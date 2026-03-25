2026膽固醇新指引：強調以植物性食物為主？營養師教你管理膽固醇

今年尚未做全身檢查人士，或注意今個年度美國新膽固醇指引。本月，美國心臟病學院與美國心臟協會聯合發佈了 2026 年最新膽固醇指引。這是自 2018 年以來的首次重大更新，強調了更積極的管理策略，並提倡透過飲食與運動等生活方式早期介入。

指引重點變動一覽：2018 vs 2026

以下五項改變，對任何透過飲食管理膽固醇的人最為重要。

項目 2018年指引 2026年指引 LDL目標值 無通用目標 恢復各風險類別的具體數字目標（詳細目標數字於下表） 飲食與LDL 建議健康飲食模式（包括蔬果、全穀物、魚類等）；減少飽和脂肪與降低LDL相關，但未列明具體百分比上限。 新增明確飽和脂肪上限（每日總熱量7%以下）。指名地中海、DASH及素食。強調以不飽和脂肪（而非精製澱粉）取代飽和脂肪為關鍵。 三酸甘油脂 建議生活方式為首選，但未提供具體數字建議 首次列出具體降幅數據，並明確指出飲食優先 Lp(a)檢測 列為可考慮的增加風險因素；無檢測建議 建議所有成年人一生中至少檢測一次 轉介營養師 未有具體說明 明確建議以註冊營養師主導治療，可減少藥物依賴

2026 年指引關鍵重點

● 恢復LDL目標值，且標準更嚴格（詳見下表）

● 建議所有成年人一生中至少檢測一次 Lp(a) (Lp(a)數值過高，如 ≥250 nmol/L，風險翻倍，且生活方式影響極微

● 飲食調整是高三酸甘油脂的第一線治療，高度敏感者單靠生活方式可降低超過七成

● 明確倡導轉介至註冊營養師，以減少藥物依賴

風險類別 LDL目標 非HDL目標 邊緣 / 中等風險 < 2.59 mmol/L < 3.37 mmol/L 高風險（初級預防） < 1.81 mmol/L < 2.59 mmol/L 極高風險（已有心血管病） < 1.42 mmol/L < 2.20 mmol/L

2026年飲食管理膽固醇的行動指南

根據 2026 年最新指引，飲食管理的重點在於採用「植物性食物為主」的模式。以下是結合地中海、DASH 及素食飲食的具體行動建議：

第一階段：核心飲食模式選擇

根據個人偏好選擇以下任一模式，其共通點為高纖維、低飽和脂肪：

● 地中海飲食：著重橄欖油、果仁、豆類及魚類

● DASH 飲食：著重低鹽及低脂乳製品

● 素食模式：以植物性蛋白質（如豆腐、乾豆類）取代肉類

第二階段：營養師的五大行動建議

1. 控制飽和脂肪：每日限制在總熱量 7% 以下（約 15 克），以橄欖油、牛油果或魚油取代動物性油脂

2. 戒掉添加糖與精製澱粉：改吃全穀物（如燕麥、糙米），對降低三酸甘油脂特別有效

3. 每餐以植物為主：每餐確保一半盤子是蔬菜，增加水溶性纖維攝取

4. 維持健康體重：若超重，減重5%即可顯著改善 LDL

5. 建議與醫療人員確認 Lp(a) 及 ApoB 數值，以制定更精確的目標