御花園與泰安門星級四手盛宴：百花梅菜釀關東遼參、海膽配棕黃油酸麵包、太史鳳凰水魚羹，美味無窮的一夜

上星期連續四天到了澳門出席《香港澳門米芝蓮指南2026》頒獎典禮和一系列相關活動，首先要恭賀每一間摘星餐廳和每一位得獎廚師，要知道獎項著實得來不易，當中要經過多少困難，還要克服重重障礙，才有機會夢想成真。今年有四間新米芝蓮一星餐廳上榜，香港和澳門各佔兩間。頒獎禮翌日的晚餐，我們來到澳門上葡京綜合度假村剛剛拿下一星殊榮的中菜廳「御花園」，品嚐主廚莊嘉輝師傅聯同來自上海米芝蓮三星餐廳 TAIAN TABLE 「泰安門」的德席主廚Stefan Stiller携手炮製的星級四手盛宴，「御花園」向來主打正宗太史菜，「泰安門」則以歐式烹調技藝融入亞洲味道風情，強強聯手，一切來得太期待。

「御花園」的設計出自著名設計師陳幼堅之手，結合中西情懷，打造出一個美輪美奐的用餐空間。先走過大門的綠色花草牆，再經過長長走廊便來到用餐大廳，牆壁上掛了一幅長達三十五米長的蘇州絲繡，餐卓之間擺設了雀鳥主題的雙面蘇繡裝飾屏風作間場，華麗中散發著詩情畫意。餐廳還設有空間寬敞的貴賓廂房，分別以紅色與黃色作主調，房間內放了不少名貴藝術品，用色亮麗而不失優雅。

安坐好後先來一口餐廳準備的歡迎飲品清一清味蕾，為之後的美食做好準備。

海膽配棕黃油酸麵包 – 晚餐由兩款餐前一口小吃揭開序幕，先來品嚐「泰安門」的招牌菜式海膽配酸種麵包，鮮甜飽滿的海膽安躺於焗得色澤金黃的棕黃油酸麵包之上，一口咬下，香脆可口，鮮味滿載。

百花梅菜釀關東遼參 – 另一道一口小吃用上新鮮蝦仁入饌，加入切碎的梅菜打成百花蝦膠，再釀入關東遼參裏面，先蒸煮後油炸，入口外皮香脆，裏面的遼參則軟糯中帶一點點煙韌，還有彈牙的蝦膠點綴，口感變得更加豐富。

醃琥珀魚配茭白及昆布青大黃汁 – 用上肉質緊緻，油脂分佈均勻的琥珀魚入饌，輕輕醃過後配上當造的茭白荀，清甜的味道和爽嫩的口感讓魚肉的鮮味提升起來，搭配加入昆布和青大黃做成的清新醬汁，簡單地討人喜歡。

虎蝦球配蘑菇高湯汁、培根醬及京蔥 – 兩位星廚合作炮製的虎蝦球成為了當晚其中一道自己最愛的菜式，爽嫩彈牙的蝦球配上鮮味滿載的蘑菇高湯汁，亮點是加入了香氣十足的德式培根醬，再以京蔥點綴，好吃得念念不忘。

太史鳳凰水魚羹 – 來到品嚐莊師傅的招牌菜太史鳳凰水魚羹，用上甲魚裙邊來代替五蛇絲，加入切得幼細精緻的木耳和冬菇絲，配上香濃醇厚的湯頭，吃到一半加入一點點檸檬葉增添香氣，每一口都變成人間美味。

彩茄皇帝蟹肉燴花膠 – 來到主菜時間，先來品嚐莊師傅的出品，用上厚度十足的花膠扒入饌，配上鮮味的蟹肉，巧妙地加入酸酸甜甜的番茄醬汁，配搭新穎，真心有驚喜。

炭烤鹿兒島A4和牛西冷配德式酸菜及魚子醬 – 另一道主菜用上A4和牛西冷部位，配上開胃可口的德式酸菜，牛扒上面放上矜貴的魚子醬和一小塊烤鰻魚，豐富了菜式整體的味道層次。

官燕松子香芋青團艾草冰淇淋 – 甜品時間來了兩款同樣是綠色的甜點，加入官燕和松子製作的香芋團子，入口甜而不膩；用艾草製作的雪糕更加是清新討喜。最後還有造型可愛的餐後點心，為晚餐劃上完美句號。

御花園

地址 : 澳門氹仔澳門上葡京綜合度假村3樓306號舖

電話 : +853 8881 1380