歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

diva
全文搜索
Facebook Instagram
股票
美股
Highlight:
【美股頁面大革新】立即探索新功能！
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
2026 奧斯卡紅毯上珠寶焦點：Collar 與 Torque 美學
Jewelry
Celebrity Style
Red Carpet

2026 奧斯卡紅毯上珠寶焦點：Collar 與 Torque 美學

尋寶人
Wayne Hui
尋寶人

　　今年 2026 年奧斯卡頒獎禮的紅毯上，珠寶界出現了一個現象——「頸鏈回歸」。不同於過去盛行的垂落胸前的長項鏈，今年女星們紛紛選擇高貼頸的宣言式項圈 ，將觀眾的視線重新聚焦於頸線與鎖骨，令頸部線條的美感再次成為焦點。值得注意的是，貼頸、近鎖骨的頸鏈並非單一類型，它們其實可以細分為頸圈／貼頸鏈（choker）、項圈／領式頸鏈（collar） 與硬式頸圈／雕塑頸飾（torque）。雖然大眾習慣將這些款式一概稱為「 choker」，但三者在設計上各有特色。

 

2026 奧斯卡紅毯上珠寶焦點：Collar 與 Torque 美學

Courtesy: Gwyneth Paltrow, Tiffany & Co., Vogue

 

　　先說 choker，它是最貼近頸部的一種設計，甚至帶有一點扼住頸部的感覺，也是三者之中最具野性氣息的款式。今年我最喜歡的例子是 Chase Infiniti 所佩戴的 De Beers「Summer」choker。這條頸鏈以一顆黃鑽為中心，整體緊貼頸部，完全展現出這類 choker 的魅力——能徹底鎖住眾人的視線。  

 

2026 奧斯卡紅毯上珠寶焦點：Collar 與 Torque 美學

Courtesy: Chase infiniti, De Beers, 10magazine

 

2026 奧斯卡紅毯上珠寶焦點：Collar 與 Torque 美學

Courtesy: Ginnifer Goodwin, Sabyasachi, Women’s Wear Daily

 

　　Collar 相比 choker 多了一點呼吸的空間感，但仍然維持在高位。它比 choker 多了一份女性的柔美，同時也保留了 choker 的壓迫感。今年 Anne Hathaway 所佩戴的 Bulgari Neoclassical Starlight 8 卡拉項鏈，就是一款高貼頸、帶有結構感的宣言式項圈。它的重點不在「緊」，而是在於讓頸線顯得更加立體與華麗。 

 

2026 奧斯卡紅毯上珠寶焦點：Collar 與 Torque 美學

Courtesy: Anna Hathaway, Bulgari, Women’s Wear Daily

 

2026 奧斯卡紅毯上珠寶焦點：Collar 與 Torque 美學

Courtesy: Jessie Buckley, Chanel, Women’s Wear Daily

 

2026 奧斯卡紅毯上珠寶焦點：Collar 與 Torque 美學

Courtesy: Elle Fanning, Cartier, Women’s Wear Daily

 

　　至於 torque，它的確比較另類，因為嚴格來說並不是傳統的頸鏈，而是一種有固定弧度、質地較硬的頸圈。雖然不像頸鏈那樣垂墜貼身，但設計得好的 torque 依然能展現服貼的效果。它的感覺介乎於 collar 與 choker 之間，視乎設計而定，可以散發野性的力量，也能流露柔美的氣質。今年 Rose Byrne 所佩戴的 Taffin 項鏈便是最佳例子，線條鮮明、輪廓強烈，充分展現了 torque 的獨特魅力。
  

2026 奧斯卡紅毯上珠寶焦點：Collar 與 Torque 美學

Courtesy: Rose Byrne, Taffin

 

2026 奧斯卡紅毯上珠寶焦點：Collar 與 Torque 美學

Courtesy: Marsai Martin, Christian Siriano, Yahoo

 

　　如果要用一句最簡單的方法來分辨：choker 是緊貼頸部的設計，collar 則位於頸底與鎖骨之間，而 torque 則以硬挺的材質與雕塑感見長。雖然它們同樣屬於短頸鏈，但其實各自代表着三種不同的美學語言。今年奧斯卡最有趣的地方，正是讓人能一次過清楚看到這些差異。

 

　　至於哪種臉型最適合哪種短頸鏈，其實沒有絕對答案。不過一般而言，心形臉、橢圓臉，甚至下顎線較清晰的人，往往更適合 choker，因為貼頸設計能自然將視線集中到面部與頸線位置。如果臉型偏圓或頸部較短，則更適合選擇線條較纖細、輕巧，或帶有垂墜感的 choker 或 torque，同時避免過於寬厚的款式。相反，臉型偏長或頸線修長的人，則可以考慮稍具份量感的 choker，藉此平衡比例並突顯頸部的優雅線條。


Tags:#2026 奧斯卡紅毯#奧斯卡#Choker#Collar#torque#宣言式項圈#Jewelry
Add a comment ...Add a comment ...
腕錶的時光隧道！走進梵克雅寶「Poetry of Time 」展覽，看戀人橋上的浪漫相遇
更多尋寶人文章
腕錶的時光隧道！走進梵克雅寶「Poetry of Time 」展覽，看戀人橋上的浪漫相遇
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處