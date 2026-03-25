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世上並沒有放不下的人：永遠偏執、不肯跟自己和解，才是痛苦的源頭
Love Philosophy

世上並沒有放不下的人：永遠偏執、不肯跟自己和解，才是痛苦的源頭

我單身但我快樂
Ayu 阿愚
我單身但我快樂

　　我所認識的K，自中學年代開始已是個性格執著的人。她會按自己的思維去判斷是非，而且非黑即白，容不下灰色地帶。可想而知，她的成長過程並不輕鬆，無論學業、友情或愛情，總是處處碰壁。

 

　　最壞那一次，她因與同居男友大打出手而雙雙被捕，事後男方果斷分手，K卻執意挽回，把人纏了接近3年，直至對方逃到外國才無奈放手。

 

　　此後，K一直維持單身。這些年來，她一直坦言心裏最愛的、最放不下的，仍是那位失聯的舊男友。

 

　　事實上，我們都知道，許多人眼中的所謂愛，都是與執著和不甘掛勾的。

 

　　去年讀到一則有關日本奇案的新聞：26年前，有位少婦在家中被殺害。夫妻二人既沒欠債，也從未與人結怨，不知何故會惹來殺身之禍；加上受當時DNA偵測水平所限，警方多年來仍未能找到具體線索。

 

　　由於丈夫深信鑑證科學將會日益進步，因此他決定繼續租下作為兇案現場的舊居，保留案發原貌，以確保所有在場證據不會被抹掉。為了追查真相，他甚至向司法部門落力爭取，成功廢除了謀殺和其他嚴重犯罪的訴訟時效。

 

　　直至去年，警方進一步收窄偵查範圍，惟當中一名嫌疑人曾多次拒絕提供DNA樣本。不出所料，就在該女士態度轉趨軟化、DNA鑑定結果出爐前一天，她決定自首了。

 

　　這個躲了26年的兇手，其實是死者丈夫的同學，當年還是女高中生的她曾向男方表白，可惜遭到拒絕。多年後，他們在舊生聚會中碰面，男方在席上大談與妻子的恩愛日常，竟激發起女人的妒忌心，認定是死者搶去了原本屬於她的幸福，因而動了殺機。被捕時，兇手經已年屆69歲，行兇時約為43歲；誰想到，那股不被愛的怨憤，原來自高中起已紮根廿多年。

 

　　執念很可怕，尤其當我們誤以為對方是自己的所有物。

 

　　我們從小被鼓勵要勇往直前，要目標為本，卻沒有人教我們適時放棄，以至有些人思想走偏了，自覺一切都能掌握在自己手裏。被分手的、被拒絕的，以為只要鍥而不捨去接觸對方，便能為自己製造機會，持之以恆，說不定可以把人感動過來。當對方躲開，他們又會認定「對方在意自己才會作出如此反應」；任何舉動，也可以成為自欺欺人的理由。

 

　　不能面對失去，有人甚至選擇玉石俱焚，寧願一拍兩散，也不想眼睜睜看著對方過得愜意。

 

　　當然，那位丈夫堅決為亡妻追查真相，某程度上也是偏執，但至少他把執念放於公義之上，並無滋擾或傷害任何人。

 

　　我並不是說K有犯案的潛質，想說的是，當你心裏不願意跟自己和解，你永遠只能活於某個陰影背後，往後遇上再多的幸福，還是會嫌比不上給他甩過你一巴掌那麼轟烈。

 

　　然而，若你嘗試放下，尋回一點點理智，你會發現執著給你帶來的，不過是無止盡的折磨；真正虧待你的，從來不是別人，而是你自己。

 

Tags:#感情關係#分手#家庭關係#愛情#婚姻
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