Daniel Lee的英倫野心：Burberry 170年傳奇乾濕褸重啟經典！

在變化莫測的時裝世界，能跨越一個半世紀依然立於不敗之地的設計寥寥可數。由 Thomas Burberry 於 1856 年創立的同名品牌，在 2026 年正式迎來 170 週年里程碑。為了紀念這段輝煌歲月，創意總監 Daniel Lee 策劃了一場名為《傳奇風衣：經典映像》（The Trench: Portraits of an Icon）的全球形象企劃。

這不只是一次視覺呈現，更是一場關於英倫文化與個人特質的深度對話。Daniel Lee 邀來著名攝影師 Tim Walker 掌鏡，以純粹的黑白畫面，捕捉 23 位來自不同領域的人物與 Burberry 乾濕褸之間的親密瞬間。從戰壕走進伸展台，這件乾濕褸(Trench Coat) 證明了真正的經典從不需要隨波逐流，只需在細節中靜候時光洗鍊。

當 Tim Walker 遇上 23 位傳奇人物

此次企劃的獨特之處在於集結了橫跨不同年代與領域的23位人物。其中包括英國演員 Matthew Macfadyen、Jonathan Bailey，美國音樂人 Teyana Taylor、Kid Cudi，亞洲代表則有泰國演員 Bright、日本歌手宇多田光、韓國歌手兼娛樂企業家 J.Y. Park 及中國演員吳磊。此外還有超模 Kate Moss、Rosie Huntington-Whiteley、Kendall Jenner，以及英國饒舌歌手 Little Simz、網球新星Jack Draper、足球員 Eberechi Eze等人。

Tim Walker 以其獨到的美學視角，捨棄華麗色彩，改以具感染力的黑白方式呈現。此次他將每位人物的個性完美融入乾濕褸的演繹之中：有人隨性繫上腰帶，展現灑脫氣息；有人翻起領口，重現昔日擋風遮雨的機能感。，每張照片都捕捉到穿著者與乾濕褸之間的微妙關係。配合英國 Blur 樂隊的配樂，同步推出的紀錄短片記錄了拍攝現場的即興時刻，這不只是向產品致敬，更是向每一位賦予這件單品生命力的穿著者致謝。

這次 170 週年企劃背後，實則蘊含著品牌急需「回歸設計初心」的戰略意義。在經歷幾季的高調變革後，Daniel Lee 意識到 Burberry 的靈魂始終源於倫敦那種陰雨連綿的英倫氣息。他在企劃中擔任了「文化策展人」的角色，不再單純推銷一件昂貴的外套，而是透過邀請來自全球各地的創意單位，推動一種「全民經典」的文化歸屬感。這不僅是為了慶祝歷史，更是為了在品牌面臨市場動盪時，重新鞏固其作為英倫時尚文化的中流砥柱。

從 Gabardine 到全新 Mayfair 系列

Burberry 乾濕褸的傳奇，必須追溯到 1879 年 Thomas Burberry 發明革命性的 Gabardine 布料。這種材質防風防水，同時輕盈透氣，完全顛覆了當時外套厚重悶熱的傳統。布料最初為英軍與探險家設計，卻意外地流行了整個世紀。

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說到這件乾濕褸的「威水史」，它曾伴隨探險家 Roald Amundsen 成為首位抵達南極的人，亦曾在兩次世界大戰中保護英軍免受戰壕濕冷之苦；其 D 型環（D-ring）最初更是為了掛載手榴彈而設。從皇室認證（Royal Warrants）到《珠光寶氣》（Breakfast at Tiffany's）中柯德莉夏萍的雨中身影，Burberry 乾濕褸早已超越一件服裝，成為了堅毅與優雅的代名詞。

為慶祝品牌創立 170 週年，Burberry 隆重推介 Heritage 經典傳承系列，展現跨越世紀的英倫工藝。系列除了匯集廣為人知的經典版型——如寬鬆長版的 Waterloo、經典剪裁的 Kensington、修身俐落的 Chelsea 與簡約輕便的 Camden，更迎來全新成員 Mayfair，以現代俐落的短版修身設計注入新意。

全系列產品均產自品牌經營逾 50 年的約克郡卡斯爾福德（Castleford）工坊。每件風衣皆採用由創辦人發明的標誌性 Gabardine 布料織造，並致力於採用更具永續性的優質棉料。從精密的針腳到對本土工藝的堅持，完美詮釋了 Burberry 歷久彌新的傳奇魅力。

在經典與革新之間找回平衡

Burberry 近年經歷諸多波折。2022 年 10 月 Daniel Lee 接任創意總監時，品牌正處於歷史低潮。此前經歷 Riccardo Tisci 時期的設計搖擺，加上全球奢侈品市場放緩，令 Burberry 的股價曾跌至15年新低，2024 年 9 月更被剔除出富時 100 指數。

回想他在任初期，曾試圖以誇張的色彩(皇室藍)與放大的格紋以及重新啟用了塵封已久的「EKD 戰馬騎士圖案」衝擊市場，雖掀起話題，卻也引來好壞參半的評價。痛定思痛後，他選擇將重心移回工藝細節，透過刺繡與皮革壓紋等低調手法呈現，而非單純的 Logo 堆砌。同時，強化了英式剪裁的結構感，成功將品牌從過度街頭化的邊緣拉回奢華正軌，重新贏得追求質感與品味的客群。

這個 170 週年企劃，正是他交出的成績單，向市場證明 Burberry 無需刻意年輕化或追趕潮流，忠於自我才是最佳出路。回顧 Burberry 的 170 年歷史，從 19 世紀末發明 Gabardine，到 20 世紀中成為皇室御用品牌，再到世紀末因過度授權幾近倒閉，然後 2000 年代華麗轉身，直至現在 Daniel Lee 的極簡回歸，每個階段都在「守護經典」與「創新求變」之間尋求平衡。2026 年的 Burberry，正透過這件跨越三世紀的乾濕褸，向世界宣示其不可取代的奢華地位與英倫靈魂。