法國名廚進駐中環Terrace Boulud：香橙鴨胸配番薯及菊苣、里昂黑松露豬肉小籠包，結合中西合壁風格！

太子大廈二十五樓，曾經是名人富豪與時尚達人的集中地 SEVVA。巨型露台配合大都會的璀璨，香檳氣泡在燈光下緩緩上升，充滿電影感。自 SEVVA 告別這片舞台後，這片天台靜默了一陣子；大家都在好奇，誰能接手這片俯瞰全城的視野，而不失卻原有的光彩？

三月十三日，Terrace Boulud 舉行了剪綵儀式，並預告於四月正式營業。法國名廚 Daniel Boulud 親自現身，與文華東方酒店團隊合照時笑容燦爛。這不單是一間新餐廳的誕生，更是舊址的一次華麗轉身——從昔日的社交名場，變成一處讓人願意放慢腳步、延長對話的精緻空間。

踏出升降機大堂的那一刻，時間彷彿被輕輕拉長。巴黎工作室 Malherbe Paris 把「黃金年代火車旅行」化作空間語言：面向升降機的數碼屏幕如車窗掠過由明亮日景轉換至深沉夜色的風景，把時間的流動植入空間；旁側的鶴形雕塑象徵跨洲旅程，浮雕藝術作品將香港與法國的動植物元素融匯於同一畫面，建構一幅想像地景。拱形結構、框景視角與對稱式通道清晰表達出「行進感」，賓客循序漸進，如同乘坐豪華列車。中央吧枱以背光綠瑪瑙包覆，日光漸退時愈見通透發亮，成為黃昏與夜晚氛圍轉換的關鍵點。地板的葉片馬賽克圖案串連室內與露台景致，植物綠調延伸至座椅材料，弧形木飾面、藤編、雲石、黃銅與馬賽克地板，既致敬法國工藝傳統，又賦予空間溫暖觸感。

Malherbe Paris 更特別委託香港藝術團隊 Breakthrough Art Studio 創作兩組大型藤編裝置，以傳統編織技法分別取意山巒與海洋，把城市的雙重景致帶入室內，將本地手藝納入空間結構。還有 Daniel Boulud 親自挑選的私人物件法國舊書、黑白照片、低調擺設，讓空間像一位旅人曾長住過的居所般延續故事。燈光設計被視為「時間元素」，多層次光源讓氛圍隨日夜推移而轉換，從白日的通透明亮，到夜晚更私密、更具車廂感的溫柔。鏡面配置經過精準定位，即使遠離窗邊的座席，亦能藉由反射欣賞香港景致。室內與露台被視為同一連續環境，自然過渡白晝與夜色。

有幸目睹 Daniel Boulud 的風釆，他可愛又可敬！Daniel Boulud 從法國里昂近郊 Saint-Pierre-de-Chandieu 村莊的農村長大，家族務農背景深深影響他對食材的理解與尊重。十七歲入選法國最佳青年廚藝學徒獎決賽，十九歲已在哥本哈根頂級餐廳擔任主廚。一九八二年移居美國，先任歐盟駐美大使私人主廚，後在紐約 Polo Lounge、Plaza Athénée 酒店任職，更在 Le Cirque 擔任行政總廚，將該餐廳推向美國頂級行列。一九九三年，他在曼哈頓上東區創立同名餐廳 DANIEL，自此奠定殿堂級地位。三十多年來，他的餐飲帝國橫跨紐約、佛羅里達、加拿大、新加坡、杜拜、巴哈馬、沙烏地阿拉伯等地，旗下品牌包括 Restaurant DANIEL、Le Pavillon、Café Boulud、La Tête d’Or by Daniel、Maison Boulud 等，目前擁有米芝蓮星級餐廳 DANIEL、Le Pavillon、Café Boulud at Maison Barnes 與 Jōji。

他的榮譽清單同樣耀眼：多次榮獲 James Beard Foundation「年度最佳餐廳」、「傑出餐飲經營者」、「紐約最佳主廚」、「年度最佳主廚」等大獎；獲法國政府授勳榮譽軍團騎士勳章、農業功績軍官勳位、國家功績騎士勳位；2015 年世界五十最佳餐廳 Diners Club 終身成就獎；2021 年 Les Grandes Tables du Monde「全球最佳餐廳經營者」；2023 年 La Liste「創新獎」。他出版《DANIEL: My French Cuisine》與《My Best: Daniel Boulud》等著作，至今仍是法式料理標竿。餐飲以外，他長年投身公益：擔任 Citymeals on Wheels 聯合主席、Ment’or 基金會主席，推動年輕廚師海外進修。

Daniel Boulud 表示，香港是全球少數能讓傳統與現代共存交融的城市，Terrace Boulud 正是他將法式餐館文化精髓帶入這場對話的方式。這也是他全球首間位於酒店外的項目，由香港文華東方酒店全力策劃。日常營運由資深法籍行政總廚 Aurélie Altemaire 領導。她曾於巴黎米芝蓮餐廳 Le Bristol 的 Epicure 擔任要職，並於倫敦 Joël Robuchon 餐廳歷練十年，與 Daniel 緊密合作，將對食材與文化的尊重，從經典演繹到創新融合。酒吧由首席調酒師 Andres Torres 掌舵，成為餐廳體驗不可或缺的靈魂所在。

菜單以 Daniel 一貫的四大繆思為核心，詮釋經典與當代共融的法式餐飲哲學。La Tradition 呈現傳統法國料理，如 Pâté en Croûte 的酥脆外皮包裹濃郁內餡，Vol-au-Vent 的酥盒盛載時令野味，Poulet 烤雞的經典風味；La Saison 強調時令風味，追隨市場鮮味；Le Potager 以蔬菜為主角，圍繞土地與自然；Le Voyage 呈現主廚旅途所遇靈感，展現環球魅力。而香港中西合璧的特點成為第五位繆思—— DB x MO 點心系列，將法式技藝與粵菜文化創新融合，展開東西交匯的味覺對話。

DB x MO 點心系列推介香港薑蔥蝦餃，在傳統蝦餃作基礎加上一點小巧思—爽甜彈牙的蝦肉拌入少許薑與蔥提香，並加入蝦清湯令內餡更見多汁；配上 XO 醬，帶來鹹香微辣的濃郁旨味，與蝦餃本身清爽的海鮮甜味形成鮮明對比。另外，里昂黑松露豬肉小籠包以豬肉與黑松露入饌，靈感來自 PaulBocuse 經典的黑松露湯配牛清湯，希望把那份里昂風味的精髓濃縮進一顆點心之中；入口層次深邃、鹹鮮濃厚、松露香氣馥郁，呈現彷彿把濃縮高湯封存於皮薄湯盈的一口之內的感覺。還有曼谷泰式蝦仁豬肉燒賣，把豬肉與蝦揉合泰式香料如香茅與泰椒作調味，散發溫和的辛辣；外皮因餡料中的香料而呈天然綠色，呼應其清爽芳香、層次鮮明的口感。

充滿海洋風味的前菜有香烤章魚配脆薯、辣肉腸及紅椒蓉，整體風格偏地中海。八爪魚慢煮至軟嫩後再烤香，帶輕微煙燻與焦香；底部配上松露脆薯，把馬鈴薯刨絲後慢煮切件再油炸，外層酥脆而內裏仍柔軟綿密；綴以龍蝦蒜泥蛋黃醬增添濃郁感，配合辣肉腸與紅椒蓉帶出辛甜味，再以酸菜與煙燻紅椒粉打成的泡沫提升清爽與鹹香層次。

更清爽的有龍蝦沙律配迷你羅馬生菜心、雅枝竹、柚子啫喱及泰國羅勒，清新爽脆的龍蝦沙律，以經典法式技巧配合細緻的亞洲點綴：水煮龍蝦配龍蝦蛋黃醬，搭配爽脆的迷你羅馬生菜心，以柑橘調和的醬汁與法國西南部巴斯克辣椒調味；雅枝竹以法式手法與洋蔥、紅蘿蔔、西芹一同燴煮，並以秉承「不浪費」理念把雅枝竹葉熬成高湯、部分打成蓉、部分保留作配菜，同時把紅蘿蔔與洋蔥製成酸菜作呼應；最後以柚子啫喱帶出明亮酸香，加上泰國羅勒增添清雅草本香氣，極之 refreshing！

繼續沉浸海洋，有比目魚椎茸慕斯配油浸茴香、香檳蜆汁及琉璃苣葉，一款精緻的經典法式海鮮主菜，以香檳與蜆高湯熬製成濃郁而細膩的醬汁：主廚把蜆汁、香檳、紅蔥頭與蘑菇等一同入饌並收濃，令醬汁更顯圓潤有質感，襯托比目魚的清甜細嫩；魚身配以油浸茴香，並將椎茸釀入以製作魚慕斯增添綿密口感與層次；同時將油封香菇盛放於蜆殼之中作細緻點綴，最後以香芹蓉與琉璃苣葉收結，另可加配 Beanki 魚子醬提升鹹鮮、口感與整體奢華感。

脆皮鱸魚配燴韭菜及紅酒汁源自經典「脆皮魚」概念並為香港創作出變奏版—傳統會用薄薯片做外層，大廚特意改用米片鋪成魚鱗般的外觀，使外層酥脆同時讓魚肉保持嫩滑；底部以韭蔥白段製成的燴韭蔥，而青段則先汆燙再打成蓉以減少浪費；醬汁靈感來自法式白醬，但把白酒改為紅酒汁，連結 Daniel 來自里昂、毗鄰勃艮第的背景，把經典技法、個人根源與香港元素融為一體。

愛吃肉的不要錯過香橙鴨胸配番薯及菊苣，以現代手法演繹經典「香橙鴨」：本地鴨胸先經 7–14 日乾式熟成，令風味更集中、肉質更嫩，再連骨烤製以保持多汁口感，並以蜜糖香料汁上色亮面——香料包括肉桂、孜然、四川花椒、黑胡椒、粉紅胡椒與小豆蔻，最後以橙汁收尾；配菜則是番薯蓉與番薯脆片呈現雙重口感，當中的番薯蓉更是用上了 Daniel 於 1980 年代的經典配方，當中加入少量香蕉令口感更圓潤細滑；伴以焦糖菊苣上加洋蔥薑果醬提鮮，最後以烤鴨翼與鴨腿熬製的濃郁鴨汁配合橙汁收濃成醬，呈現鴨脂豐厚與柑橘清新之間的經典平衡。

牛小排配澳洲和牛柳二重奏伴西芹及波爾多紅酒汁是 DanielBoulud 的代表作之一，「BeefDuowithCelery」亦是最能體現其理念的菜式之一。把看似樸實的食材與味道組合，透過技法與層次轉化為精緻而現代的法式料理。此經典配搭在其紐約旗艦餐廳尤為人熟知，亦常被視為最具代表性的 Boulud 風味之一。以牛肉與西芹這對簡單元素，呈現優雅而令人難忘的平衡。牛小排以紅酒慢燴 12 小時後壓實定型、切件上碟；同時配以即點即烤的澳洲和牛柳，帶來雙重層次；西芹則以多種形式貫穿，包括西芹根蓉、千層西芹餅，並以西芹邊角熬成高湯再濃縮，讓西芹以自身湯汁慢煮以加深香氣與甜度，另配西芹枝與葉作點綴；最後以加入燴汁與牛小排的經典波爾多紅酒汁收結，忠於其標誌性的經典配方。

甜品也是出色，以「濃而不膩」為方向。黑朱古力奶油醬配抹茶雪糕及開心果杏仁蛋白底層以朱古力莎布蕾帶來鬆脆口感，其上疊加黑朱古力奶油醬與開心果杏仁蛋白增添濃郁與堅果香；再配以抹茶雪糕，以清新微甘的茶香平衡朱古力的厚度，使整體即使濃郁仍然輕盈。另加入椰奶雲呢拿朱古力泡沫提升香氣與層次，最後以抹茶粉朱古力與焦糖開心果點綴，呈現細緻對比。

自家製軟雪糕概念靈感源自 DanielBoulud 於紐約 LaTêted’Or 的招牌軟雪糕新地，並透過隨季節更替的配料與醬汁帶來新意。輪流供應的自家製口味—開心果、雜莓、朱古力及雲呢拿，可單選或配搭成扭紋雪糕。所有口味均以天然食材於店內自家製作，確保新鮮度與風味純粹。

至於酒單，以法國葡萄酒文化為根基，囊括超過三百款來自法國產區的佳釀，香檳系列尤為豐富，單杯葡萄酒直接取自 Magnum 大瓶裝，讓佳釀體驗更具品質與氛圍。雞尾酒巧妙融合亞洲風味與時令靈感，呼應香港作為「第五繆思」的地位。

Terrace Boulud by Mandarin Oriental

地址：中環遮打道10號太子大廈25樓

電話：9313 8692

營業時間(試業階段，星期一至日)：6pm-10pm(餐廳)、3pm-12mn(酒吧)

四月起正式營業時間(星期一至日)： 12nn-2pm、3pm-5pm (餐廳)及11am-12mn(酒吧)