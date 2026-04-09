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5大輕奢小眾品牌手袋推介：凱特王妃愛牌DeMellier、征服日本的Cafuné、與Hermès同皮革廠的Louvreuse
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5大輕奢小眾品牌手袋推介：凱特王妃愛牌DeMellier、征服日本的Cafuné、與Hermès同皮革廠的Louvreuse

TEXT:TheoPHOTO:官網、Getty Images

　　買手袋從來都是一場感性與理性的角力。身處 2026 年，大家對「奢侈」的定義早就不再局限於那幾個動輒五、六萬港元的傳統老牌。與其在街上與人不斷「撞袋」，精明又追求質感的女生，更傾向投向「輕奢品牌」（Affordable Luxury）的懷抱。

 

　　所謂輕奢，說穿了就是一種「負擔得起的精緻」。這類手袋價位親民，大多落在數千港元左右，卻擁有媲美大牌的皮革質料與手工。最重要的是，這些小眾品牌雖然沒有顯眼的 Logo，卻憑藉獨特的設計感贏得不少時尚內行人的心，連凱特王妃（Kate Middleton）也多次拎著這類小眾手袋出席公開場合。如果你正打算入手一個既能應付返工、又能配襯假日造型的質感手袋，以下這 5 個品牌絕對是 2026 年的必收清單。

 

皇室加持的英倫優雅：DeMellier

 

　　如果要數近年最受矚目的倫敦品牌，DeMellier 絕對榜上有名。由哈佛商學院畢業生 Mireia Llusia-Lindh 於 2010 年創立，品牌最廣為人知的「戰績」，莫過於成功收服了凱特王妃（Kate Middleton）及 Pippa Middleton。

 

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DeMellier（@demellierlondon）分享的貼文

 

　　創辦人曾任職於 LVMH 及 Burberry 顧問，對於皮具的觸覺極其敏銳。DeMellier 的手袋均在西班牙南部手工製作，選用來自意大利及西班牙的頂級皮革。凱特王妃多次曝光的 Hudson 系列，以柔軟的 mocha 色麂皮配上品牌標誌性的金飾五金，簡潔之餘又不失溫潤質感。最令港人欣賞的是其「環遊世界」的浪漫思維，袋款皆以城市命名，如 The Vancouver 或 The Tokyo。除了外型，品牌推行的「A Bag, A Life」計劃，每賣出一個袋便捐款資助非洲兒童醫療，這種將購物結合意義的做法，讓這份優雅更添層次。

 

5大輕奢小眾品牌手袋推介：凱特王妃愛牌DeMellier、征服日本的Cafuné、與Hermès同皮革廠的Louvreuse

The Small Hudson $4,150

 

5大輕奢小眾品牌手袋推介：凱特王妃愛牌DeMellier、征服日本的Cafuné、與Hermès同皮革廠的Louvreuse

The Stockholm $5,330

 

巴黎極簡建築美學：Polène

 

　　來自法國的 Polène，自 2016 年由 Elsa、Mathieu 及 Antoine 三兄妹創立以來，已從當初的小眾品牌晉升為輕奢界的霸主。即使品牌幾乎每年調整售價，其全球實體店依然大排長龍。Polène 的成功在於其強烈的「雕塑感」，他們來自皮革世家，祖父輩已從事皮革貿易。正是因為這種背景，讓他們對皮革有近乎偏執的要求：只選用歐洲頂級全粒面皮革、堅持西班牙 Ubrique 製作。

 

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POLÈNE（@polene_paris）分享的貼文

 

　　Ubrique 這個小鎮是歐洲皮具製造的隱秘中心，Chanel 及 Loewe 等頂級品牌亦在此設有工坊。Polène 選擇這裡，意味著與頂尖大牌共享同等級工藝資源。品牌的 Numéro 系列以數字命名，展現法式極簡美學。Numéro Un 的圓弧設計靈感來自建築大師的作品；Numéro Sept 的褶皺工藝更是極致細膩；而大熱的 Numéro Dix 則以馬鞍為靈感，半月造型充滿流線美。手袋完全不見大 Logo，全靠皮革本身的質感取勝，是追求「Quiet Luxury」風格的首選。

 

5大輕奢小眾品牌手袋推介：凱特王妃愛牌DeMellier、征服日本的Cafuné、與Hermès同皮革廠的Louvreuse

Cyme Tote Edition Textured Camel USD630(約 4,934港元)

5大輕奢小眾品牌手袋推介：凱特王妃愛牌DeMellier、征服日本的Cafuné、與Hermès同皮革廠的Louvreuse

Numéro Dix Edition Smooth Smoky Green USD660(約5,169 港元)

 

平民化的意大利製造：Coccinelle

 

　　Coccinelle 代表了意大利皮具工業的另一種可能：不走傳統頂級品牌的高端路線，而是讓更多人享受「Made in Italy」的品質。1978年在巴馬（Parma）成立，正值意大利皮具工業黃金時期。創辦人 Giacomo Mazzieri 的願望很簡單：製作媲美頂級品牌但價格合理的手袋。

 

 

　　品牌堅持 100% 意大利製造，這在今天尤其難得。當多數品牌為降低成本將生產線遷往外地，Coccinelle 依然堅守帕爾馬工坊。品牌特別擅長處理軟皮革，獨家的「摔花」工藝讓皮革呈現自然紋理，每個手袋都顯得獨一無二。設計上，標誌性的「C」字鎖扣成為品牌識別，Arlettis 系列的幾何線條呼應了知性風格。大部分產品介乎二百至五百歐元，讓追求品味的年輕人也能輕鬆負擔。

 

5大輕奢小眾品牌手袋推介：凱特王妃愛牌DeMellier、征服日本的Cafuné、與Hermès同皮革廠的Louvreuse

C-Me Lock Large €440 (約3,970港元)

 

5大輕奢小眾品牌手袋推介：凱特王妃愛牌DeMellier、征服日本的Cafuné、與Hermès同皮革廠的Louvreuse

Arlettis Mini €265 (約2,391港元)

 

幾何藝術的玩味變奏：Louvreuse

 

　　若然大家偏愛頂級皮革那份柔軟觸感，卻不想盲目追求品牌溢價，來自法國的小眾品牌 Louvreuse 絕對是不錯的選擇。品牌於 2016 年由畢業於羅浮宮學院的 Victoire de Villiers 創立，她將對藝術史的熱愛全數灌注於設計之中。

 

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LOUVREUSE（@louvreuse）分享的貼文

 

　　值得一提的是，品牌在選材上極之挑剔。Louvreuse 堅持與法國頂級製革廠合作，選用與 Hermès、Chanel 及 Louis Vuitton 同源的法國頂級製革廠皮革。這份對選材的執著，完全就是一線大品牌才有的氣場。最具辨識度的 Cleo 系列，靈感取自羅浮宮的玻璃金字塔，立體三角形狀拎上街完全不用擔心「撞袋」，最適合追求獨特個性、拒絕隨波逐流的現代女生。

 

5大輕奢小眾品牌手袋推介：凱特王妃愛牌DeMellier、征服日本的Cafuné、與Hermès同皮革廠的Louvreuse

OLGA CAMEL THE BUCKET BAG 390€ (約3,518港元)

 

5大輕奢小眾品牌手袋推介：凱特王妃愛牌DeMellier、征服日本的Cafuné、與Hermès同皮革廠的Louvreuse

CLEO PINK & RED THE PYRAMID BAG 450€ (約4,060港元)

 

從香港走向國際：Cafuné

 

　　別以為一定要追逐歐美品牌才稱得上「識貨」，其實近年不少本地設計師品牌在國際時尚圈亦是大受關注。由兩位香港摯友 Queenie Fan 與 Day Lau 於 2015 年創立的 Cafuné，短短幾年便在海外打響名堂，不但在多個國際精品網購平台大受歡迎，更在日本市場成功突圍，連佐佐木希、三吉彩花及新木優子等當紅日星亦是其忠實用家。

 

 

　　「Cafuné」一字在葡萄牙語中意指「輕撫愛人的頭髮」，品牌設計亦如其名，流露出一種極致細膩且溫潤的知性美。主理人 Queenie 曾於 3.1 Phillip Lim、Coach 及 rag & bone 等品牌積累豐富經驗，對於手袋的比例與細節有著一種近乎執著的堅持。她們特意前往意大利選購優質皮革，確保手袋觸感經得起時間考驗。

 

　　品牌的代表作 Stance Bag，靈感源自懷舊公事包，硬挺的幾何線條配上標誌性的金屬 C-Lock 鎖扣，外型斯文得來又帶點剛柔並重的氣場。對於厭倦了主流大品牌、想尋找高品質「隱世好物」來說，這份質感絕對值得投資。

 

5大輕奢小眾品牌手袋推介：凱特王妃愛牌DeMellier、征服日本的Cafuné、與Hermès同皮革廠的Louvreuse

Medium Stance - Morning Dew $4,450 

 

5大輕奢小眾品牌手袋推介：凱特王妃愛牌DeMellier、征服日本的Cafuné、與Hermès同皮革廠的Louvreuse

Drop Duffel - Smoke $3,600 

 

Tags:#輕奢品牌手袋推介#小眾手袋#凱特王妃同款#香港設計師品牌#QuietLuxury#AffordableLuxury#DeMellier#Cafuné#Polène#Louvreuse#Coccinelle
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