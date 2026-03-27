Art Basel 2026精選：ZORO 10數碼與人類的連結、江記現場砸碎作品直擊價格與價值的矛盾

藝術月的重頭戲 Art Basel 於日前揭幕，展會匯聚來自 41 個國家、240 間畫廊，呈現大型裝置、雕塑、繪畫、攝影與表演等多元媒介。首日預展人潮湧動，觀眾穿梭於各類作品之間，從國際頂尖畫廊到新銳藝術家悉數登場。DIVA 編輯部特別精選幾件亮眼之作，與大家分享。

全新數碼藝術展區ZORO 10

全新數碼藝術展區ZORO 10 首次登陸亞洲，以數碼藝術為核心，瞬間成為焦點。14 個參展單位帶來沉浸影像、互動裝置等多樣作品，既拓展了數碼媒介的藝術邊界，也映照出我們所處的數碼時代。

ZORO 10 – AOTM Gallery

DeeKay Solo Exhibition

南韓數碼藝術家 DeeKay Kwon 透過早起懷舊電子遊戲的視覺語言，將心理狀態化為可讀的動態形象。透過遊戲化的簡化，探索人的內心世界。AOTM Gallery今次帶來了他的個展，展出新作《I WANNA RUN!》、《R U OK?》、《Invisible Stories》等。其中，《Invisible Stories》由三塊巨型LED組成的作品，描繪了都市的節奏與人潮，呈現急促的城市日常。每位行走的小人身上都附有字句，如 late for work、missed flight、trying to survive、battling cancer、wants a baby，折射出當下人們的內心世界，以電子遊戲的視覺語言，探索心理狀態與都市情感，包括外在與內在、鎮定與脆弱、光明與黑暗、追尋與倦怠的內心狀態。除了可以在展廳見到藝術家的作品外，由Art basel香港展會與旅發局共同委約創作的作品《DeePle The People》更在中環會所大廈外牆上亮相，將像素群像直接嵌入城市肌理，成為公共空間的一部分。

ZORO 10 – Fellowship X ARTXCODE

《遞迴》（Recursions）by Sougwen Chung

藝術家鍾愫君 Sougwen Chung 的大型長卷《遞迴》（Recursions），聚焦於人與數碼之間的關係。作品結合行為藝術、繪畫、機械臂與光影裝置，探索科技如何與人類創作交織。透過生物感測器的輸入，藝術家的動作得以延伸並回響於亞麻布上，實時呈現人類意圖與機械回應的遞迴交換。

ZORO 10 – Starbuck X Visualize Value

《藝術的對話》（The Art of Conversation）by Jack Butcher

藝術家 Jack Butcher 的裝置《藝術的對話》（The Art of Conversation），以藝術為媒介探討不確定性與人際交流。作品將隨機分配的杯墊轉化為主動連結的邀請，觀眾可透過交換限量骰子圖案杯墊集齊一至六，便可於展位兌換一次擲骰機會（價值港幣 690 元），並獲得相應的限量收藏品。作品強調：藝術的價值不僅存在於物件本身，更在於參與過程中激發的互動、連結與共享經驗。

LIN LIN Gallery 大未來林舍畫廊 Booth 3E03

《見山》系列by徐華翎

大未來林舍畫廊帶來當代女性藝術家徐華翎的代表作《見山》系列。作品以女性為靈感，筆觸輕柔如紗，透徹而朦朧。工筆細膩整潔，卻同時散發柔美氛圍，將女性身體融入山水意象之中。正如「見山是山，見水是水；見山不是山，見水不是水；見山還是山，見水還是水」的哲思，作品在虛幻與真實之間遊走，呈現心境的流轉與想像。





Grotto Fine Art 嘉圖畫廊 Booth 1C02

喜愛工筆畫的觀眾，不妨留意嘉圖畫廊帶來的香港本地藝術家作品，包括邱榮豐、陳鈞樂、沈君怡、熊海與熊輝。其中，陳鈞樂與沈君怡尤以工筆見長，將當下香港的景象融入水墨語境。陳鈞樂的新作《洞天納島》以當代語言轉化傳統意象，在細膩筆觸中展現記憶、想像與哲思的交錯，正如藝術家所描述般——「微小的洞窟能收納宇宙，而浩瀚的天地在星空下，也不過是另一重洞天」。

沈君怡的《被放逐的漂流》描繪三艘在狂風中漂泊的躉船。這些船隻雖龐大厚重，卻在大海裏只能隨波逐流。船上的松樹在狹窄空間裏迎風搖曳，在無盡航程中孤寂與掙扎。

貝浩登畫廊Booth 1D24：《毒藥女孩》by Lauren Tsai

如果去年曾留意置地廣場中庭，你一定對蘿倫·蔡（Lauren Tsai）的首個裝置藝術個展《My Dream : Our Hill》印象深刻。今年，貝浩登（Perrotin Gallery）特別設立獨立展區，呈現她的全新裝置雕塑《毒藥女孩》（Poison Little Girl）。作品延續她標誌性的角色 Astrid的故事，涵蓋素描、繪畫、雕塑等多元媒介。這次展出被視為她洛杉磯個展《The Dying World》的縮影版本，重現童年故居的痕跡，作品圍繞記憶、時間與自我狀態的探索。

匯聚空間Encounters

聚焦大型裝置的展區 Encounters 今年匯聚 12 位藝術家，作品涵蓋霓虹燈、紡織、影像、陶瓷等多元媒介，以回應氣候變化、藝術市場與資本主義等議題。

匯聚空間Encounters：gdm 爍樂畫廊Hall3 EN7

《價／值／饕餮》by 江記

由 gdm 爍樂畫廊呈現的動畫導演及視覺藝術家江記（江康泉）新作《價／值／饕餮》（2026），由兩組霓虹裝置構成。作品以中國上古神獸「饕餮」為意象，象徵慾望與貪婪，並置於具影響力的藝術交易展會之中，直面藝術市場與價值的張力。「饕」「餮」的背後是另外兩件霓虹裝置——「PRICE」與「VALUE」。作品的獨特之處在於，藏家只能在「價格」與「價值」之間二選其一；當收藏完成，藝術家便會將另一件砸碎，破碎的霓虹光管化作作品的另一種形態。這個行為直指藝術市場的矛盾，提醒觀者勿讓「價格」主宰「價值」。





更多其他作品

Art Basel Hong Kong

公眾開放日

3月27日（星期五）下午 2 時至晚上 8 時

3月28日（星期六）下午 2 時至晚上 8 時

3月29日（星期日）中午 12時至下午 6 時

查詢：Art Basel