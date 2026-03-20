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《癲造之才》：我是庸才，所以不明白癲造之才？
Movie & Drama

《癲造之才》：我是庸才，所以不明白癲造之才？

ChatENT
月巴氏
ChatENT
PHOTO:電影劇照

　　先旨聲明，導演Josh Safdie前作《命中有罪》（Good Time）和《未成大器》（Uncut Gems）我都很喜歡，對於《癲造之才》（Marty Supreme），絕對期待。

 

《癲造之才》：我是庸才，所以不明白癲造之才？

《癲造之才》

 

　　結果？由始至終不能投入，不能投入Timothée Chalamet飾演的那個乒乓波奇才Marty——不能投入，因為不能明白這個人。

 

　　當然，自問100%庸才，庸才自然不能夠明白天才鬼才，甚或世上所有活得出類拔萃的人。

 

　　但我對Marty的不明白，是不能明白他在電影裡的所有混帳行徑（而齣戲又沒有嘗試解答）。

 

《癲造之才》：我是庸才，所以不明白癲造之才？

甜茶飾演乒乓球好手，夢想是打贏來自日本的宿敵。

 

　　從來不主張傳記片甚或影視作品一定要描寫好人好事，以便為觀眾提供教化功能，反而是有權大條道理，拍一個壞人奸人賤人以及任何不知所謂的人，就例如《華爾街狼人》（The Wolf of Wall Street），Martin Scorsese拍一個年輕股票經紀怎樣由忠直變墮落，愈墮落愈有錢，愈有錢愈墮落快樂，而重點在，Martin Scorsese並沒有專登為這個人提供反省時刻，甚至由頭到尾，都以一種精神極度亢奮的高能量方式去處理，但我們看著，不覺滋擾，只會投入去相信眼前所見的，就是一個人被那特定時代的瘋狂所引發的精神狀態。主角的確不知所謂，但我們又會似乎明白（但不是認同）這種不知所謂。

 

《癲造之才》：我是庸才，所以不明白癲造之才？

《癲造之才》不是勵志片，不聚焦主角練習艱辛，反而拍他的混帳行徑。

 

　　Marty同樣不知所謂，為了追逐他的乒乓夢，過程中做了甚麼好事？出賣朋友、玩弄感情、不守承諾諸如此類，綜合來說，忘恩負義，而且永恒覺得自己這樣做是天公地道，因為作為天才，世（上所有庸俗的）人是應該充分配合他，圍住他來轉。

 

《癲造之才》：我是庸才，所以不明白癲造之才？

Gwyneth Paltrow久休復出，飾演一個活得不快樂的富豪老婆。

 

《癲造之才》：我是庸才，所以不明白癲造之才？

Gwyneth Paltrow的寂寞婦人角色，跟Marty有段關係，沒有情，只有慾。

 

　　電影拍給我們看的，是一場場遭遇，一場場很大程度上都由Marty混帳行徑所引發的遭遇，不少人因為他而受傷，甚至死亡。Marty呢？總能全身而退，兼且不知悔改，繼續獲眷顧去追他的所謂夢。老實，Timothée Chalamet演得到，Josh Safdie處理的技巧亦很好，但愈看下去，愈感到煩擾，是Marty這個自私角色令我煩擾。

 

《癲造之才》：我是庸才，所以不明白癲造之才？

Odessa A’zion飾演一個癡心錯付Marty的平凡女子。

 

　　完全找不到一個嘗試明白Marty的切入點。為甚麼要忍受住去看這個人？

 

　　但不排除這一類型人物被高舉，才是今時今日時代所需，追夢是最大權利，任何道德道理都要讓路。我不能明白，是我迂腐守舊不合時宜。

 

　　不過有一點要讚：Marty再混帳，從來沒有打女人。

 

《癲造之才》：我是庸才，所以不明白癲造之才？

甜茶不再是《以你的名字呼喚我》（Call Me By Your Name）那個憂傷青年，在《癲造之才》的演繹是一次挑戰。

 

 

Tags:#甜茶#Timothée Chalamet#癲造之才#Marty#影評
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