熱量相當的對照飲食組，並在測試期結束後的第二、四及六星期進行跟進評估。結果指出：

 

●    極速降脂： 在短短48小時內，參與者的LDL膽固醇水平下降了約10%。同時，平均體重減輕約2公斤，血壓略有下降
●    效果持久： 即使在六週後，膽固醇降低的效果仍維持穩定
●    腸道代謝物增加： 高劑量燕麥飲食提升多酚物質例如阿魏酸和二氫阿魏酸的血水平
●    腸道菌群針對性改變： 燕麥飲食誘發了特定的腸道菌群功能變化，但並未增加多樣性

 

實用建議：每天需要攝取多少分量燕麥？

 

　　每天進食300克燕麥屬於極端，基本上早午晚三餐都是在進食燕麥，現實生活不能持久進行。不過，這項研究卻道出，只是短短兩日高劑量燕麥，就可以提供能維持六星期的健康效益。多項研究證據一致建議的務實目標是每日攝取3克燕麥β-葡聚糖。

 

●    劑量目標： 每日攝取3/4至一杯乾燕麥片，即可達到約3克β-葡聚糖的建議攝取量。這通常能使LDL膽固醇降低約5%至10%。

 

實踐指南：擴大燕麥效益

 

1.    確保劑量： 每日目標為3/4至一杯乾燕麥，可分早餐和小食下午茶時段食用
2.    早餐選擇原片無糖燕麥： 選擇鋼切燕麥或原片燕麥片等全穀、少加工的類型，以保留更多供腸道細菌分解的纖維和多酚，避免含有添加糖等即食燕麥
3.    小食選擇無糖燕麥脆Granola：Granola通常都有添加糖的，但市面亦有無糖選擇，如以下例子。另外，瑞士燕麥Museli通常都是無糖的，亦可作另一小食之選
4.    自行搭配配料： 加入亞麻籽或核桃增添植物奧米茄3攝取量，或添加顏色鮮艷的水果，例如紅莓、藍莓等去增加抗氧化物質及多酚，務求增加降膽固醇能力

Tags:#健康飲食#燕麥#健康飲食建議#減肥#膽固醇#血糖#高糖指數
Add a comment ...Add a comment ...
農曆新年大飲大食令血糖飆升？營養師教你5個「控醣」秘訣
更多識食Hea住瘦文章
農曆新年大飲大食令血糖飆升？營養師教你5個「控醣」秘訣
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處