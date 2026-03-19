Anne Hathaway眼部保養秘訣！敷眼膜、睫毛護理，打造閃亮少女眼！

在剛結束的奧斯卡頒獎禮上，Anne Hathaway以一襲Valentino黑色花卉晚裝登場，那雙迷人的大眼睛在鎂光燈下閃耀動人，彷彿完全不受歲月侵蝕，怎樣看也不像43歲！

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眾所周知，眼周肌膚是臉上最薄、最脆弱的地方，也最容易暴露年齡的部位，但Anne的雙眼依然明亮緊緻，就像25年前，她拍攝處女作《麻辣公主》（The Princess Diaries）時那青澀甜美的模樣。究竟Anne Hathaway有甚麼眼部保養之道呢？

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最直接的保養方法是敷眼膜，Anne經常在訪問中提及自己很喜歡敷眼膜及面膜，即使搭車或搭飛機的時間也會用來保養肌膚。其中她常用的品牌就是由倫敦整形外科醫生Dr. Yannis Alexandrides 創立的111SKIN。Anne會multi-masking，同時配搭兩種功效的眼膜使用，分別是Celestial Black Diamond Eye Mask及Cryo De-Puffing Eye Mask。

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Celestial Black Diamond Eye Mask含黑鑽石粉末、胜肽複合物、透明質酸及視黃醇，有助抑制肌肉收縮、改善乾燥脫水、淡化細紋與黑眼圈。

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Cryo De-Puffing Eye Mask主打急速消腫、去黑眼圈，含海藻萃取、維生素E、胜肽複合物及輔酶Q10等，有助強化眼周彈性、促進微循環、減輕疲勞引起的浮腫與暗沉，特別適合熬夜或長途飛行後急救。

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紫外線是導致眼周老化的元兇之一，會加速膠原蛋白流失、引發細紋、色素沉澱，甚至加深黑眼圈與眼袋。因此Anne無論日常外出、度假還是拍攝，她都堅持戴太陽眼鏡來阻擋有害光線。而她選擇太陽眼鏡也特別講究，偏好闊框或oversized款式，這類太陽眼鏡不單時尚有型，還能提供更大範圍的覆蓋，比窄框或小鏡片款保護力更強。

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戴太陽眼鏡還有一個好處，就是能減少因強光而眯眼的習慣！長期眯眼會在眼尾形成魚尾紋或加深表情紋，就連Anne的美容師Georgia Louise也經常強調大框太陽眼鏡及寬邊帽是荷里活級明星的防曬必備單品。

眼部保養除了眼周肌膚外，Anne也特別注重眼睫毛的護理，愛用Tarte opening act™ 睫毛精華。精華含有維他命B5、巴西棕櫚蠟及牛油果萃取等成分，在化妝同時護理睫毛，有助防止睫毛乾燥斷裂，增加睫毛豐盈度、長度和捲翹度，難怪Anne把它放在化妝袋內隨身攜帶。