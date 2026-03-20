歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

07
十一月
西灣河香港電影資料館｜75 載銀光萃影 ─ ─ 銀都電影劇照及海報展 西灣河香港電影資料館｜75 載銀光萃影 ─ ─ 銀都電影劇照及海報展
展覽 文化藝術
西灣河香港電影資料館｜75 載銀光萃影 ─ ─ 銀都電影劇照及海報展
推介度：
07/11/2025 - 05/07/2026
免費
09
三月
沙田香港文化博物館｜梁醒波回顧展覽：詼諧惹笑「丑生王」 沙田香港文化博物館｜梁醒波回顧展覽：詼諧惹笑「丑生王」
展覽 文化藝術
沙田香港文化博物館｜梁醒波回顧展覽：詼諧惹笑「丑生王」
推介度：
09/03/2026 - 24/04/2028
免費
diva
全文搜索
Facebook Instagram
股票
美股
Highlight:
【美股頁面大革新】立即探索新功能！
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
普立茲克獎得主操刀！台中新地標「綠美圖」：藏身公園的圖書館、隱於森林的美術館
Architecture & Design
Travel

普立茲克獎得主操刀！台中新地標「綠美圖」：藏身公園的圖書館、隱於森林的美術館

建築.藝術.遠方
趙健明 Janice Chiu
建築.藝術.遠方

　　普立茲克建築獎得主，日本建築師妹島和世/西澤立衛（SANAA 建築事務所），在台中的中央公園區堆疊起八座簡約且具現代感的立體「盒子」，首創了美術館與圖書館的「共構模式」（Museum + Library）。這組建築融入公園的自然地景，並被命名為「綠美圖」，意指其由「綠地」與「美術館、圖書館」共構而成，並於 2025 年12月正式開館啟用。兩館雖然獨立運作，但透過連通道、共用空間和透明的視覺感受，實現了跨學科的文化融合。

 

普立茲克獎得主操刀！台中新地標「綠美圖」：藏身公園的圖書館、隱於森林的美術館

綠美圖是 SANAA的理念「白色森林」的現實版（效果圖）

 

　　「綠美圖」是一組會呼吸、有生命的建築。她的整體外觀由八座高低錯落有致的純白立方體組成，民眾可以從周邊各個方向進入，讓「開放建築」的理念得以實現。內部場館的設計包含許多半戶外空間與空中花園，使館內外空間相連，讓光影、風與綠意等自然元素能在建築物內自由流動。建築外立面及內部分隔並沒有傳統意義上的「牆」，而是採用玻璃帷幕或是「金屬擴張網」來營造「模糊邊界」與「空間穿透」的效果，輕盈通透的金屬網不僅能過濾陽光，更能讓建築物的剛硬感降解到親近人的尺度。設計師最大限度地抹去建築與67公頃中央公園的界線，使建築與周邊的綠意和諧共生，彷彿是公園中自然生長的聚落。

 

普立茲克獎得主操刀！台中新地標「綠美圖」：藏身公園的圖書館、隱於森林的美術館

五樓環形天橋與空中花園-漫步雲端的通透感（效果圖）

 

普立茲克獎得主操刀！台中新地標「綠美圖」：藏身公園的圖書館、隱於森林的美術館

SANAA推崇「無牆」理念，用金屬擴張網營造空間穿透的效果

 

　　綠美圖首層挑空的半戶外廣場也是圖書館和美術館的共同入口。一座不鏽鋼材質的水池幾乎佔據了整個大廳的地面，將戶外公園的綠意，湛藍天空倒映其中。水中以石頭為圓心蕩起整池漣漪，融入了東方文化的靜謐感，傳遞著禪意空間的意象。在這樣一個半開放場域，水池產生的霧氣與濕度，提供了一個清涼且心理放鬆的過度空間。在這個氛圍中，水池不僅是整座建築物的視覺焦點，更象徵著知識與藝術的源頭，文化和創意不斷從這裏湧現。

 

普立茲克獎得主操刀！台中新地標「綠美圖」：藏身公園的圖書館、隱於森林的美術館

首層鏡面水池 融入東方文化的靜謐感

 

　　從水池邊開始「野蠻生長」，外表面相當粗礪的一個螺旋鑽頭裝置，凸顯了比利時藝術家Adrien Tirtiaux作品《後博物館證據（探鑽）》的霸氣存在。提爾提奧出身土木工程師，他將空間視為積累物質與故事的展開結構。裝置以顛覆性手法貫穿綠美圖的大廳與美術館B、C兩座展廳，象徵性地由鑽頭帶出地下近百年的各種物料，堆疊出不同時空的城市發展史，以一個「後博物館」的角度來呈現層層疊疊的歷史記憶和樣貌。

 

普立茲克獎得主操刀！台中新地標「綠美圖」：藏身公園的圖書館、隱於森林的美術館

比利時藝術家作品《後博物館證據（探鑽）》

 

　　挑高27公尺的美術館大廳，是台灣目前最高的藝術展示空間。美術館每兩年委托一位藝術家制作一件能與整個建築空間產生共鳴的作品在此展出。韓國當代知名藝術家梁慧圭 (Haegue Yang)以大型裝置作品《流動奉獻－樹蔭三合》來呼應台韓共同的「敬樹」與「萬物有靈」文化，因而拔得開館頭籌。作品以「宇宙之樹」形態懸吊於美術館大廳之上，觀者在被鋼結構迴旋斜坡步道引導往上走的過程中，可以在空中全方位地欣賞到這件作品。

普立茲克獎得主操刀！台中新地標「綠美圖」：藏身公園的圖書館、隱於森林的美術館

 

韓國藝術家大型裝置作品《流動奉獻－樹蔭三合》

 

　　設計簡約現代，連接美術館五個展廳的迴旋斜坡步道，是綠美圖的一個巧思和亮點。沿著步道邊欣賞藝術品邊登上五樓的環形天橋，眼前豁然開朗。居高臨下360度環視建築物和四周，有著漫步雲端的通透感。由此找到圖書館入口，旋即進入閱讀空間。圖書館的設計構思與美術館和而不同，館內配置了結合冷氣迴風功能的書架，利用空氣循環原理維持室內通風舒適；將書架設計為抗震結構的一部分，營造如「樹林」般的支撐美學。圖書館與美術館的識別符號，是所有閱讀區間都有著太空夢幻感的天花，呼應其「自由之書」和「閱讀與想像」的理念。

 

普立茲克獎得主操刀！台中新地標「綠美圖」：藏身公園的圖書館、隱於森林的美術館

分齡分棟——成年人的閱讀與想像空間

 

普立茲克獎得主操刀！台中新地標「綠美圖」：藏身公園的圖書館、隱於森林的美術館

圖書館有「分齡分棟」的閱讀空間——這裏是小朋友的閱讀天地

 

普立茲克獎得主操刀！台中新地標「綠美圖」：藏身公園的圖書館、隱於森林的美術館

太空夢幻感的天花是圖書館的識別符號

 

　　SANAA 推崇「無牆」理念，為建築物創造透明與自由的空氣感， 綠、美和圖互相呼應但又界線模糊。「公園中的圖書館、森林中的美術館」這片景觀不僅是視覺的饗宴，更是心靈的栖息地。設計者並鼓勵參與者自由探索，體會「生活在建築中」的感覺。新建築宛如一座自然與人文交匯的哲學殿堂，成為台灣指標性的國際藝術文化新地標。

 

普立茲克獎得主操刀！台中新地標「綠美圖」：藏身公園的圖書館、隱於森林的美術館

圖書館的休恬空間

 

普立茲克獎得主操刀！台中新地標「綠美圖」：藏身公園的圖書館、隱於森林的美術館

原住民藝術家作品：《巨靈寢所：化嶼為地》

 

Tags:#SANAA#妹島和世#西澤立衛#普立茲克建築獎#日本建築師#SANAA 建築事務所
Add a comment ...Add a comment ...
基隆的百年風景：從漁港、夜市到美術館，感受煙火日常與當代藝術
更多建築.藝術.遠方文章
基隆的百年風景：從漁港、夜市到美術館，感受煙火日常與當代藝術
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處