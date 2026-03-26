2026年四月星座塔羅運程預測：星象流轉下的磨練與突破

天王星的移動、金星的轉換，以及滿月的觸動，讓四月成為轉折與覺醒的時刻。十二星座各自迎來挑戰與契機。無論是事業、財務還是感情，這是一段既考驗耐心、也孕育新機的時期。讓我們一起透過塔羅的指引，探索十二星座在四月的運程，尋找屬於自己的答案。

白羊座（3月21日-4月19日）—錢幣六（Six of Pentacles ）

四月是白羊座的高光期，眾多行星能量齊聚於此——金星進駐白羊，火星亦送來助力，推動你展現強烈的主動性與行動力。牌面上的「錢幣六」提醒你，成功並非獨享，而是透過分享與合作才能放大成果。月初需要一些時間來調整步伐，學會釋放壓力，才能迎接後續的能量高漲。

在愛情方面，彼此依靠的感覺更深，情感連結愈加穩固。到了月中之後，能量轉強，自信心無形中爆棚，甚至可能主動迎接挑戰或麻煩。單身的白羊，本月有機會遇見讓你心動的眼緣之人。至於財運，四月對白羊而言相當暢通，適合積極把握機會。

幸運數字： 6，22，0

金牛座（4月20日-5月20日）—寶劍六（ Six of Swords）

四月對金牛座而言，是一個逐步走向自我修復與心靈療癒的月份。天王星即將在月底離開金牛座，你終於能感受到壓力的釋放，回歸真實的自己。「寶劍六」象徵過渡與喘息，提醒你放下不必要的執着，迎接更自在的生活。

隨著金星入駐金牛，能量轉為柔和，你會逐漸感受到平靜與安心，生活節奏也更貼近內心需求。感情方面，「寶劍六」的訊息是：學會釋懷，才能讓關係延續。單身的金牛雖然暫時未必遇上理想對象，但這段時間正好用來整理自己，培養安定的心境。

幸運數字： 5、12、28

雙子座（5月21日-6月21日）—錢幣八 （Eight of Pentacles ）

四月對雙子座而言，是一個轉型的關鍵月份，尤其在下半月能量更為強烈。金星進入雙子座，讓你的魅力爆棚，社交吸引力大增；同時天王星重返雙子座，開啟長達七年的個人革新周期。你可能突然渴望突破舊有模式，活得更真實，甚至選擇暫時遠離社交媒體，專注於自我探索。

在工作方面，你展現出前所未有的專注與精進，對細節的掌握幾近完美，讓成果更具質感。愛情層面則是燦爛而充滿喜悅，每一天都能感受到心花怒放的甜蜜。即使是單身的雙子，也不會覺得孤單，因為自我魅力與生活的豐富感已足以填滿心靈。

幸運數字： 8、15、27

巨蟹座（6月22日-7月22日）—皇后（Empress）

四月對巨蟹座而言，是事業能量高度集中的月份。五星連珠或火星進入事業宮，讓你感受到忙碌與責任重大，但同時也帶來表現突出的機會，為加速躍遷鋪路。「皇后」牌象徵著努力與領導力的回報，你在扮演關鍵角色時，將收穫認可與豐盛。

在人際與感情方面，皇后牌延續著簡單、自然的氛圍，你容易與人打成一片，也喜歡營造浪漫。單身的巨蟹座，可能會遇到舊情復燃的情境，帶來意想不到的心動。

幸運數字： 75，76

獅子座（7月23日-8月22日）—魔杖五（ Five of Wands）

四月對獅子座而言，是由內而外徹底轉型的月份。第九宮被點亮，象徵擴張、學習與遠見，帶來冒險精神與新視野。月底的人事變動可能影響你的人生方向，提醒你保持彈性與洞察力。「權杖五」正好呼應這股能量：在混亂中求勝，職場競爭與衝突可能來自意見分歧、團隊拉扯，或是你內心多重目標的拉鋸，讓你難以取捨。但這些挑戰也正是磨練你突破的契機。

在人際與感情方面，小爭執與溝通誤會時有發生。有伴者若能以貼心的禮物或浪漫心思化解摩擦，反而能增進感情。單身的獅子則在轉型能量中，容易吸引新鮮的交流與火花。

幸運數字： 2、17、24

處女座 （8月23日-9月22日）—魔術師（Magician ）

四月對處女座而言，是事業與人生方向的關鍵轉型期。關鍵詞是「咆哮與吶喊」，象徵你在聲望、角色定位與技能突破上迎來新局面。「魔術師」牌正好呼應這股能量，你有能力掌控變化，把混亂轉化為魔法般的成果。在工作上，魔術師象徵新機會與主動出擊，可能帶來項目談判的成功。處女座的細膩特質與魔術師的執行力結合，讓你成為「高效顯化者」，能將想法落實為具體成果。

在人際與感情方面，魔術師為伴侶帶來歡樂與魅力展現，讓關係更有火花。單身的處女座，正是轉型的好時機，不妨重新定位自己對伴侶的期待與要求，為未來的愛情鋪路。

幸運數字： 6、15、24

天秤座（ 9月23日-10月22日）—魔杖一 （Ace of Wands ）

四月對天秤座而言，是「關係覺醒」的起點，這個課題將在未來七年持續摸索與深化。月底天王星正式進入你的第九宮，帶來遠見、學習、出國機會與人生哲學的轉變，開啟全新的探索旅程。「魔杖一」象徵結束過去的猶豫與等待，火象能量加持下，你的熱情被點燃，工作成為四月最耀眼的主題。這張牌暗示新機會的到來，特別適合跨界嘗試或考慮國際公司相關工作，為事業注入新方向。

在人際與感情方面，能量顯示可能有變動，關係較為反覆。有伴者需要更多耐心與溝通；單身的天秤則可把握時機，勇敢示愛，展現真誠的魅力。

幸運數字： 4、18、22

天蠍座（ 10月23日-11月21日）—錢幣四 （Four of Pentacles ）

四月對天蠍座而言略顯吃力，因為能量正在顛覆你的三觀。4月25至26日，過去七年天王星在金牛座第七宮的影響正式結束，並踏入第八宮，開啟全新的循環——涉及共享資源、財務轉型、深度親密連結與心理層面的蛻變。「錢幣四」正好呼應財務能量，提醒你在財政上負擔較重，需要保持謹慎。事業方面，為了鞏固職位與安全感，務實的態度最為重要，耐心經營才能建立穩固基礎。

在人際與感情上，錢幣四也帶出強烈的佔有慾，提醒你要收斂，避免過度控制。單身的天蠍座在這個關鍵時刻，應避免過快投入，先確立自我界線，才能迎來更健康的連結。

幸運數字： 2、7、11

人馬座（ 11月22日-12月21日）—錢幣一（ Ace of Pentacles ）

四月對射手座而言充滿不確定因素，你的第五宮被點亮，涉及創意、快樂與家庭課題，特別是修補父母與子女的關係。這段時間，你需要深入思考自由與承諾之間的平衡，找到真正適合自己的定位。「錢幣一」象徵事業上的異常良好發展，甚至可能跨領域展現專長。許多跡象顯示，這是你今年第一個事業黃金期，對升遷或創業特別有利。你的樂觀與這張牌的務實能量結合，令收入更穩定，事業基礎更牢固。

在人際與感情方面，錢幣王牌帶來實質性的討論，有伴者可能希望你能給予更明確的陪伴與相處時間。單身的射手則可透過務實的交流，逐步建立真誠的連結。

幸運數字： 1、9、18

摩羯座 （12月22日-1月19日）—公義（Justice）

四月的摩羯座，心中最強烈的渴望就是「得到平等對待」。4月25至26日開始，天王星將長期影響你的第六宮，涉及日常工作、健康與生活習慣，開啟長達七年的新循環。這段時間，你可能需要重新適應工作模式，學習新工具與科技，並在「工作與生活平衡」上找到新的節奏。「公義」牌在滿月時格外觸動人心，象徵合約簽訂、升遷或評估，以及職場中公正的解決方案。它也暗示你過去的努力將獲得認可，帶來公平的回報。事業上，務實與堅持是關鍵，能幫助你建立安全感與穩固的基礎。

在人際與感情方面，正義牌提醒你可能會與公事相關的人產生拉扯，這段關係既有好處也有壞處，需要你做出明智的抉擇，避免拖延。單身的摩羯則要在追求公平與真誠的基礎上，慎重選擇合適的連結。

幸運數字：2、7、11

水瓶座 （1月20日-2月18日）—吊人（ Hanged Man ）

四月的水瓶座顯得欠缺動力，傾向「躺平」渡過。你的第五宮被點亮，涉及創意、自我表達與戀愛觀的改變，生活態度也隨之轉型。「吊人」正好呼應這股能量，提醒你暫時進入待機模式，慢慢觀察，用智慧去調整內在狀態。

在事業方面，工作動力不足，進度暫緩，甚至經常加班而感到疲憊。但到了月尾，副業靈感可能突然湧現，為你帶來新的方向。感情與人際則顯得膠着，容易出現冷戰或溝通不暢。此時不宜過於主動，先觀察與沉澱，等待更合適的時機再表達心意。

幸運數字：1、9、18

雙魚座 （2月19日-3月20日）—聖杯七（ Seven of Cups）

四月對雙魚座而言，是一個爭取資源的關鍵期。第四宮被點亮，涉及根基、居住環境與家庭關係，可能出現突然搬家、家庭重塑或徹底更新的情況。這正因為海王星結束了長達十四年以上在雙魚座的影響，為你開啟全新的起點。「聖杯七」正好呼應這股能量，象徵你渴望重啟許多事物。事業與工作方面，四月機會繁多，甚至讓人眼花繚亂，有利於鞏固財務基礎。但聖杯七提醒你不要被表面容易得到的事物迷惑，必須仔細評估哪些真正可行，並符合長期價值。

在人際與感情方面，提示要避免分散精力，切忌多心。單身的雙魚座可能會遇到眾多追求者或約會機會，但其中不乏「霧水桃花」，需要保持清醒，才能找到真正值得投入的連結。

幸運數字： 3、5、6

註：星座學說並非精密科學，全部內容只供參考。