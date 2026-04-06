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明知故犯的出軌，是性沉溺導致性慾失控，還是選擇不去控制？
Love Philosophy

明知故犯的出軌，是性沉溺導致性慾失控，還是選擇不去控制？

性治療師手記
古錦榮
性治療師手記

　　一段幸福的性關係，不在於床上性技巧多變，而是每次對像都是同一個人。

 

　　「老婆唔畀我返屋企，佢話如果我返去住，佢就同個仔搬走。呢兩個月，我返咗阿媽度住」他對我說：「佢呢次嘅反應同態度比以前決絕。」

 

　　「呢次……以前……」，意味曾有前科。

 

　　他的出軌行為，不是初犯，也不是再犯，而是重覆犯。他曾跟已婚女同事上床、網上Flirt女找SP，「揼邪骨」服務、北上工作時召妓……他結婚十年，除了初婚頭兩年保持到專一，之後斷斷續續跟不同女人有性行為。以往出軌被揭發，他即時認錯而太太很快就原諒；這次面對太太的決絕，他開始擔心會失去這個家。

 

　　「嗰啲女人，我全部都無放感情，剩係上床。」他對太太說。

 

　　「出軌就係出軌，有無感情有乜嘢分別！問題係你明知故犯。」太太斥罵他。

 

　　「我知係我錯，我承認係自己控制得唔好。」他停了兩秒後對太太說：「可能我有性沉溺。」

 

　　那一天他在輔導室內問我：「我係咪性沉溺？」

 

　　「如果你有性沉溺，對你嘅情況有乜嘢影響？」我問他。

 

　　「如果因為性沉溺，唔知老婆會唔會覺得係因為我有病，控制唔到，原諒我嘅機會大啲。」他對我說。

 

　　大部份人都不想被標籤、被歧視，他卻寧願透過自我標籤（self-labelling）去換取被寛待的機會。

 

　　性沉溺其中一個特徵，是在性方面出現了強逼性的思想或行為(Obsessive Thought and Compulsive Act)，導致「唔想唔得、唔做唔得」的失控；協當事人找回對性行為和性表達的自主和恰當管理，是治療的主要方向。

 

　　「你搬咗去阿媽住嘅呢兩個月，性行為嘅情況係點？」我問他。

 

　　「搞到咁大鑊，仲敢出去搞咩！而家有需要，都係睇吓AV，自己搞掂。」相比以前每個月都會找人上床的情況，他形容已經「改善」了不少。

 

　　在他身上，我似乎看不到有「唔想唔得、唔做唔得」的失控，反而顯示到有自我管理能力，調較至「可以唔想、可以唔做」的自制。

 

　　他是性沉溺、是失控嗎？抑或，他有能力選擇自主，也可以容許自己失控？

 

　　有些人承認有病，是想清楚問題核心；有些人選擇有病，卻會令問題核心更加模糊。

 

Tags:#兩性#性治療師#性治療#情感關係#愛情#Love Philosophy#出軌#性沉溺#性#婚姻
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