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北倫敦男裝古著聖地：Mr Vintage Fayre 尋寶攻略
Fashion News

北倫敦男裝古著聖地：Mr Vintage Fayre 尋寶攻略

The Dapper Style
汝勤
The Dapper Style

　　倫敦的 vintage 市集雖然辦得頻密又多樣化，但九成集中在女裝及古董家品，男士們想在古著市集尋寶很可能會失望，幸好還有北倫敦這個最盛大的 Mr Vintage Fayre！匯聚最精彩、高質的古著陣容，每季也吸引到世界各地的買手前來選貨，大家到倫敦旅行的話不妨夾下日子，保證是值得一遊的本土市集。

 

北倫敦男裝古著聖地：Mr Vintage Fayre 尋寶攻略

 

　　Mr Vintage Fayre 的吸引之處在於店主選貨有品味而且價錢合理，不會盡是拍賣行收藏品級別，拒人於千里之外，所以是絕對能夠來輕鬆購物的。場內主流貨品皆以美國古著為首，Rockabilly、U.S. Army 兩大類別出現得最多，接近亞洲最受歡迎的產品口味。當然亦有歐洲古著例如法國工裝及瑞士軍品，品質上佳且定價親民。

 

北倫敦男裝古著聖地：Mr Vintage Fayre 尋寶攻略

北倫敦男裝古著聖地：Mr Vintage Fayre 尋寶攻略

  

　　特別亮眼的 BimpTuliphangupvintage 等幾間店的50年代服飾，一系列款式罕見又狀態上佳的 reversible jacket（雙面穿著外套），不論是否喜歡Rockabilly的人都會感到讚嘆。另外是大量 summer knits、pullovers 用料及結構獨特，相信不少有服裝美指買來當戲服，同場亦見很多時裝買手可能在找車縫結構的樣品參考。

 

北倫敦男裝古著聖地：Mr Vintage Fayre 尋寶攻略

北倫敦男裝古著聖地：Mr Vintage Fayre 尋寶攻略

 

　　這裏的上佳貨色普遍定價 £100-200，尚算合理範圍。但筆者目測貨品尺碼全部偏大，可能要把握頭一小時進場才買得到熱門的中碼服裝，而 9am 設有特定門票 £9 收費，可見主辦商充滿信心會有大量買手或識貨之人前來「掃貨」。

北倫敦男裝古著聖地：Mr Vintage Fayre 尋寶攻略

北倫敦男裝古著聖地：Mr Vintage Fayre 尋寶攻略

北倫敦男裝古著聖地：Mr Vintage Fayre 尋寶攻略

北倫敦男裝古著聖地：Mr Vintage Fayre 尋寶攻略

 

　　談到最厲害的當然是香港收藏家 Larry 的古著店 oldthingsmakefriends，今次他帶來大量元年美國古著。例如是兩件極罕見、近乎全新的50's Brown's Beach Jacket，定價 £2500 依然轉個頭就全被買走了。此外，還有 1947 年型號的 Levi's 501 牛仔褲，是熱搶的尺碼 W33，無穿無爛、原裝褲腳非常難得。至於較親民的選擇，則有一批 1966 501，Big E 紅旗及紙牌等等細節齊備，最驚喜是有大量尺碼選擇，以英國當地來說是非常厲害。

 

北倫敦男裝古著聖地：Mr Vintage Fayre 尋寶攻略

北倫敦男裝古著聖地：Mr Vintage Fayre 尋寶攻略

 

　　Mr Vintage Fayre 被公認為業界最強也不無道理，除了款式精彩之外，選址 Newington Green 一區是充滿北倫敦的生活感，場地 Mildmay Club 別具型格，跟旅客區的市集存在極大分野。附近一帶有不少名人紅星居住，隨時會在 Café 遇到某演員坐在旁邊吃 breakfast。筆者更有幸遇到 Primal Scream 的主音 Bobby Gillespie，但如場內的人一樣有默契，沒有上前打擾他逛這個週末市集。

 

北倫敦男裝古著聖地：Mr Vintage Fayre 尋寶攻略

北倫敦男裝古著聖地：Mr Vintage Fayre 尋寶攻略

 

查詢：Mr Vintage Fayre

 

Tags:#倫敦古著#男裝古著#MrVintageFayre#Levis501#美國古著#北倫敦#古著市集
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