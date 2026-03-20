2026 奧斯卡紅毯上珠寶焦點：Collar 與 Torque 美學

今年 2026 年奧斯卡頒獎禮的紅毯上，珠寶界出現了一個現象——「頸鏈回歸」。不同於過去盛行的垂落胸前的長項鏈，今年女星們紛紛選擇高貼頸的宣言式項圈 ，將觀眾的視線重新聚焦於頸線與鎖骨，令頸部線條的美感再次成為焦點。值得注意的是，貼頸、近鎖骨的頸鏈並非單一類型，它們其實可以細分為頸圈／貼頸鏈（choker）、項圈／領式頸鏈（collar） 與硬式頸圈／雕塑頸飾（torque）。雖然大眾習慣將這些款式一概稱為「 choker」，但三者在設計上各有特色。

先說 choker，它是最貼近頸部的一種設計，甚至帶有一點扼住頸部的感覺，也是三者之中最具野性氣息的款式。今年我最喜歡的例子是 Chase Infiniti 所佩戴的 De Beers「Summer」choker。這條頸鏈以一顆黃鑽為中心，整體緊貼頸部，完全展現出這類 choker 的魅力——能徹底鎖住眾人的視線。

Collar 相比 choker 多了一點呼吸的空間感，但仍然維持在高位。它比 choker 多了一份女性的柔美，同時也保留了 choker 的壓迫感。今年 Anne Hathaway 所佩戴的 Bulgari Neoclassical Starlight 8 卡拉項鏈，就是一款高貼頸、帶有結構感的宣言式項圈。它的重點不在「緊」，而是在於讓頸線顯得更加立體與華麗。

至於 torque，它的確比較另類，因為嚴格來說並不是傳統的頸鏈，而是一種有固定弧度、質地較硬的頸圈。雖然不像頸鏈那樣垂墜貼身，但設計得好的 torque 依然能展現服貼的效果。它的感覺介乎於 collar 與 choker 之間，視乎設計而定，可以散發野性的力量，也能流露柔美的氣質。今年 Rose Byrne 所佩戴的 Taffin 項鏈便是最佳例子，線條鮮明、輪廓強烈，充分展現了 torque 的獨特魅力。



如果要用一句最簡單的方法來分辨：choker 是緊貼頸部的設計，collar 則位於頸底與鎖骨之間，而 torque 則以硬挺的材質與雕塑感見長。雖然它們同樣屬於短頸鏈，但其實各自代表着三種不同的美學語言。今年奧斯卡最有趣的地方，正是讓人能一次過清楚看到這些差異。

至於哪種臉型最適合哪種短頸鏈，其實沒有絕對答案。不過一般而言，心形臉、橢圓臉，甚至下顎線較清晰的人，往往更適合 choker，因為貼頸設計能自然將視線集中到面部與頸線位置。如果臉型偏圓或頸部較短，則更適合選擇線條較纖細、輕巧，或帶有垂墜感的 choker 或 torque，同時避免過於寬厚的款式。相反，臉型偏長或頸線修長的人，則可以考慮稍具份量感的 choker，藉此平衡比例並突顯頸部的優雅線條。





