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醫美級精準修容？全新M·A·C Studio Fix輪廓塑形系列，打造零濾鏡夏日妝感！
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醫美級精準修容？全新M·A·C Studio Fix輪廓塑形系列，打造零濾鏡夏日妝感！

TEXT:Angel S PHOTO:官方圖片、Angel S

　　距離立夏還有一個多月，美妝趨勢已悄然由春日清新轉向夏日清爽。香港的炎炎夏季，底妝除了要防水、防油，更要做到輕盈不黏膩，才能全天保持舒適。除了這些基本要求，高遮瑕與精準修容亦是不可或缺的重點。

 

　　今年春天，M·A·C推出全新Studio Fix 36小時長效柔滑遮瑕液、Studio Fix24小時長效柔滑調色液以及多功能修容塑顏液。系列不僅能帶來細緻的修容效果，更兼具防水、防脫妝的特性，讓妝容持久自然，應對夏日高溫毫不費力。今次讓編輯部率先試用今次新品系列，打造零濾鏡夏日妝感！

 

醫美級精準修容？全新M·A·C Studio Fix輪廓塑形系列，打造零濾鏡夏日妝感！

 

　　首先登場的是全新Studio Fix 36小時長效柔滑遮瑕液。顧名思義，能做到長達36小時的持妝效果，不卡粉不褪色，讓底妝始終保持清爽。色號設計亦十分貼心，針對亞洲膚色提供多達 44 種色調，讓不同膚色的你都能找到理想選擇。

 

醫美級精準修容？全新M·A·C Studio Fix輪廓塑形系列，打造零濾鏡夏日妝感！

醫美級精準修容？全新M·A·C Studio Fix輪廓塑形系列，打造零濾鏡夏日妝感！

 

　　編者實測上手後，輕盈易推，即使以自然柔霧妝效為主，也完全沒有乾澀或厚重感，能與肌膚緊密貼合。能夠層層堆疊遮瑕而不顯紋路，打造出細緻、持久又自然的妝感。

 

醫美級精準修容？全新M·A·C Studio Fix輪廓塑形系列，打造零濾鏡夏日妝感！

Studio Fix 36小時長效柔滑遮瑕液 $295

 

　　要打造無瑕妝感，修正瑕疵絕對是關鍵一步，卻往往是許多人忽略的環節。回想十多年前，編者還是「化妝新手」時，市面上的調色產品多以底霜盤為主，質地偏乾澀，上妝後更容易「卡紋」，操作起來既難控制又不自然。

 

醫美級精準修容？全新M·A·C Studio Fix輪廓塑形系列，打造零濾鏡夏日妝感！

Studio Fix 24小時長效柔滑調色液 $235

 

　　全新Studio Fix 24小時長效柔滑調色液，以主流六大色調為基礎，將傳統底霜盤化身為一支乳液，使用上更方便、質地更柔滑。調色液以補色原理修正膚色問題，能有效改善暗沉、泛紅或蠟黃，打造自然透亮的底妝。

 

醫美級精準修容？全新M·A·C Studio Fix輪廓塑形系列，打造零濾鏡夏日妝感！

上手實測

 

　　編者特別推薦 「杏桃粉」 與 「櫻花粉」，兩者都十分適合香港大眾的膚色。「杏桃粉」能針對色斑、黑眼圈與暗沉膚色，達到均勻膚色的效果；而「櫻花粉」則具提亮功效，輕掃於顴骨與 T 字位，即能令妝感更有光澤感。值得一提是定價親民，即使一整套買下也不心痛，性價挺高！

 

醫美級精準修容？全新M·A·C Studio Fix輪廓塑形系列，打造零濾鏡夏日妝感！

Studio Fix 24小時長效柔滑調色液 $235

 

　　談到醫學級精準修容，當然少不了全新的多功能修容塑顏液。只需少量，就能打造輪廓分明的效果。發佈當日，化妝師更示範了如何塑造如外國人般立體的輪廓：只需輕點塑顏液，再配合色盤分層上妝。質地輕盈，能呈現雲霧妝效，同時具備防水、防汗、防潮、防脫妝的特性。

醫美級精準修容？全新M·A·C Studio Fix輪廓塑形系列，打造零濾鏡夏日妝感！

 

醫美級精準修容？全新M·A·C Studio Fix輪廓塑形系列，打造零濾鏡夏日妝感！

化妝師示範

 

醫美級精準修容？全新M·A·C Studio Fix輪廓塑形系列，打造零濾鏡夏日妝感！

多功能修容塑顔液 $165

 

　　多功能修容塑顏液提供14種色調，編者私心推薦深米色 「Velvet Teddy」 及冷調灰褐色 「Tailor Grey」，不僅能用作修容，還可作為胭脂或提亮膚色之用。

 

醫美級精準修容？全新M·A·C Studio Fix輪廓塑形系列，打造零濾鏡夏日妝感！

Velvet Teddy

 

查詢/購買：M·A·C

 

Tags:#美妝#2026#2026春夏#Editor’s Pick#MAC#M·A·C Studio Fix#Makeup#修容
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