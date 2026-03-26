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Juvelook首推護膚品牌Juvelook Skincare：將醫美帶入日常保養！
Skincare

Juvelook首推護膚品牌Juvelook Skincare：將醫美帶入日常保養！

Lazy Girl Beauty Hacks
Jessica CC
Lazy Girl Beauty Hacks

　　有稍微留意醫美的人應當都聽過Juvelook素顏針，這款針劑有助刺激膠原蛋白、為肌膚補濕提亮、填補細紋瑕疵等作用，是近年醫美界熱門的療程之一。即使它的很多優點，不少人對於注射針劑作美容護膚依然卻步，既怕痛，又怕恢復期會口腫面腫，最怕是遇到手勢差的醫生。不過，上個月Juvelook官方終於推出自家護膚品牌Juvelook Skincare，將核心成分JUVELOOK PDLLA™帶入日常保養，讓不敢做醫美針劑的人都可以體驗「素顏針」的效果！

 

 

甚麼是Juvelook？

 

　　Juvelook是來自韓國的混合型膠原蛋白刺激劑，主要成分為聚雙旋乳酸（PDLLA）和非交聯透明質酸（HA）。PDLLA是一種生物可分解的聚合物，粒徑細小，約10-45微米，有助促進自體膠原蛋白和彈性纖維增生；HA則負責即時補水和輕度填充，讓肌膚飽滿水潤。有助改善細紋、毛孔粗大、痘印、皮膚鬆弛、暗沉和輕度凹陷等問題。

 

　　傳統Juvelook是醫生主理的注射療程，將產品重溶後用細針或導管注入真皮或皮下層，注射當日HA會即時發揮補水填充作用，等2至4星期後，PDLLA則會開始刺激膠原增生，逐漸發揮作用。不過，注射針劑到皮膚始終有一定風險，亦要預約時間完成療程、忍受恢復期的紅腫或瘀青等缺點。

 

　　而新推出的Juvelook Skincare護膚系列，將PDLLA技術轉化為護膚品，透過PEPTISCULE™機制和JUVELOOK PDLLA™成分，讓膠原刺激變得零痛感、零恢復期。產品採用特殊激活設計，讓PDLLA微粒和活性成分在塗抹一刻新鮮釋放，雖然外用效果可能不及注射即時見效，但使用上更安全及方便，亦值得一試。

 

 

　　全系列護膚品有4件產品，包括精華、安瓶、面膜及面霜，產品除了含有PDLLA™和HA的皇牌成份外，亦添加十三胜肽、AHA、BHA等，13-Peptide有助強化肌膚彈性和修復，AHA、BHA則溫和去角質、促進後續成分吸收。

 

　　其中PDLLA Collagen Boosting Ampoule膠原提升安瓶採用特殊的雙腔設計，按壓泵將PDLLA粉末釋放入精華液，搖勻激活後塗抹，有助喚醒膠原、深層補水、提升光澤。

 

 

　　而PDLLA Collagen Boosting Mask膠原提升面膜採用創新滾輪加按壓設計，先滾動面膜布，再按壓安瓶精華混合使用，建議每星期2-3次作為加強護理。

 

 

　　有興趣的話可以到Juvelook Skincare官網了解及購買。

 

https://juvelook-skincare.com/

Tags:#Juvelook Skincare#Juvelook#2026春夏#美妝#skincare#PDLLA
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