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不再買名牌衫？從John Galliano到Willy Chavarria聯名系列：ZARA的高級時裝進化論
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不再買名牌衫？從John Galliano到Willy Chavarria聯名系列：ZARA的高級時裝進化論

先行入手
Onki Chan
先行入手

　　近期在瀏覽 Instagram 或 Threads 時，常被一系列「ZARA haul」貼文吸引：KOL 們熱推那些神似 CELINE、LOEWE 等一線品牌設計的 ZARA 單品。這股現象正正反映出現代女性的聰明消費邏輯——她們願意在經典、能保值的配件上投資重金，但對於快速流行、過季即被遺忘的服裝則格外謹慎。衣服的重穿率低、二手殘值往往慘淡，那倒不如以更化算的價格入手服裝，將有限的奢侈預算集中投放於能長期使用的名牌手袋之上。

 

　　於是，這正好為走下坡的 Fast Fashion 帶來一個翻生機會。決心改革的 ZARA，不再僅僅複製伸展台上的趨勢，而是積極找來知名設計師與品牌推出聯乘系列。回顧近年的合作名單，從極簡代表 Studio Nicholson、南韓潮流先鋒 Ader Error，到街頭新貴 Rhude 與 Andersson Bell，ZARA 展現出愈見精準的時尚眼光。

 

不再買名牌衫？從John Galliano到Willy Chavarria聯名系列：ZARA的高級時裝進化論

LACE CAMISOLE DRESS WILLY CHAVARRIA X ZARA 
Source/ZARA 

 

不再買名牌衫？從John Galliano到Willy Chavarria聯名系列：ZARA的高級時裝進化論

SHORT BELTED JACKET WILLY CHAVARRIA X ZARA 
Source/ZARA 

 

不再買名牌衫？從John Galliano到Willy Chavarria聯名系列：ZARA的高級時裝進化論

OVERSIZE KNIT BODYSUIT WILLY CHAVARRIA X ZARA
Source/ZARA 

 

　　而最令全球時尚圈期待的，莫過於曾在 Dior 締造高訂傳奇、並於 Maison Margiela 重塑解構美學的設計大師 John Galliano。他重出江湖之作，正是與 ZARA 簽下為期兩年的「創意夥伴關係」，首個系列預計於今年 9 月登場。透過這一連串大師級聯乘計畫，ZARA 正逐步改寫大眾對 Fast Fashion 的既定印象。

 

不再買名牌衫？從John Galliano到Willy Chavarria聯名系列：ZARA的高級時裝進化論

LONG BERMUDA SHORTS WITH DARTS WILLY CHAVARRIA X ZARA 
Source/ZARA 

 

不再買名牌衫？從John Galliano到Willy Chavarria聯名系列：ZARA的高級時裝進化論

WILLY CHAVARRIA LEATHER CLOGS X ZARA
Source/ZARA 

 

不再買名牌衫？從John Galliano到Willy Chavarria聯名系列：ZARA的高級時裝進化論

TIE BLOUSE WILLY CHAVARRIA X ZARA 
Source/ZARA 

 

　　雖然 Galliano 系列仍需稍候，但 ZARA 與連續兩年奪得 CFDA 年度男裝設計師大獎的 Willy Chavarria 合作的「VATÍSIMO」系列已率先上架。看著官網羅列的單品，筆者只想把整個系列一口氣塞進購物車內！由 Willy Chavarria 親自操刀，系列分為男、女裝，毫不吝嗇地呈現誇張肩線、極具垂墜感的府綢襯衫，以及立體剪裁寬褲等標誌性設計。

　　更令人驚喜的是，今次合作完全摒棄過往聯乘只取其形而忽略品質的陋習，破天荒選用意大利製布料等高質材質，穿上身自然流露出高級時裝才有的質感。

 

不再買名牌衫？從John Galliano到Willy Chavarria聯名系列：ZARA的高級時裝進化論

ZARA 也曾與 BTS 柾國、V 及 Blackpink 著用過的韓國服飾品牌 Andersson Bell 推出聯名系列。 
Source/ZARA

 

 

不再買名牌衫？從John Galliano到Willy Chavarria聯名系列：ZARA的高級時裝進化論

去年底與日系戶外品牌 and wander 推出聯名系列。
Source/ZARA

 

　　ZARA 憑藉聯名系列成功重奪時裝迷的目光！從今季的 Willy Chavarria，到 9 月即將登場的 John Galliano，品牌正透過設計師效應與高性價比設計，一步步洗去過往的平價標籤。

 

不再買名牌衫？從John Galliano到Willy Chavarria聯名系列：ZARA的高級時裝進化論

John Galliano 為 Zara 擔位創意夥伴進行為期兩年的合作，首個系列將於 2026 年 9 月登場。 
Source/ZARA 

 

　　執筆時，全系列已於官網上架。儘管香港區暫未見蹤影，但若是追求極致 CP 值的時裝愛好者，不妨直接鎖定日韓市場率先入手。

 

查詢： ZARA

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