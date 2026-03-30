迷茫裏的答案：與同性有過親密並有快感，就是同性戀？

人在迷茫時，會想找出答案，但當尋找變成亂抓，反會墮進更大迷茫中。

「我想知道我係咪同性戀？」這位廿多歲的年輕男士，在輔導室一坐下來就斬釘截鐵問了這道問題。

「我唔知自己算唔算係？我……我唔係好想係。」斬釘截鐵的背後，我嗅到有種迷茫、矛盾和擔心的味道。

「你有過同性的性親密經驗？」我也以斬釘截鐵的語氣問他。

他開始跟我談及幾段深刻的性經驗：

1） 8至12歲期間，他間中會到舅父家中玩，其中一個「玩意」是與舅父一起看AV，以及舅父會撫摸他的性器官。他形容那感覺「奇奇怪怪，但幾舒服」。他曾將事情告訴媽媽，媽媽對他說：「你唔鍾意咪唔好睇囉！」事情就此不了了之，他與舅父間的「玩意」直至後來舅父移民才停止。

2） 中學時期他開始看AV，當間中回想起昔日的「玩意」時，他會看一些同性性行為的AV和自慰，性興奮和性反應令他開始疑惑：我是否同性戀？

3） 後來他跟一個女生拍拖，內心矛盾更大：「如果我係Gay，就唔應該同女仔拍拖，但如果唔係Gay，點解對男人會有性興奮？」

4） 為了進一步釐清性傾向的疑惑，他到Gay Sauna找尋性服務。他的經驗是：同性給他的身體接觸，會有性興奮、性快感。

他內心不想自己是同性戀，但身體經驗卻似告訴了他一個相反的訊息。

「我是同性戀嗎？」是他多次在輔導室內問過的問題。

性傾向是指一個人對特定性別感到有持久性的情感、浪漫和性吸引力。這吸引力不單是指有性行為，而是表現於一個人在性、浪漫和情感上的吸引，包括愛、依附和親密行為。因此，發生過同性性行為，但缺乏浪漫或情感上的耐久吸引，並不一定是「同性戀」；同樣，發生過異性性行為，如缺乏浪漫或情感上的耐久吸引，也不一定是「異性戀」。

不是同性戀，為何有性快感？

身體反應有時是一種非意識控制的本能反射（Reflex），當皮膚被接觸就會感到溫暖或出現其他反應；就像有些曾經被性侵的女士，經歷性侵時陰道會產生分泌，但絕不能以此扭曲的說成她享受性侵。

當他分辨幾段不同的情性經驗時，他漸漸發現那股由心而發的想親近、情性親密的共存、愛得坦然和愉悅的感覺，唯獨在現時與女友的關係中體會得到。

當他想釋除疑惑，拼命向外尋求和探索，答案原來已經存在他的內心經驗裏。