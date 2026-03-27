歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

22
五月
尖沙咀香港文化中心｜吳冠中藝術贊助跨界系列： 大型舞蹈詩《之間──吳冠中水墨行》 尖沙咀香港文化中心｜吳冠中藝術贊助跨界系列： 大型舞蹈詩《之間──吳冠中水墨行》
文化藝術 劇場
尖沙咀香港文化中心｜吳冠中藝術贊助跨界系列： 大型舞蹈詩《之間──吳冠中水墨行》
推介度：
22/05/2026 - 24/05/2026
06
六月
紅磡香港體育館｜星級班底打造！羅啟豪聯乘譚輝智6月6日紅館舉行「雙星演唱會」演唱會創作總監鄭丹瑞希望他們接受這個考驗 紅磡香港體育館｜星級班底打造！羅啟豪聯乘譚輝智6月6日紅館舉行「雙星演唱會」演唱會創作總監鄭丹瑞希望他們接受這個考驗
大型盛事 文化藝術
紅磡香港體育館｜星級班底打造！羅啟豪聯乘譚輝智6月6日紅館舉行「雙星演唱會」演唱會創作總監鄭丹瑞希望...
推介度：
06/06/2026
diva
全文搜索
Facebook Instagram
股票
美股
Highlight:
【美股頁面大革新】立即探索新功能！
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
澳門米芝蓮一星無國界料理：紅魔蝦、黑金鮑、芝麻奶海膽松露麵，風味與美感的對話
Dining

澳門米芝蓮一星無國界料理：紅魔蝦、黑金鮑、芝麻奶海膽松露麵，風味與美感的對話

「世」界味覺之旅
Saii Lee
「世」界味覺之旅

　　最近來到位於澳門美獅美高梅酒店剛剛蟬聯米芝蓮一星殊榮的「雅吉」AJI，品嚐餐廳主理人及美獅美高梅行政副總廚潘思薈Pan Sihui炮製的新菜單 - 「品味體驗12.0」。記得對上一次到訪已經差不多有兩個年頭，那時餐廳還未摘星，這次重訪是AJI晉身星級餐廳後的第一次，一切來得太期待。

 

澳門米芝蓮一星無國界料理：紅魔蝦、黑金鮑、芝麻奶海膽松露麵，風味與美感的對話

 

　　Chef Pan成長於新加坡，年少時於Culinary Institute of America學習廚藝，畢業後到了北京、上海、新加坡和法國多間知名餐廳工作，形成了大廚以後的無國界限制烹調理念，不會被定義為某個菜系的廚師，以精湛的廚藝為客人炮製出充滿亞洲風味的佳餚美饌。

 

澳門米芝蓮一星無國界料理：紅魔蝦、黑金鮑、芝麻奶海膽松露麵，風味與美感的對話

 

　　我們安坐於擁有半圓形開放式廚房設計的席前吧枱位置，能夠近距離欣賞Chef Pan與團隊的烹飪風采，亦方便主廚和大家互動，從而獲得獨一無二的用餐體驗。

 

　　先來幾款餐前小吃，包括入口外酥脆內鬆軟的迷你菠蘿包，外層以芝士添香，裡面餡料加入了自家製菠蘿醬和薄荷葉，所以這個是名副其實能吃到菠蘿味道的菠蘿包。另一款小點心是一個綠色小撻，以Chef Pan兒時常吃到的新加坡街頭小吃Otak-Otak為靈感，讓客人可以細味一下大廚的家鄉風味。最後是一個賣相可愛的迷你啤酒，用上新疆的啤酒花，海南的百香果，做成像極了啤酒模樣的飲料，味道清爽甘甜，簡單討喜。

 

澳門米芝蓮一星無國界料理：紅魔蝦、黑金鮑、芝麻奶海膽松露麵，風味與美感的對話

澳門米芝蓮一星無國界料理：紅魔蝦、黑金鮑、芝麻奶海膽松露麵，風味與美感的對話

澳門米芝蓮一星無國界料理：紅魔蝦、黑金鮑、芝麻奶海膽松露麵，風味與美感的對話

 

　　當晚的麵包用上日本越光米製作，吃時口感酥脆鬆軟，配上以發酵過的木魚花製成的牛油，一啖入口，是香噴噴的味道。

 

澳門米芝蓮一星無國界料理：紅魔蝦、黑金鮑、芝麻奶海膽松露麵，風味與美感的對話

 

　　Alaskan King Crab – 用上鮮度十足的阿拉斯加蟹入饌，置底是以棕糖、椰子、青檸、魚露、蝦膏發酵製成，充滿新加坡風味的自家製羅勒醬，上面舖上蟹肉、蟹膏，灑上蓮霧雪，再搭配時令配菜，吃時把配菜推向碗裡面，用湯匙從上往下舀，讓帝王蟹肉充分裹上羅勒醬，一口吃下，鮮味滿載。

 

澳門米芝蓮一星無國界料理：紅魔蝦、黑金鮑、芝麻奶海膽松露麵，風味與美感的對話

澳門米芝蓮一星無國界料理：紅魔蝦、黑金鮑、芝麻奶海膽松露麵，風味與美感的對話

 

　　New Zealand Black Abalone – Chef Pan先以清酒把黑金鮑魚輕輕烹煮，之後切成薄片，搭配加入海藻粉和一種尼泊爾野生植物種子製成的岩米，用煮鮑魚的湯汁烹調過，入口柔韌彈牙，充滿鮮味，跟鮮味滿載的黑金鮑魚片配合得如膠似漆，不分你我。

 

澳門米芝蓮一星無國界料理：紅魔蝦、黑金鮑、芝麻奶海膽松露麵，風味與美感的對話

 

　　East Coast Night – 用上鮮嫩彈牙的紅魔蝦入饌，先於蒸籠內注入VSOP一同蒸煮，讓蝦肉完滿吸收酒香後再開蓋，先吃蝦身，之後再享用旁邊的Brioche麵包，吃時塗上蝦膏醬和搭配明和姜花一同食用，鮮味瞬間在嘴巴綻放，好吃得念念不忘。

 

澳門米芝蓮一星無國界料理：紅魔蝦、黑金鮑、芝麻奶海膽松露麵，風味與美感的對話

澳門米芝蓮一星無國界料理：紅魔蝦、黑金鮑、芝麻奶海膽松露麵，風味與美感的對話

澳門米芝蓮一星無國界料理：紅魔蝦、黑金鮑、芝麻奶海膽松露麵，風味與美感的對話

澳門米芝蓮一星無國界料理：紅魔蝦、黑金鮑、芝麻奶海膽松露麵，風味與美感的對話

澳門米芝蓮一星無國界料理：紅魔蝦、黑金鮑、芝麻奶海膽松露麵，風味與美感的對話

 

　　Black Truffle – Chef Pan先把韓國芝麻碳烤後製作成了芝麻奶，之後放上麵條和甘香鮮甜的海膽，最後再即席刨上黑松露片，吃時把麵條輕輕攪拌，跟海膽和黑松露一同送進嘴巴，香氣四溢，餘韻悠長。

 

澳門米芝蓮一星無國界料理：紅魔蝦、黑金鮑、芝麻奶海膽松露麵，風味與美感的對話

澳門米芝蓮一星無國界料理：紅魔蝦、黑金鮑、芝麻奶海膽松露麵，風味與美感的對話

 

　　Kinki Fish – 用上喜知次魚入饌，以法國清黃油慢火輕煎，亮點是要把魚鱗油泡至香脆可口的層次，吃時配上椰奶加青檸汁調制的白醬汁和蘊含馬六甲風味的紅咖喱醬汁一同享用，魚肉鮮嫩，醬汁香濃，一吃愛上。

 

澳門米芝蓮一星無國界料理：紅魔蝦、黑金鮑、芝麻奶海膽松露麵，風味與美感的對話

澳門米芝蓮一星無國界料理：紅魔蝦、黑金鮑、芝麻奶海膽松露麵，風味與美感的對話

 

　　King Pigeon – 這裡的乳鴿菜式跟一般坊間吃到的乳鴿很不一樣，Chef Pan先把乳鴿整塊皮張開，把肉、筋與骨頭分離後再重新卷回，用上法餐方式風乾熟成三天，之後以粵菜方式處理，淋上脆皮水和漿，過油後炭火慢烤，烤至五成熟，炭火烤製可激發出食材焦香，配上加入南姜、香茅、香蕉乾蔥熬煮的醬汁，美味度滿分。

 

澳門米芝蓮一星無國界料理：紅魔蝦、黑金鮑、芝麻奶海膽松露麵，風味與美感的對話

 

　　Tong Sui Memories 3.0 – 來到甜點時間，Chef Pan先以液態氮製成豆奶雪糕球，置底是椰子糖和龍眼肉製成的甜食，吃時先把雪糕球敲碎，再跟其他配料一同享用，入口清新甜蜜。

 

澳門米芝蓮一星無國界料理：紅魔蝦、黑金鮑、芝麻奶海膽松露麵，風味與美感的對話

澳門米芝蓮一星無國界料理：紅魔蝦、黑金鮑、芝麻奶海膽松露麵，風味與美感的對話

 

　　最後的餐後點心更加有幸運曲奇，每一顆曲奇都配上不一樣的人生諺語，有一些更加會讓食客會心微笑，為晚餐劃上完美句號。

 

澳門米芝蓮一星無國界料理：紅魔蝦、黑金鮑、芝麻奶海膽松露麵，風味與美感的對話

澳門米芝蓮一星無國界料理：紅魔蝦、黑金鮑、芝麻奶海膽松露麵，風味與美感的對話

 

　　不得不提當晚的配酒同樣十分精彩，讓菜式變得加倍美味。

 

澳門米芝蓮一星無國界料理：紅魔蝦、黑金鮑、芝麻奶海膽松露麵，風味與美感的對話

 

雅吉 AJI

地址  :  澳門路氹城體育館大馬路美獅美高梅GM層

電話  :  +853 8806 2308

 

Tags:#澳門#美食地圖#Dining#美高梅#澳門氹仔#雅吉#Aji
Add a comment ...Add a comment ...
充滿春天氣息的新中式創意宴！魚籽醬魷魚薺菜卷、青檸紫菜燉海膽圓貝，春意洋溢鮮味滿盈！
更多「世」界味覺之旅文章
充滿春天氣息的新中式創意宴！魚籽醬魷魚薺菜卷、青檸紫菜燉海膽圓貝，春意洋溢鮮味滿盈！
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處