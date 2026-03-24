北倫敦男裝古著聖地：Mr Vintage Fayre 尋寶攻略

倫敦的 vintage 市集雖然辦得頻密又多樣化，但九成集中在女裝及古董家品，男士們想在古著市集尋寶很可能會失望，幸好還有北倫敦這個最盛大的 Mr Vintage Fayre！匯聚最精彩、高質的古著陣容，每季也吸引到世界各地的買手前來選貨，大家到倫敦旅行的話不妨夾下日子，保證是值得一遊的本土市集。

Mr Vintage Fayre 的吸引之處在於店主選貨有品味而且價錢合理，不會盡是拍賣行收藏品級別，拒人於千里之外，所以是絕對能夠來輕鬆購物的。場內主流貨品皆以美國古著為首，Rockabilly、U.S. Army 兩大類別出現得最多，接近亞洲最受歡迎的產品口味。當然亦有歐洲古著例如法國工裝及瑞士軍品，品質上佳且定價親民。

特別亮眼的 BimpTulip、hangupvintage 等幾間店的50年代服飾，一系列款式罕見又狀態上佳的 reversible jacket（雙面穿著外套），不論是否喜歡Rockabilly的人都會感到讚嘆。另外是大量 summer knits、pullovers 用料及結構獨特，相信不少有服裝美指買來當戲服，同場亦見很多時裝買手可能在找車縫結構的樣品參考。

這裏的上佳貨色普遍定價 £100-200，尚算合理範圍。但筆者目測貨品尺碼全部偏大，可能要把握頭一小時進場才買得到熱門的中碼服裝，而 9am 設有特定門票 £9 收費，可見主辦商充滿信心會有大量買手或識貨之人前來「掃貨」。

談到最厲害的當然是香港收藏家 Larry 的古著店 oldthingsmakefriends，今次他帶來大量元年美國古著。例如是兩件極罕見、近乎全新的50's Brown's Beach Jacket，定價 £2500 依然轉個頭就全被買走了。此外，還有 1947 年型號的 Levi's 501 牛仔褲，是熱搶的尺碼 W33，無穿無爛、原裝褲腳非常難得。至於較親民的選擇，則有一批 1966 501，Big E 紅旗及紙牌等等細節齊備，最驚喜是有大量尺碼選擇，以英國當地來說是非常厲害。

Mr Vintage Fayre 被公認為業界最強也不無道理，除了款式精彩之外，選址 Newington Green 一區是充滿北倫敦的生活感，場地 Mildmay Club 別具型格，跟旅客區的市集存在極大分野。附近一帶有不少名人紅星居住，隨時會在 Café 遇到某演員坐在旁邊吃 breakfast。筆者更有幸遇到 Primal Scream 的主音 Bobby Gillespie，但如場內的人一樣有默契，沒有上前打擾他逛這個週末市集。

查詢：Mr Vintage Fayre