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Art Central 2026 ：幻境與真實之間——精選四間台灣畫廊作品
Artcation
Culture

Art Central 2026 ：幻境與真實之間——精選四間台灣畫廊作品

PHOTO:Angel S

 

　　第十一屆Art Central再度回歸中環海濱，今年以「遇見藝術、擁抱精彩」為展覽主題。匯集過百間畫廊的作品，歷代以來最龐大的畫廊陣容，當中更有六間來自台灣的畫廊參展。

 

　　今年首次參展的藝術時代畫廊，帶來李慶美與張育嘉的作品。兩位藝術家都巧妙地將香港元素融入創作，展現出真實與幻想交錯的奇幻視覺。李慶美透過浮雕畫板與色彩的堆疊，將香港街景融入作品，塑造出既虛幻又真實的空間，彷彿觀眾能在畫面中穿梭於城市與夢境之間。

 

 

 

　　張育嘉則以怪誕趣致的風格，結合嘉年華、魔術與賽車主題，並融入東方元素。鮮明而乾淨利落的色調，搭配奇趣角色人物，為作品增添神秘而戲劇性的氛圍。

 

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　　首都藝術中心今年展出楊英風與李屏宜的作品，兩位藝術家跨越世代，以不同媒介表達對台灣風景的紀錄與情感。楊英風的不銹鋼鏡面雕塑，透過流動的光影，展現自然環境與人文之間的對話，讓觀眾在作品中感受到時間與空間的延展。李屏宜則以版畫刻畫台灣的風景與民情，木刻版與紙本的並置，營造出虛實交替的氛圍，觀眾仿佛走入一個安靜、幽雅的自然空間。

 

Art Central 2026 ：幻境與真實之間——精選四間台灣畫廊作品

Art Central 2026 ：幻境與真實之間——精選四間台灣畫廊作品

 

　　藝星藝術畫廊則帶來四位台灣藝術家的系列作品，皆以風景為題，但各自展現不同的視角與筆觸。其中鄭崇孝的作品尤為突出，他結合中西文化，將傳統藝術與現代插畫融合，呈現跨世代的風格交替。作品不僅描繪自然景觀，更引入環境與生態保育的議題，為觀眾提供一個反思的空間。

 

 

Art Central 2026 ：幻境與真實之間——精選四間台灣畫廊作品

Art Central 2026 ：幻境與真實之間——精選四間台灣畫廊作品

 

　　凱奧藝術畫廊展出兩位台灣藝術家的作品，探索不同媒介下的當代藝術可能性。其中陳仕航的創作，糅合傳統與當代水墨，將東方山水畫與現代視覺交錯，凝塑出獨具風格的山水景象。他的作品既承襲東方美學的精神，又展現出當代藝術的自由與開放，為觀眾帶來耳目一新的體驗。

 

Art Central 2026 ：幻境與真實之間——精選四間台灣畫廊作品

 

 

Tags:#藝術展覽#Art Central#藝術三月#藝術#Art#Art2026
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