電影《闇黑新娘！》：「至死方休」不再是一段親密關係的終點

《闇黑新娘！》(The Bride！)是一齣以哥德風格呈現孤獨、迷戀、女性主義與自我認同的扭曲而極端的愛情故事。當法蘭克斯坦向新娘坦白自己「從死亡中誕生、重獲新生」的身世時，從未要求過復活的她只是回應：「誰又不是呢？」就像故事中的科學怪人與新娘那種「一開始就已經死了」的狀態一般，「至死方休」不再是一段親密關係的終點。

在瑪麗・雪萊(Mary Shelley)的原著《科學怪人》（Frankenstein）中，從來沒有名字的「怪物」，在這部電影裏卻採用了創造他的人的名字——「法蘭克斯坦」。在生活了一段長時間以後，他逐漸萌生想要伴侶的念頭，並向博士說道：「這是出於孤獨」、「我太久沒有和人相處了」以及「我當時快要孤獨死了」等話語，表達對陪伴的渴求。法蘭克斯坦(基斯頓比爾 飾)只能躲在沒有人會留意到他的電影院裏，幻想自己就是銀幕上那些能歌善舞、受人喜愛的角色。

在女主角艾達（謝茜畢克萊 飾）被重生的瞬間，從她嘴裏噴出的黑色液體，彷彿也在映照附在她身上的雪萊——就像墨水一般沾染在無法洗脫的臉上：「我無法呼吸，像被活埋一樣。」每當她被雪萊附身時，都會抽搐著說出艱澀的詞彙與激進的語言，彷彿在演繹社會中的壓抑，以及對個體的反抗。本來名為艾達的她，在重生後反覆詢問自己的名字；而在法蘭克斯坦的引導之下，他卻以自己喜歡的角色為她命名，如芝兒、妮妮、彭妮露比·羅傑斯等。她的所有行為，始終被雪萊與法蘭克斯坦所支配。

艾達每一次被附身時，都是由雪萊主導，她並沒有任何權力作出控制。在掀起「腦暴革命」之後，她主動召喚雪萊叩門，並對她說：自己並不是誰的新娘，而只是「新娘」而已，並不需要附屬於任何人。艾達成為新娘，全因她自己作出的決定。

故事在對白翻譯上亦作出巧思，讓女主角「艾達」的名字呼應「挨打」。不但延續英文原文中的諷刺意味，更在中文裏呈現出一層雙關。親密關係不應由孤獨與寂寞來維繫，而是需要看清對方的本質，以及彼此表達愛的方式，才能成就一段真正的愛情。

《闇黑新娘！》

上映日期：2026年3月28日