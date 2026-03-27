歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容
政經專訪

【專訪】赤馬紅羊燒到埋身點部署？張芯熏師傅推介催吉避凶之選！
九運馬年時間過得特別快？數字排毒+心理賬戶建立+心智敏銳度提...
影視娛樂 玄來更精彩

九運馬年時間過得特別快？數字排毒+心理賬戶建立+心智敏銳度提...
北倫敦男裝古著聖地:Mr Vintage Fayre 尋寶攻...
Fashion The Dapper Style

北倫敦男裝古著聖地:Mr Vintage Fayre 尋寶攻...
diva
全文搜索
Facebook Instagram
股票
美股
Highlight:
【美股頁面大革新】立即探索新功能！
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
Art Basel 2026精選：ZORO 10數碼與人類的連結、江記現場砸碎作品直擊價格與價值的矛盾
Artcation

Art Basel 2026精選：ZORO 10數碼與人類的連結、江記現場砸碎作品直擊價格與價值的矛盾

TEXT:Helena HauPHOTO:Helena Hau

　　藝術月的重頭戲 Art Basel 於日前揭幕，展會匯聚來自 41 個國家、240 間畫廊，呈現大型裝置、雕塑、繪畫、攝影與表演等多元媒介。首日預展人潮湧動，觀眾穿梭於各類作品之間，從國際頂尖畫廊到新銳藝術家悉數登場。DIVA 編輯部特別精選幾件亮眼之作，與大家分享。

 

Art Basel 2026精選：ZORO 10數碼與人類的連結、江記現場砸碎作品直擊價格與價值的矛盾

 

全新數碼藝術展區ZORO 10

 

Art Basel 2026精選：ZORO 10數碼與人類的連結、江記現場砸碎作品直擊價格與價值的矛盾

 

　　全新數碼藝術展區ZORO 10 首次登陸亞洲，以數碼藝術為核心，瞬間成為焦點。14 個參展單位帶來沉浸影像、互動裝置等多樣作品，既拓展了數碼媒介的藝術邊界，也映照出我們所處的數碼時代。

 

Art Basel 2026精選：ZORO 10數碼與人類的連結、江記現場砸碎作品直擊價格與價值的矛盾

sprey Studio, London

 

Art Basel 2026精選：ZORO 10數碼與人類的連結、江記現場砸碎作品直擊價格與價值的矛盾

Fellowship X ARTXCODE

 

ZORO 10 – AOTM Gallery

DeeKay Solo Exhibition

 

　　南韓數碼藝術家 DeeKay Kwon 透過早起懷舊電子遊戲的視覺語言，將心理狀態化為可讀的動態形象。透過遊戲化的簡化，探索人的內心世界。AOTM Gallery今次帶來了他的個展，展出新作《I WANNA RUN!》、《R U OK?》、《Invisible Stories》等。其中，《Invisible Stories》由三塊巨型LED組成的作品，描繪了都市的節奏與人潮，呈現急促的城市日常。每位行走的小人身上都附有字句，如 late for work、missed flight、trying to survive、battling cancer、wants a baby，折射出當下人們的內心世界，以電子遊戲的視覺語言，探索心理狀態與都市情感，包括外在與內在、鎮定與脆弱、光明與黑暗、追尋與倦怠的內心狀態。除了可以在展廳見到藝術家的作品外，由Art basel香港展會與旅發局共同委約創作的作品《DeePle The People》更在中環會所大廈外牆上亮相，將像素群像直接嵌入城市肌理，成為公共空間的一部分。

 

Art Basel 2026精選：ZORO 10數碼與人類的連結、江記現場砸碎作品直擊價格與價值的矛盾

DeeKay《Invisible Stories》2026

 

Art Basel 2026精選：ZORO 10數碼與人類的連結、江記現場砸碎作品直擊價格與價值的矛盾

《Invisible Stories》局部

Art Basel 2026精選：ZORO 10數碼與人類的連結、江記現場砸碎作品直擊價格與價值的矛盾

DeeKay《I WANNA RUN!》2026

 

ZORO 10 – Fellowship X ARTXCODE

《遞迴》（Recursions）by Sougwen Chung

 

　　藝術家鍾愫君 Sougwen Chung 的大型長卷《遞迴》（Recursions），聚焦於人與數碼之間的關係。作品結合行為藝術、繪畫、機械臂與光影裝置，探索科技如何與人類創作交織。透過生物感測器的輸入，藝術家的動作得以延伸並回響於亞麻布上，實時呈現人類意圖與機械回應的遞迴交換。

 

Art Basel 2026精選：ZORO 10數碼與人類的連結、江記現場砸碎作品直擊價格與價值的矛盾

Art Basel 2026精選：ZORO 10數碼與人類的連結、江記現場砸碎作品直擊價格與價值的矛盾

 

ZORO 10 – Starbuck X Visualize Value 

《藝術的對話》（The Art of Conversation）by Jack Butcher

 

　　藝術家 Jack Butcher 的裝置《藝術的對話》（The Art of Conversation），以藝術為媒介探討不確定性與人際交流。作品將隨機分配的杯墊轉化為主動連結的邀請，觀眾可透過交換限量骰子圖案杯墊集齊一至六，便可於展位兌換一次擲骰機會（價值港幣 690 元），並獲得相應的限量收藏品。作品強調：藝術的價值不僅存在於物件本身，更在於參與過程中激發的互動、連結與共享經驗。

 

Art Basel 2026精選：ZORO 10數碼與人類的連結、江記現場砸碎作品直擊價格與價值的矛盾

Art Basel 2026精選：ZORO 10數碼與人類的連結、江記現場砸碎作品直擊價格與價值的矛盾

 

LIN LIN Gallery 大未來林舍畫廊 Booth 3E03

《見山》系列by徐華翎

 

Art Basel 2026精選：ZORO 10數碼與人類的連結、江記現場砸碎作品直擊價格與價值的矛盾

 

　　大未來林舍畫廊帶來當代女性藝術家徐華翎的代表作《見山》系列。作品以女性為靈感，筆觸輕柔如紗，透徹而朦朧。工筆細膩整潔，卻同時散發柔美氛圍，將女性身體融入山水意象之中。正如「見山是山，見水是水；見山不是山，見水不是水；見山還是山，見水還是水」的哲思，作品在虛幻與真實之間遊走，呈現心境的流轉與想像。

 


 

Art Basel 2026精選：ZORO 10數碼與人類的連結、江記現場砸碎作品直擊價格與價值的矛盾

Art Basel 2026精選：ZORO 10數碼與人類的連結、江記現場砸碎作品直擊價格與價值的矛盾

 

Grotto Fine Art 嘉圖畫廊 Booth 1C02

 

　　喜愛工筆畫的觀眾，不妨留意嘉圖畫廊帶來的香港本地藝術家作品，包括邱榮豐、陳鈞樂、沈君怡、熊海與熊輝。其中，陳鈞樂與沈君怡尤以工筆見長，將當下香港的景象融入水墨語境。陳鈞樂的新作《洞天納島》以當代語言轉化傳統意象，在細膩筆觸中展現記憶、想像與哲思的交錯，正如藝術家所描述般——「微小的洞窟能收納宇宙，而浩瀚的天地在星空下，也不過是另一重洞天」。

 

Art Basel 2026精選：ZORO 10數碼與人類的連結、江記現場砸碎作品直擊價格與價值的矛盾

陳鈞樂《洞天納島》2026

Photo：Instagram @kwanlok.ink

 

Art Basel 2026精選：ZORO 10數碼與人類的連結、江記現場砸碎作品直擊價格與價值的矛盾

《洞天納島》局部

 

　　沈君怡的《被放逐的漂流》描繪三艘在狂風中漂泊的躉船。這些船隻雖龐大厚重，卻在大海裏只能隨波逐流。船上的松樹在狹窄空間裏迎風搖曳，在無盡航程中孤寂與掙扎。

 

Art Basel 2026精選：ZORO 10數碼與人類的連結、江記現場砸碎作品直擊價格與價值的矛盾

沈君怡《被放逐的漂流》2026

Photo：Instagram @arsimsim 

 

Art Basel 2026精選：ZORO 10數碼與人類的連結、江記現場砸碎作品直擊價格與價值的矛盾

《被放逐的漂流》局部

Photo：Instagram @arsimsim

 

Art Basel 2026精選：ZORO 10數碼與人類的連結、江記現場砸碎作品直擊價格與價值的矛盾

邱榮豐作品

 

貝浩登畫廊Booth 1D24：《毒藥女孩》by Lauren Tsai

 

　　如果去年曾留意置地廣場中庭，你一定對蘿倫·蔡（Lauren Tsai）的首個裝置藝術個展《My Dream : Our Hill》印象深刻。今年，貝浩登（Perrotin Gallery）特別設立獨立展區，呈現她的全新裝置雕塑《毒藥女孩》（Poison Little Girl）。作品延續她標誌性的角色 Astrid的故事，涵蓋素描、繪畫、雕塑等多元媒介。這次展出被視為她洛杉磯個展《The Dying World》的縮影版本，重現童年故居的痕跡，作品圍繞記憶、時間與自我狀態的探索。

 

Art Basel 2026精選：ZORO 10數碼與人類的連結、江記現場砸碎作品直擊價格與價值的矛盾

蘿倫·蔡《毒藥女孩》（Poison Little Girl）2026

 

匯聚空間Encounters 

 

　　聚焦大型裝置的展區 Encounters 今年匯聚 12 位藝術家，作品涵蓋霓虹燈、紡織、影像、陶瓷等多元媒介，以回應氣候變化、藝術市場與資本主義等議題。

 

Art Basel 2026精選：ZORO 10數碼與人類的連結、江記現場砸碎作品直擊價格與價值的矛盾

胡尹萍《土豆是長在樹上的》2025

 

Art Basel 2026精選：ZORO 10數碼與人類的連結、江記現場砸碎作品直擊價格與價值的矛盾

楊子寬《流山》2018

 

匯聚空間Encounters：gdm 爍樂畫廊Hall3 EN7

《價／值／饕餮》by 江記

 

　　由 gdm 爍樂畫廊呈現的動畫導演及視覺藝術家江記（江康泉）新作《價／值／饕餮》（2026），由兩組霓虹裝置構成。作品以中國上古神獸「饕餮」為意象，象徵慾望與貪婪，並置於具影響力的藝術交易展會之中，直面藝術市場與價值的張力。「饕」「餮」的背後是另外兩件霓虹裝置——「PRICE」與「VALUE」。作品的獨特之處在於，藏家只能在「價格」與「價值」之間二選其一；當收藏完成，藝術家便會將另一件砸碎，破碎的霓虹光管化作作品的另一種形態。這個行為直指藝術市場的矛盾，提醒觀者勿讓「價格」主宰「價值」。

 
 

Art Basel 2026精選：ZORO 10數碼與人類的連結、江記現場砸碎作品直擊價格與價值的矛盾

Art Basel 2026精選：ZORO 10數碼與人類的連結、江記現場砸碎作品直擊價格與價值的矛盾

江記（江康泉）新作《價／值／饕餮》（2026）

Photo: Instagram @ galeriedumonde

 

更多其他作品

 

Art Basel 2026精選：ZORO 10數碼與人類的連結、江記現場砸碎作品直擊價格與價值的矛盾

Art Basel 2026精選：ZORO 10數碼與人類的連結、江記現場砸碎作品直擊價格與價值的矛盾

Art Basel 2026精選：ZORO 10數碼與人類的連結、江記現場砸碎作品直擊價格與價值的矛盾

Art Basel 2026精選：ZORO 10數碼與人類的連結、江記現場砸碎作品直擊價格與價值的矛盾

Art Basel 2026精選：ZORO 10數碼與人類的連結、江記現場砸碎作品直擊價格與價值的矛盾

Art Basel 2026精選：ZORO 10數碼與人類的連結、江記現場砸碎作品直擊價格與價值的矛盾

Art Basel 2026精選：ZORO 10數碼與人類的連結、江記現場砸碎作品直擊價格與價值的矛盾

Art Basel 2026精選：ZORO 10數碼與人類的連結、江記現場砸碎作品直擊價格與價值的矛盾

 

Art Basel Hong Kong

公眾開放日

3月27日（星期五）下午 2 時至晚上 8 時

3月28日（星期六）下午 2 時至晚上 8 時

3月29日（星期日）中午 12時至下午 6 時

查詢：Art Basel

 

Tags:#Art Basel#巴塞爾香港#巴塞爾#藝術三月#藝術月
Add a comment ...Add a comment ...
更多Art & Living文章
2026 勞力士中國海帆船賽：在未知中揚帆，探索運動的邊界
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處