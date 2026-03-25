隨性與精緻結合！今季6大品牌最值得投資的半月袋：CELINE、BV、YSL重塑潮流！

天氣回暖，2026 春夏時節正式到來。對於追求質感生活的時尚迷來說，這又是新一波手袋更新的時刻。今季的風向標顯然吹向了更百搭、材質更柔軟且講求實用的設計，而當中「半月袋」再度強勢橫掃時尚圈。這種圓潤的弧形設計，既能裝載日常瑣碎，又帶著一種隨性的優雅，實在令人難以抗拒。

各大品牌如 Louis Vuitton 、Saint Laurent 及 Chloé 等紛紛翻開自家檔案，將塵封的經典重新賦予新氣息。想要在眾多選擇中精準投資？這份名單你一定要收好。

CELINE：法式靈魂的優雅

要數今季最受矚目的半月包，CELINE 絕對榜上有名。新設計師一上場便交出讓人心動的款式—— Little Halfmoon Soft Triomphe。採用柔軟羊皮製作，觸感細膩。袋身流暢的弧形貼合肩線，加上可調節肩帶設計，無論手提或斜背都顯得從容自在。最吸引的是它保留了品牌一貫的低調作風，沒有浮誇的 Logo，單憑剪裁及金色 Triomphe 磁扣，就足以展現品味。絕對有望成為 CELINE 的新一個 IT bag。

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至於「人間CELINE」秀智親自演繹的 Teen Lulu，則走可愛路線。這款結合了 Triomphe 帆布與小牛皮質料。皮革拉鍊帶上的 Triomphe金屬 Logo 、提把上的品牌壓印，每個細節都精心設計。最貼心的是附有可拆式長肩帶，無論甚麼場合都能展現一種不費吹灰之力的從容。

Saint Laurent ：野性與精緻的平衡

由 Rosé 和水原希子輪番演繹的 Saint Laurent Mombasa，絕對是今季話題度最高的袋款之一。最初於 2002 春夏系列首度登場，當年由 Tom Ford 操刀設計。今年落在 Anthony Vaccarello 手中重新上路。新版本以填充小牛皮打造，袋身自然垂墜的弧線展現出一種隨性美。標誌性的牛角造型金屬提把，辨識度極高，卻完全不俗氣。

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另外，Amalia Hobo 則走優雅路線，編織的 Cassandre 珠寶鍊條肩帶是其神髓。袋款特別適合搭配俐落的西裝外套，，柔中帶剛的平衡恰到好處。

Bottega Veneta：編織工藝的極致

若想入手一款永不過時的經典， Bottega Veneta 的 Veneta 絕對是正確答案。這款包早在 2002 年首次亮相，是品牌典藏系列中最具代表性的設計之一。

而創意總監 Louise Trotter 則將這個經典帶入新境界。採用 12 毫米寬的 Nappa 皮革織條，內部加入填充物，令整個袋面看起來立體飽滿，觸感更實在。從大尺寸的隨性感，到 Baby Veneta 的小巧精緻，每一款都能完美融入不同風格的穿搭。

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Louis Vuitton：老花新演繹

在 LV 的世界裏，經典從不只是過去式。Loop 系列半月袋一直維持極高人氣，靈感源自品牌過往檔案中的 Croissant（牛角包）設計，展現出 Nicolas Ghesquière 對經典的重新解讀。首先是 2022 年面世的Loop Hobo，袋款採用經典 Monogram 帆布與 Monogram Reverse 帆布雙面拼接，配備天然牛皮飾邊。金屬鏈帶可拆卸作腋下背，皮革長肩帶則方便斜背，附送的 pouch 更是貼心加分位。

接力的有，上年春夏系列推出的 Looping。其實是九十年代經典的現代復刻版。新版配備可拆卸的 Toronto 手柄、織物寬肩帶，以及三個可拆式的迷你裝飾吊飾。最吸引之處在於其鎖頭設計，這不單是裝飾，更承襲了品牌以行李箱訂製起家的核心精神。比起 Loop 的隨性不羈，Looping 整體設計顯得更得體、更具份量感，手挽位置與弧形袋身的比例平衡得恰到好處，揹起來自帶一種穩重而不失時尚的高級感。

Chloé：波西米亞的復刻潮

隨著復古潮流回歸，Chloé 不少經典設計亦重現生機。新任創意總監 Chemena Kamali 曾表示：「Chloé 的手袋之所以獨特，是因為它們從未依賴標誌性 Logo，而是憑藉設計本身脫穎而出。」這款 Bracelet Bag 便是最佳證明。

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新版本向 Phoebe Philo 在千禧年代推出的經典設計致敬，柔軟隨性的半月設計，搭配標誌性的金屬環提把，故被稱為「手鐲袋」。可以隨手將金屬環掛在前臂，展現 2000 年代的復古氣息；或者換上肩背帶，符合當下的隨性感。據二手精品平台 Vestiaire Collective 統計，自 Kamali 版本推出後，這款袋的搜尋量激增58%，證明經典設計的持久魅力。

LEMAIRE：極簡美學之日常

最後，說到極簡半月袋款代表，絕對不能錯過 LEMAIRE Croissant（牛角包）。以法式牛角麵包為靈感，利用多塊皮革拼接出完美的弧度，配合標誌性的打結肩帶設計，風格乾淨俐落。

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Croissant 採用觸感細膩的 Nappa 羊皮，質感極佳。大尺寸版本內裏選用耐磨帆布，能收納所有日常所需兼顧了美感與功能性。這種不張揚卻極具質感的設計，難怪會成為眾多時裝愛好者的心頭好。

半月袋的再度回歸，在於它恰到好處的平衡——不會顯得笨重，也不會裝不下東西。今季六大品牌各有特色：CELINE的法式慵懶、Saint Laurent的經典重生、Bottega Veneta 的編織美學、Louis Vuitton 的雙線並行、Chloé 的千禧回潮、LEMAIRE 的極簡哲學，無論偏好哪種風格，總有一款適合自己的生活節奏。投資一個好的半月袋，不只是追隨潮流那麼簡單，更是為日常增添一份從容優雅的儀式感。