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藝術家雷恩兒個展「白日舞廳」：就像薛丁格的貓一般，一切都存在於未知之中
Culture

藝術家雷恩兒個展「白日舞廳」：就像薛丁格的貓一般，一切都存在於未知之中

夢囈之上
林靖風 Cyrus Lamprecht
夢囈之上

藝術家雷恩兒個展「白日舞廳」：就像薛丁格的貓一般，一切都存在於未知之中

 

　　藝術家雷恩兒在艺鵠藝術空間舉辦的個人展覽「白日舞廳」，似是印證著人們在社會裏反覆受到壓制的主題：在自由被掏空之後，再被倒模成為他人所期待的形象。藝術家將自然光源全部遮閉，嘗試讓空間維持一種夜間的氛圍；而由防攀爬刺、座地燈及燈泡組成的裝置《白日》，則塑造出帶有旖旎氣息的光暈。投影在牆上的尖刺圖樣，如同被撕裂的肌肉，嘗試把本來缺席的影子伸延開來。

 

藝術家雷恩兒個展「白日舞廳」：就像薛丁格的貓一般，一切都存在於未知之中

 

　　「平原」系列營造出一種視覺幻象，其中的主體是一張以紙花為繪畫對象的素描。藝術家先根據那張畫有紙花的紙張，將其放在桌面上觀察，再從旁側的扁平角度重新繪畫，最後以暈開的石墨形成紙框的模樣。在沒有燈光直接照射的情況下，經過多番描繪、複製與光線的扭曲，作品的主體在微醺般的空間裏逐漸隱沒起來。

 

藝術家雷恩兒個展「白日舞廳」：就像薛丁格的貓一般，一切都存在於未知之中

 

　　在錄像作品《舞廳》中，偶爾會有穿著皮鞋的人在撒滿圖釘的湛藍地毯上走過，彷彿在防禦與攻擊之間徘徊；或許同時暗喻著人們在重複的生活節奏裏，必須隱藏傷痛，以美好的外表面對他人，並娓娓地告訴自己：這一切都是正常的。

 

藝術家雷恩兒個展「白日舞廳」：就像薛丁格的貓一般，一切都存在於未知之中

 

　　雷恩兒在展覽冊子中寫下青少年時期替父親到舞廳取回物件的回憶：「早晨，第一件事就是到離家約十五分鐘腳程的一家歌舞廳，替父親取回些甚麼⋯⋯直到今天，那個公文袋裏裝著甚麼，依然無從知曉。」如果沒有藝術家為「平原」系列作出導賞，或許觀賞者只有在某個偶然的角度，才能對畫面中的主體作出猜想；那些畫作就像從舞廳取回的公文袋，只有在被赤裸地掀開，甚至被撕破時才會透露出某種真相；就像薛丁格的貓一般，在尚未被揭示之前，一切都存在於未知之中。

 

雷恩兒個展「白日舞廳」

日期：2026年3月7日至29日

時間：周二至周日（13:00—19:00）

地點：艺鵠藝術空間 香港灣仔軒尼詩道365-367號 富德樓6樓

詳情：https://www.instagram.com/mindylui714/

、、、、

Tags:#雷恩兒#白日舞廳#艺鵠藝術空間#藝術#Art & Culture
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