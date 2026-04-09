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電影《哈姆尼特》：如果真正愛一個人，就不會想要改變對方
Movie & Drama

電影《哈姆尼特》：如果真正愛一個人，就不會想要改變對方

夢囈之上
林靖風 Cyrus Lamprecht
夢囈之上

　　怎樣才會知道自己找到真正合適的對象？當凝視對方的雙眼時，突如其來地湧上一陣感動；在淚盈於睫的瞬間，心裏會絮叨著：「這些年來，你都躲到哪裏去了？」最初或許不敢相信這樣的一個人是真實存在的，也可能曾經嘗試躲避；但在每一次無意識的指引、每一次無法解釋的微妙接觸之中，卻仍然可以感覺到那份真實而赤裸的情感。

 

　　然而，在趙婷執導的電影《哈姆尼特》（Hamnet）中，村內的人都認為主角安妮絲（Jessie Buckley 飾）性格怪異，因而稱她為「森林之女」；只有拉丁文教師莎士比亞（Paul Mescal 飾）看透了她的真實個性，並給予她尊重與愛護。他們在一見鍾情之後，便迅速決定訂婚，令身旁的人都驚訝不已。安妮絲向他人解釋，莎士比亞是唯一能讓她做自己的人——不必迎合他人的期待或模樣，因此她才能在短時間內認定眼前的人。

 

電影《哈姆尼特》：如果真正愛一個人，就不會想要改變對方

《哈姆尼特》劇照

 

　　當安妮絲飼養的鷹離世後，她帶著丈夫與孩子走進森林，在牠身上擺放各樣物件，把泥土與草藥搓揉於手中，然後向天空吹起一聲口哨。這些看似弔詭的儀式，在這個家庭之中，卻成為一種溫柔而充滿意義的日常。對於一段親密關係而言，如果一切都循規蹈矩，一切都假裝正常，「那麼人便無法展現內心純真的一面。

 

　　而最為感人的一幕，是哈姆尼特選擇與妹妹交換生命，從而賦予她一個健康的身體；畫面呈現他獨自站立於空無一人的劇場之中，被黑色布幕所遮蔽，彷彿無法逃離對孤獨的恐懼——這一幕呼應了莎士比亞在《皆大歡喜》（As You Like It）中寫下的對白：「世界是一個舞台，所有的男男女女都只是演員。」

 

電影《哈姆尼特》：如果真正愛一個人，就不會想要改變對方

《哈姆尼特》劇照

 

　　在最後一幕中，當安妮絲到劇場欣賞《哈姆雷特》時，她伸出雙手，彷彿在角色之中看見了自己已逝的兒子，於是如母親般給予安撫；劇場內的眾人也同時做出同樣的動作。這種情感上的呼應，也在配樂之中延續。由 Max Richter 編寫的熟悉配樂〈論日光本質〉（On the Nature of Daylight）（曾於《天煞異降》(Arrival)、《不赦島》(Shutter Island)、《斷了線》(Disconnect)及《離奇過小說》(Stranger than Fiction)等電影中使用）再度響起。電影大多會以全新的配樂配合情節，但此刻卻喚起了一種早已熟悉的情緒。畢竟離別與誕生雖然不斷重複上演，但對於每一個人而言，悲傷與療癒卻不盡相同：有些人能從痛苦中走出來，另一些人則無法承受而選擇放棄。

 

　　悲傷的人都有不同的療癒方式，就如每一個人也有屬於自己的命運與責任。人不應強求他人為自己作出改變，因為自己所想要的，往往與他人所理解的並不相同。如果真正愛一個人，就不會想要改變對方。

 

哈姆尼特

上映日期：2026年3月12日

 

Tags:#哈姆尼特#莎士比亞#趙婷#Hamnet#PaulMescal#JessieBuckley#MaxRichter#愛情電影
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