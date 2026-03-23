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中年女人被出軌，婚姻破裂因為失去專一，同時也失去離開的權利？
Love Philosophy

中年女人被出軌，婚姻破裂因為失去專一，同時也失去離開的權利？

性治療師手記
古錦榮
性治療師手記

　　很多人都知道人生有痛苦，但真明白痛苦的人卻很少。

 

　　「由結婚第一日我已經同佢講：你可以唔愛我、可以同我離婚，但唔可以呃我，同我一齊但又有另一個。」她說這是她對婚姻的底線。

 

　　所以當她發現丈夫出軌，除了內心傷痛，覺得被騙、不被尊重外，她立即思考應否離開？可惜，她漸漸體會，當面對婚姻的複雜性，即使有清晰底線和個人原則，也不足以令自己能夠灑脫說句：「這不是我想要的婚姻，所以我要走。」

 

　　她將被背叛、心像被撕裂的感覺向別人提及過。

 

　　「如果離婚，無咗個完整家庭，對個細嘅可能會有唔好嘅影響。」她媽媽勸喻她要考慮16歲兒子的需要，不宜輕談離開。

 

　　「你年過45，女人唔同男人，再想搵到另一個啱嘅，機會唔會好多。」一個閨密提醒她，女人的市場競爭力會隨著年齡增加而下滑，現在擁有的，將來未必會擁有，因此要想清楚一點，不要衝動。

 

　　「出軌，佢係衰，不過佢個人其他方面都算唔錯，同埋你要諗下將來生活喎。係，你自己有嘢做、有收入，但如果少咗佢個份，生活始終會緊好多。」舅母建議她要多考慮生活穩定性，避免衝動將自己推向一個不穩定的局面。

 

　　周圍的人都似在向她暗示：中年女人離婚後的壓力和擔子，你承受不起。

 

　　「點解離開就畀人話係衝動，留低就係成熟？」她在輔室內將近來內心的不快跟我分享。

 

　　男人可以選擇出軌，女人卻像沒有離開的權利？

 

　　不知從那時開始，人看感情問題慢慢變成了一條加減數的數學題，他們都多在提醒你不要輸或要輸少當贏，卻少會問「對方是你真正想要的人嗎」？也不會有很多人問「當他不是你想要的人，又或他正傷害你，你內心感覺怎樣」？

 

　　背負著家庭的中年女人，確實不容易；但中年意味人生仍有一半的日子要過，要強逼自己留在一段已經完全失去信心和希望的關係裏，那不是穩定，而是內耗和折磨，那是你想要的生活嗎？

 

　　身處婚姻的十字路口，不是叫你有問題就要離開，而是希望別因為怕，將自己的真實感覺埋葬。因為，感覺才是你的，別人的意見只是一個看法，不應是你的答案。

 

Tags:#兩性#性治療師#性治療#情感關係#愛情#Love Philosophy#出軌#拍拖#性#婚姻
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