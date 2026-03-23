Jennie、鄺玲玲大愛！盤點今季必買長柄袋，CHANEL與Goyard強勢跑出

當大眾還在爭論 2026 年春夏是否該回歸實用主義的大包包時，那些拒絕被重量束縛的時裝精早已默默將 East West Bag 長手柄手袋放入購物車內。只因品味獨到的高允貞、鄺玲玲及 Jennie 早已不約而同地揹上長手柄 East West Bag 手袋示人，成為這波長手柄手袋潮流的「星級撥火員」！

所謂 East West Bag，指的就是那種極端修長、向橫延展的幾何輪廓。它打破了傳統手袋縱向發展的沉穩，轉而向左右伸展、長寬比例極端。這種設計最精妙之處，在於它與長手柄構成的比例魔法：當包身橫臥在腋下與腰線之間，視覺上會奇蹟般地拉長全身比例，讓身型顯得俐落修長。

若要論及這類風格的鼻祖，自然會想起以此起家的 Alaïa，但到了 2026 年，各大品牌顯然不想讓它專美於前。今年最令人蠢蠢欲動要入手的長手柄手袋，莫過於 CHANEL 的 Preppy Coco，這款注目度極高的手袋尚未上架，便已被 Jennie 推上了神壇。包包以品牌經典的翻蓋手袋為藍本，大膽配上了全新的長手柄。這改動讓原本略顯沉悶的經典包型，瞬間注入了幾分隨性的自在，堪稱今季最難買到的 CHANEL 包款。至於 LOEWE 除了大推今季令全球女性瘋搶的 Amazona 180 外，最經典的 Amazona 31 更是強勢回歸，重新演繹後的包包輪廓顯得更為修長，視覺上雖看似「的骰」，實則內藏乾坤，容量驚人。另外，爆紅的港泰混血演員鄺玲玲的私服一向是潮流指標教科書，她選擇揹上 Goyard 的 Bonbonnière 長手柄手袋現身在機場，圓筒型的袋身營造出隨性慵懶氛圍，輕量的設計絕對是外出旅行首選。

以上的話題款包包價格較高，若預算落在兩萬元港幣左右，追求極高性價比，那麼可以考慮 Miu Miu、 Balenciaga 及 Jil Sander 。 Miu Miu 招牌的 Beau 系列，在改良後褪去了平實的方正，換上圓潤的弧度，讓包包帶保齡球袋的影子，散發出品牌獨有的叛逆少女感。 Balenciaga 的 Carrie Leather Top Handle，皮革表面閃爍著低調的緞面光澤，極致拉長的手柄比例沒有任何贅飾，簡約設計最適合追求低調奢華風格的上班族。

不愛大包包的女生，今季可入手人氣度飆升的長手柄手袋，CHANEL、Goyard、LOEWE 及 Balenciaga 等大牌紛紛推出，大家最想入手哪款？

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