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《末日聖母號》——總有一個活下去的原因
Movie & Drama

《末日聖母號》——總有一個活下去的原因

ChatENT
月巴氏
ChatENT
PHOTO:電影劇照

　　看任何一齣電影，至少總有一個原因。

 

　　有理由相信，當天在閒日下午場次和我一起看《末日聖母號》（Project Hail Mary）的人，各有各入場的原因。

 

　　我的原因：Ryan Gosling——不是他本人，而是他的角色Ryland。

 

《末日聖母號》——總有一個活下去的原因

Ryan Gosling飾演Ryland，從沒想過自己會坐上太空船成為拯救地球的人。

 

　　太陽正被侵蝕，在不久將來肯定嚴重影響地球上的人類；各國科學家拋開顧忌坐低研究，總算想出一個可能方案，但需要派太空人前往某個遙遠星體，問題是，燃料僅足夠應付去程，換言之，送死。

 

　　Ryland就是其中一名參與這個必死任務的人。

 

　　但他根本從來沒想過自己會有份。

 

　　回到上世紀90年代，我們受過《天煞—地球反擊戰》（Independence Day）或《絕世天劫》（Armageddon）之類的洗禮，地球大難當前，必定有英雄出現，英雄數目當然不多，一Team人甚或一個人，例如《天煞》裏最重要的英雄，就是美國總統，親自駕駛戰機毀滅外星人太空船，當年在戲院目睹這一幕，一邊驚歎眼前CG，一邊深感黐線。

 

《末日聖母號》——總有一個活下去的原因

電影劇照

 

　　是的，在我成長的年代，習慣了在大銀幕看那些天生就注定是英雄的英雄。《末日聖母號》的主角，在以前絕對做不成主角，而只會是那些匿在主角身後的不起眼配角，典型書蟲，怕事，懦弱，事實上Ryland正是這一類人，擁有高學歷高智慧，發表的論文論點太驚人，驚人到被學術界排擠，鬱鬱不得志，去了教初中；他沒有家人，沒有朋友，沒有愛人（和仇人），他沒有牽掛也再沒有理想，他固然是Somebody，同時是沒人在意的Nobody。

 

《末日聖母號》——總有一個活下去的原因

Ryland是科學天才，卻去了教中學。（圖片來源：電影劇照）

 

　　這麼一個在情感上與世隔絕的人，竟然成為拯救地球的人。

 

　　於是這齣《末日聖母號》有的不只是太空戲，還有大量在地球發生的故事，以插敘倒敘方式，描述Ryland的孤獨，跟同樣孤獨的行動召集人Eva，一種算不上友情，而是世上只有你明白我 / 我明白你的共鳴。

 

《末日聖母號》——總有一個活下去的原因

發生在地球的段落，主要描寫Ryland和Eva的關係。

 

《末日聖母號》——總有一個活下去的原因

地球大難當前，各國科學家人才總算想出一個可能方案。

 

《末日聖母號》——總有一個活下去的原因

飾演Eva的是《墮下的對證》（Anatomy of a Fall）女主角Sandra Hüller。這一場，極精彩。

 

　　Ryland真真正正的朋友竟然是在太空遇上。他找到活下去的理由。

 

　　原著小說我沒有看，Phil Lord and Christopher Miller拍的電影很聰明，聰明在糅合了《E.T.外星人》（E.T. the Extra-Terrestrial）、《星際啟示錄》（Interstellar）、《引力邊緣》（Gravity）等等太空 / 科幻片的感覺，更難得是由始至終，沒有失衡，沒有變成純粹感性或一味驚險刺激，令看的人，漸漸明白Ryland，體諒他，緊張他，成為他。

 

《末日聖母號》——總有一個活下去的原因

Phil Lord and Christopher Miller這對拍檔對上一次導演作品已經是《LEGO英雄傳》（The Lego Movie）和《囧探出更》（22 Jump Street），之後多年都任監製，例如《蜘蛛俠：跳入蜘蛛宇宙》（英文：Spider-Man: Into the Spider-Verse）。

 

　　在這個沒有英雄（但好多人自以為英雄）的年代，我們都在某程度上屬於Ryland這類人，需要找活著的勇氣，而前提是必先找到活下去的原因。

 

Tags:#末日聖母號#電影#影評#Ryan Gosling#Ryland#Project Hail Mary
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