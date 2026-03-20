普立茲克獎得主操刀！台中新地標「綠美圖」：藏身公園的圖書館、隱於森林的美術館

普立茲克建築獎得主，日本建築師妹島和世/西澤立衛（SANAA 建築事務所），在台中的中央公園區堆疊起八座簡約且具現代感的立體「盒子」，首創了美術館與圖書館的「共構模式」（Museum + Library）。這組建築融入公園的自然地景，並被命名為「綠美圖」，意指其由「綠地」與「美術館、圖書館」共構而成，並於 2025 年12月正式開館啟用。兩館雖然獨立運作，但透過連通道、共用空間和透明的視覺感受，實現了跨學科的文化融合。

「綠美圖」是一組會呼吸、有生命的建築。她的整體外觀由八座高低錯落有致的純白立方體組成，民眾可以從周邊各個方向進入，讓「開放建築」的理念得以實現。內部場館的設計包含許多半戶外空間與空中花園，使館內外空間相連，讓光影、風與綠意等自然元素能在建築物內自由流動。建築外立面及內部分隔並沒有傳統意義上的「牆」，而是採用玻璃帷幕或是「金屬擴張網」來營造「模糊邊界」與「空間穿透」的效果，輕盈通透的金屬網不僅能過濾陽光，更能讓建築物的剛硬感降解到親近人的尺度。設計師最大限度地抹去建築與67公頃中央公園的界線，使建築與周邊的綠意和諧共生，彷彿是公園中自然生長的聚落。

綠美圖首層挑空的半戶外廣場也是圖書館和美術館的共同入口。一座不鏽鋼材質的水池幾乎佔據了整個大廳的地面，將戶外公園的綠意，湛藍天空倒映其中。水中以石頭為圓心蕩起整池漣漪，融入了東方文化的靜謐感，傳遞著禪意空間的意象。在這樣一個半開放場域，水池產生的霧氣與濕度，提供了一個清涼且心理放鬆的過度空間。在這個氛圍中，水池不僅是整座建築物的視覺焦點，更象徵著知識與藝術的源頭，文化和創意不斷從這裏湧現。

從水池邊開始「野蠻生長」，外表面相當粗礪的一個螺旋鑽頭裝置，凸顯了比利時藝術家Adrien Tirtiaux作品《後博物館證據（探鑽）》的霸氣存在。提爾提奧出身土木工程師，他將空間視為積累物質與故事的展開結構。裝置以顛覆性手法貫穿綠美圖的大廳與美術館B、C兩座展廳，象徵性地由鑽頭帶出地下近百年的各種物料，堆疊出不同時空的城市發展史，以一個「後博物館」的角度來呈現層層疊疊的歷史記憶和樣貌。

挑高27公尺的美術館大廳，是台灣目前最高的藝術展示空間。美術館每兩年委托一位藝術家制作一件能與整個建築空間產生共鳴的作品在此展出。韓國當代知名藝術家梁慧圭 (Haegue Yang)以大型裝置作品《流動奉獻－樹蔭三合》來呼應台韓共同的「敬樹」與「萬物有靈」文化，因而拔得開館頭籌。作品以「宇宙之樹」形態懸吊於美術館大廳之上，觀者在被鋼結構迴旋斜坡步道引導往上走的過程中，可以在空中全方位地欣賞到這件作品。

設計簡約現代，連接美術館五個展廳的迴旋斜坡步道，是綠美圖的一個巧思和亮點。沿著步道邊欣賞藝術品邊登上五樓的環形天橋，眼前豁然開朗。居高臨下360度環視建築物和四周，有著漫步雲端的通透感。由此找到圖書館入口，旋即進入閱讀空間。圖書館的設計構思與美術館和而不同，館內配置了結合冷氣迴風功能的書架，利用空氣循環原理維持室內通風舒適；將書架設計為抗震結構的一部分，營造如「樹林」般的支撐美學。圖書館與美術館的識別符號，是所有閱讀區間都有著太空夢幻感的天花，呼應其「自由之書」和「閱讀與想像」的理念。

SANAA 推崇「無牆」理念，為建築物創造透明與自由的空氣感， 綠、美和圖互相呼應但又界線模糊。「公園中的圖書館、森林中的美術館」這片景觀不僅是視覺的饗宴，更是心靈的栖息地。設計者並鼓勵參與者自由探索，體會「生活在建築中」的感覺。新建築宛如一座自然與人文交匯的哲學殿堂，成為台灣指標性的國際藝術文化新地標。